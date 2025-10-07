Jak je to možné?

Kratom, HHC a já nevím co ještě. To je fenomén dnešní doby, díky kterému mi zůstává rozum stát, a který mě děsí ve spaní.

Jaký je rozdíl mezi kratomem, HHC, THC a třeba pervitinem? Odborníci na drogy a zejména jejich pravidelní uživatelé by jistě řekli, že velký. My slušní lidé, kteří to pozorujeme jen zpovzdálí a dotýká se nás to až když ve školách jsou děti malátné, „poťapané“ a nezvladatelné, na to máme jiný názor.

Jak je to možné, že si dnes můžu na ulici koupit drogu? Zcela legálně. V takovém množství v jakém se mi zachce. Chcete mi snad tvrdit, že Kratom nebo HHC nejsou drogy. Nebuďte směšní. Všichni na vlastní oči vidíme, co to s lidmi (a dokonce dětmi) dělá. V konečném důsledku nezřídka končí v péči lékařů. Ale i ti, kteří se do tohoto krajního stavu nedostanou, jsou zjevně postižení. Jestli to tak půjde dál, čeká nás hotová apokalypsa. Děti jsou ve velkém vystaveni obrovskému riziku drogové závislosti.

Ačkoli nemám vlastní zkušenost, trvám na tom že Kratom i HHC jsou velmi účinné drogy. A jako takové na ulici nemají co dělat.

Kolik jsme jen viděli filmů s drogovou tématikou. I z nich si mohl člověk udělat obrázek, co drogy s člověkem dělají. Policie s mafií, která bohatne z jejich distribuce, zpravidla marně vede svůj boj.

Mám to tedy chápat tak, že drogové mafie prorostly do státních struktur tak hluboko, že si zajistili beztrestnou distribuci drog v tomhle státě?

Vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo. O prorůstání organizovaného zločinu do politiky nemám nejmenší iluze.

Je to tak zjevné, jako když brazilský prezident schválí kácení deštných pralesů, přestože si celý svět uvědomuje škodlivost takového počínání. On si ale chudák nemůže pomoct. Někdo mu pomohl do jeho funkce a ten někdo chce za svou službu protislužbu. A to je ono. Není tohle náhodou motor té dnešní tzv. demokracie.

Autor: Marek Ondračka | úterý 7.10.2025 15:12 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Marek Ondračka

  • Počet článků 85
  • Celková karma 11,45
  • Průměrná čtenost 395x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

