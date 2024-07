Jak jen to s nimi (námi) vydržet

Mezigenerační vztahy to je námět na román. Soužití není jednoduché. Má to být radost, ale to se vždy nedaří.

Žít s rodiči pod jednou střechou každý nezvládne. Často je to „Itálie“. Mraky se nakonec ale vždy rozplynou a přetrvá spokojenost. Tak je to u nás. Rodina je podle mě základ. Život je týmová hra. To se týká jak přátel, tak příbuzných. A tak jsem svým rodičům vděčný za to, že můžeme žít společně. A nejen za to. Při komunikaci je ale důležité to ve svých projevech tzv. nepřepálit, aby nedošlo k pálení mostů a kopání propastí, které pak představují nenávratné narušení vztahů.

Moje děti jsou skvělé, ale přesto se najde pár věcí, které bychom s manželku rádi na nich změnili, aby se víc poučovaly z našich chyb a byly pak po všech stránkách úspěšné. A moji rodiče? I k jejich chování mám drobné (ale opravdu jen drobné) výhrady. Při tom toho pro nás už tolik vykonali, že to slovy ani vypovědět nelze.

O prospěchu soužití více generací pospolu by šlo psát mnohé. Od hlídání dětí, přes pomoc v nemoci až po péči o dům. A taky zloději jistě dobře ví, že u nás je pořád někdo doma ;-).

Znám krásný příběh ze sousedství.

Starý pán ve věku řekněme 70 byl k stáru mrzutý a často nemocný. Celý život byl zvyklý tvrdě pracovat na svém zemědělském hospodářství. Děti mu však odrostly a on již ztrácel smysl svého života. A tak začal zdravotně upadat.

V tu dobu se jeho syn rozhodl, že si postaví dům na sousedním pozemku. To starého otce doslova nakoplo. Začal se velmi angažovat a se vším mu pomáhal. Tento člověk touto novou situací doslova ožil a nakonec se mohl ještě dlouhou dobu těšit ze svých vnoučat. Dožil se požehnaného věku 85 let. A tak syn pomohl svému otci prožít krásný zbytek svého života. A otec byl velmi platný pomocník při výstavbě domu.

Já jsem velký propagátor společného soužití více generací. Při tom ze svého okolí znám příklady, kdy lidé říkají: „Se svými rodiči bych v životě žít nemohl. Hlídali by manželku, kdy přijde domů a mně by vyčítali, že kouřím trávu.“ A další podobné připomínky. Člověk se v soužití musí umět prosadit, chránit svou partnerku a někdy na oplátku vyjít rodičům vstříc. Je to složitá diplomacie a celoživotní úděl, který se ale velmi vyplatí. Nesčetněkrát mi rodiče pomohli a v té nejvyšší možné míře se mi hodilo, že s nimi bydlím pod jednou střechou. Chtěl bych, aby mé děti, ale nejen oni, jednou žili také tak.

A to přes to, že jsem přišel na to, že i v padesáti musíte poslouchat své rodiče a ctít jejich přání, i když s nimi vůbec nesouhlasíte. Je těžké to zkousnout, ale je to tak. A je to tak správné. Já budu brzo také starý že?

Další zkušenost plynoucí ze vzájemného soužití je aktuálně ta, že moje děti už dospěly. Najednou zjišťuji, že si občas navzájem lezeme na nervy. Hlavně jim lezu na nervy já. Je to podle mě tím, že už se blíží čas, kdy by se měli osamostatnit. Až se nebudeme vídat tak často, jako teď (budeme bydlet třeba jen o patro níž), budeme si vzácnější a možná se budeme mít i více rádi.