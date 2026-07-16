Jak jsem se zamiloval do filmu
Když mi bylo jedenáct let a domů přišla barevná televize, byl to malý svátek. Dnes už to mladší generace asi ani nedokáže pochopit. Najednou byl svět barevnější a zajímavější. Přiznávám, že jsem na televizi byl téměř závislý.
Nebylo to ale jen bezcílné koukání. Díky dokumentům, cestopisům nebo historickým pořadům jsem získal překvapivě slušný všeobecný přehled. Neřekl bych o sobě, že jsem nějak zvlášť sečtělý, ale televize tehdy uměla člověka i vzdělávat. A dělala to nenápadně.
Ve třinácti letech jsem objevil polská noční kina. Každou sobotu o půlnoci běžel na polské televizi film, většinou horor. Dodnes si vzpomínám na snímky jako Antichrist, Carrie nebo Vlčice. Bylo to něco úplně jiného, než co nabízela naše televize. A jako příjemný vedlejší efekt dodnes docela dobře rozumím polštině.
Filmy jsou pro mě odpočinkem dodnes. Díky streamovacím službám si člověk může kdykoliv vybrat film podle nálady a užít si ho dokonce bez reklam. Nabídka je obrovská a jednou za čas se objeví něco, co opravdu stojí za to. Samozřejmě záleží na vkusu každého z nás.
Dnes ale nechci psát o filmech obecně. Chci se podělit o jeden zvláštní zážitek.
Psychologické filmy nejsou jednoduché. Vyžadují soustředění, trpělivost a někdy i správné životní období. Nejsou to filmy, které vás pohltí během prvních pěti minut.
Přesně takový je pro mě film Dobrý Will Hunting.
Během posledních let jsem se na něj pokoušel podívat několikrát. Vždycky jsem to po chvíli vzdal. Neměl jsem dostatek trpělivosti, a tak jsem nechápal, proč je kolem něj takový rozruch.
Pak jsem se dozvěděl jednu zajímavost.
Dva tehdy pětadvacetiletí mladíci, Matt Damon a Ben Affleck, nejen že ve filmu hráli, ale napsali i jeho scénář podle vlastního námětu. A za něj získali Oscara.
To mě zaujalo.
Už dříve jsem měl chuť film vidět hlavně kvůli Robinu Williamsovi. Patří mezi herce, které mám opravdu rád. Přesto mě film dlouhá léta míjel.
Až letos se něco změnilo.
Najednou jsem ho dokázal dokoukat až do konce. A nejen to. Začal jsem si ho pouštět znovu a znovu.
Je zvláštní, jak některá díla potřebují svůj čas. Nezmění se film. Změníte se vy.
Připomíná mi to písničku, která se vám napoprvé vůbec nelíbí. Přesto jí dáte ještě jednu šanci. A pak další. Najednou objevíte krásu, kterou v sobě obsahuje. To, co vám zpočátku připadalo obyčejné, se promění v něco výjimečného.
Přesně to se mi stalo s Dobrým Willem Huntingem.
Dnes už chápu, proč patří mezi nejlepší filmy své doby. Ne kvůli ději. Ne kvůli hereckým výkonům, i když jsou vynikající. Ale proto, že mluví o věcech, které člověk často pochopí až ve chvíli, kdy má něco odžito.
Možná proto některé filmy nestačí jen vidět.
Je potřeba k nim dospět.
Dříve jsem se na podobné filmy díval hlavně očima běžného diváka. Dnes se na ně dívám i očima člověka, který si sám prošel obdobím, kdy psychika nebyla jeho spojencem. Život s bipolární poruchou mě naučil, že lidské chování nebývá černobílé. Za uzavřeností, výbušností nebo zdánlivou lhostejností se často skrývá bolest, kterou ostatní nevidí. Možná právě proto dnes dokážu lépe pochopit Willa Huntinga i jeho vnitřní zápas.
Neříkám tím, že jsem se v něm našel. Spíš jsem díky vlastním zkušenostem získal větší porozumění pro lidi, kteří bojují sami se sebou.
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