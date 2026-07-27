Jak člověk pozná, že je dospělý?
Myslím si, že skutečná dospělost se pozná podle několika nenápadných věcí.
Poznáte ji ve chvíli, kdy už nečekáte, že vás bude někdo za každou dobře odvedenou práci chválit. Uděláte ji jednoduše proto, že je správné ji udělat dobře. Největší odměnou je vám vlastní pocit, že jste odvedli poctivou práci.
Poznáte ji tehdy, když unesete, že o vás někdo říká něco nepravdivého nebo nespravedlivého. Samozřejmě to zamrzí. Ale už nemáte potřebu každého přesvědčovat, že pravda je jiná. Víte, že svůj charakter dokazujete činy, ne hádkami.
Dospělost se pozná i podle schopnosti podívat se na svět očima druhých. Uvědomit si, že každý člověk nese nějakou bolest, nemoc, strach nebo zklamání. Že za nepříjemným chováním se často skrývá trápení, které není na první pohled vidět. Empatie není slabost. Je to známka vyzrálosti.
Dospělý člověk také nemyslí jen na sebe. Přemýšlí nad tím, jak jeho rozhodnutí ovlivní partnera, děti, rodiče, přátele nebo kolegy. Uvědomuje si, že nežije sám na opuštěném ostrově.
Dalším znakem dospělosti je schopnost udělat něco pro druhého úplně zadarmo. Ne proto, že očekává protislužbu. Ne proto, že si chce něco zasloužit. Ale prostě proto, že může pomoci.
Časem také člověk začne rozeznávat skutečné hodnoty. Zjistí, že peníze jsou důležité, ale nejsou tím nejdůležitějším. Že zdraví, rodina, přátelství, důvěra, láska nebo obyčejný klid mají cenu, kterou nelze vyjádřit žádnou částkou.
Jedním z největších znaků dospělosti je schopnost přiznat vlastní chybu. Bez výmluv. Bez hledání viníka. Bez snahy všechno obhájit. Prosté: „Mýlil jsem se.“ Taková věta vyžaduje mnohem více síly než tisíc argumentů na vlastní obhajobu.
Stejně důležité je umět se omluvit. Omluva není prohra. Je to způsob, jak dát druhému najevo, že nám na vztahu záleží více než na našem egu.
Dospělý člověk také přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí. Přestane obviňovat rodiče, politiky, šéfa, počasí nebo osud. Uvědomí si, že ne všechno může ovlivnit, ale vždy může ovlivnit svou reakci na danou situaci.
Dalším znakem zralosti je schopnost říct: „Nevím.“ Není ostuda něco nevědět. Ostuda je tvářit se, že všechno víme. Čím více člověk poznává svět, tím více si uvědomuje, kolik věcí ještě nezná.
Dospělost se pozná i podle toho, že člověk dokáže odložit okamžité potěšení ve prospěch něčeho důležitějšího. Dokáže šetřit na budoucnost místo bezhlavého utrácení. Dokáže vydržet náročné studium, trénink nebo práci, protože ví, že dobré věci potřebují čas.
Jedna z nejtěžších věcí je odpouštět. Ne proto, že by si to ten druhý vždy zasloužil, ale proto, že nechceme celý život nosit v sobě hněv. Odpuštění není zapomenutí. Je to rozhodnutí nenechat minulost řídit naši budoucnost.
Možná ten nejdůležitější okamžik přijde tehdy, když si člověk uvědomí, že jeho psychické i fyzické rozpoložení ovlivňuje jeho chování. Když je unavený, nemocný nebo pod velkým stresem, reaguje jinak než ve chvíli, kdy je odpočinutý a spokojený. Přestane si namlouvat, že je stále stejný, a začne sám sebe lépe poznávat. Díky tomu bývá shovívavější nejen k sobě, ale i k ostatním.
Napadá mě ještě jeden znak dospělosti. Člověk si přestane myslet, že musí mít vždycky pravdu. Je ochotný změnit svůj názor, když dostane lepší argumenty nebo nové zkušenosti. To není projev slabosti. To je známka síly.
A nakonec možná ten nejkrásnější znak dospělosti. Člověk si uvědomí, že se stále učí. Že není hotovým výrobkem, ale člověkem na cestě. Přestane se stydět za své nedostatky, protože ví, že právě práce na sobě dává životu smysl.
Dospělost podle mě není cíl, kterého jednou dosáhneme. Je to cesta. Každý z nás na ní občas udělá krok dopředu a někdy i krok zpátky. A možná právě to je známkou skutečné zralosti – vědět, že na sobě budeme pracovat celý život.
Marek Ondračka
Odpočinek
Dnes bych chtěl psát o odpočinku. Možná si říkáte, že odpočívat umí přece každý. Jenže já si tím vůbec nejsem jistý. Odpočívat je totiž dovednost. A stejně jako každé jiné dovednosti se jí musíme naučit.
Marek Ondračka
Záhumenky
Dnes už to mladší generaci možná nic neříká, ale za socialismu bylo na vesnicích běžné, že lidé měli za domem nebo někde poblíž malé políčko. Říkalo se mu Záhumenek.
Marek Ondračka
Šepot květin
Znáte výraz Šepot květin? Víte, kdy se používá? Jestli ne, tak se to dozvíte právě teď. Možná budete docela překvapeni.
Marek Ondračka
O křehkosti ženské duše
Nedávno jsem zažil příhodu, která mě přiměla přemýšlet nad tím, jak křehká dokáže být ženská duše. Ne křehká ve smyslu slabá. Křehká ve smyslu citlivá. A právě této citlivosti by si podle mě měli muži více všímat.
Marek Ondračka
Tyč za 2700 Kč nebo prkno zadarmo
Vedu cvičení pro lidi nad padesát let. Jsem certifikovaný zdravotně funkční trenér a zároveň člověk, který si sám prošel dlouholetými problémy se zády. Právě proto mě zajímá, jak lidé přemýšlejí o svém zdraví.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů
Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...
Dva lidé zemřeli při střetu auta s náklaďákem u Litomyšle. Silnice je zavřená
U Litomyšle na Svitavsku se v půl páté ráno čelně srazil osobní vůz s náklaďákem. Po střetu zemřel...
Pod střechou budou nejen tramvaje. Nová vozovna zahrne bydlení i parkování
Víc než jen nová vozovna vznikne poblíž stávající branické tramvajové smyčky. Multifunkční komplex...
Americké stíhače dronů poletí s motory z Bíteše. PBS plánuje i výrobu na Ukrajině
Další významné zakázky pro zahraniční obranný průmysl uzavřela skupina PBS Group, do níž patří také...
Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek
Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice...
- Počet článků 149
- Celková karma 11,88
- Průměrná čtenost 345x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.