Jak je to možné?
Jaký je rozdíl mezi kratomem, HHC, THC a třeba pervitinem? Odborníci na drogy a zejména jejich pravidelní uživatelé by jistě řekli, že velký. My slušní lidé, kteří to pozorujeme jen zpovzdálí a dotýká se nás to až když ve školách jsou děti malátné, „poťapané“ a nezvladatelné, na to máme jiný názor.
Jak je to možné, že si dnes můžu na ulici koupit drogu? Zcela legálně. V takovém množství v jakém se mi zachce. Chcete mi snad tvrdit, že Kratom nebo HHC nejsou drogy. Nebuďte směšní. Všichni na vlastní oči vidíme, co to s lidmi (a dokonce dětmi) dělá. V konečném důsledku nezřídka končí v péči lékařů. Ale i ti, kteří se do tohoto krajního stavu nedostanou, jsou zjevně postižení. Jestli to tak půjde dál, čeká nás hotová apokalypsa. Děti jsou ve velkém vystaveni obrovskému riziku drogové závislosti.
Ačkoli nemám vlastní zkušenost, trvám na tom že Kratom i HHC jsou velmi účinné drogy. A jako takové na ulici nemají co dělat.
Kolik jsme jen viděli filmů s drogovou tématikou. I z nich si mohl člověk udělat obrázek, co drogy s člověkem dělají. Policie s mafií, která bohatne z jejich distribuce, zpravidla marně vede svůj boj.
Mám to tedy chápat tak, že drogové mafie prorostly do státních struktur tak hluboko, že si zajistili beztrestnou distribuci drog v tomhle státě?
Vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo. O prorůstání organizovaného zločinu do politiky nemám nejmenší iluze.
Je to tak zjevné, jako když brazilský prezident schválí kácení deštných pralesů, přestože si celý svět uvědomuje škodlivost takového počínání. On si ale chudák nemůže pomoct. Někdo mu pomohl do jeho funkce a ten někdo chce za svou službu protislužbu. A to je ono. Není tohle náhodou motor té dnešní tzv. demokracie.
Marek Ondračka
Dobrou náladu si lze vyrobit
Dnes to bude opět o cvičení zaměřeném na upevnění a zlepšení zraku. Nekladu si v této oblasti zbytečně vysoké cíle, a tak se mi daří jich dosahovat.
Marek Ondračka
Bezohledně krásné, krásně bezohledné
Marián Varga byl bezpochyby jedním z nejvýraznějších hudebníků československé hudební scény. Jeho přístup k tvorbě byl bezohledný, tvrdý a nekompromisní.
Marek Ondračka
Je mi dobře, ale ne moc
Člověk s bipolární poruchou dost často řeší to, jestli je mu dobře, nebo jestli je mu špatně. Neustále žije ve výkyvech nálad a duševní pohody.
Marek Ondračka
Jak jsem uvěřil
Věřím v Boha. Tím se netajím. Nejsem ale vychovaný ve víře. Ani si neumím představit, že bych svůj život v současné době zatížil návštěvami na nedělních bohoslužbách a dalších církevních svátcích.
Marek Ondračka
Nevysvětlitelné jevy
Jak jste na tom vy? Věříte na nevysvětlitelné jevy, nebo jste ti racionálně založení, co vše „nadpřirozené“ odbývají mávnutím ruky?
