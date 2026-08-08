Jak chtěl Kmenta očernit a pochválil
Jeho práce je podrobná, pečlivá a založená na obrovském množství informací. Jsem rád, že v České republice takové novináře máme.
Současně je ale zřejmé, že Andrej Babiš není člověk, ke kterému by autor choval sympatie. To mi ovšem nebránilo knihu vyslechnout s otevřenou myslí.
Představte si, že jsem si z ní odnesl úplně opačný dojem, než jaký podle mě autor zamýšlel.
Kniha velmi podrobně popisuje porevoluční období, privatizaci českých podniků, vznik nových podnikatelských skupin, vazby mezi manažery, podnikateli, bankami, Českou konsolidační agenturou i politiky. Nechybí jména spolupracovníků, obchodních partnerů ani politiků různých stran. Pro dokreslení tehdejší atmosféry autor připomíná také kauzy Mirka Topolánka nebo Jiřího Paroubka.
Ano, z knihy je patrné, že Andrej Babiš udržoval velmi úzké kontakty s politiky. Jenže jsem v ní nenašel popis situace, kdy by někomu předal úplatek nebo kdy by bylo prokázáno, že si politickou podporu kupoval penězi.
Často dnes slýcháme, že propojení podnikatelů a politiků je samo o sobě něco nepřijatelného. Jenže devadesátá léta byla mimořádná. Stát hledal nové vlastníky podniků, které byly po desetiletích socialismu ve špatném stavu. Hledali se lidé schopni podniky převzít, zachovat výrobu, zaměstnat lidi a platit daně.
Právě v tomto prostředí se podnikatelé s politiky pochopitelně potkávali. Bez vzájemné komunikace by privatizace ani restrukturalizace podniků prakticky nemohla fungovat.
Významnou roli tehdy hrála také Česká konsolidační agentura (s jejíž ředitelkou se AB také několikrát prokazatelně setkal). Jejím úkolem bylo převzít problémové podniky a hledat pro ně řešení. Ne vždy byla úspěšná. V případě AB se však takový podnik dokázal postavit na nohy.
A právě zde jsem si při čtení začal klást otázku: není vlastně největší předností Andreje Babiše právě to, že dokázal převzaté podniky ekonomicky ozdravit?
Kniha popisuje jednotlivé akvizice velmi podrobně. Můj dojem z nich byl takový, že Babiš převzal řadu firem, které byly ve složité situaci, a následně je dokázal přivést k prosperitě. Ať už je získal privatizací, nebo je koupil v běžné obchodní soutěži, výsledkem bylo fungující podnikání.
Neříkám tím, že všechny jeho obchodní kroky byly jemné nebo bezkonfliktní. Velký byznys bývá tvrdý a ani Andrej Babiš není výjimkou. Některé jeho metody ve mně dodnes vyvolávají rozpaky.
Přesto jsem po dočtení knihy dospěl k závěru, který bude možná znít překvapivě.
Pro mě není Boss Babiš knihou o údajném zločinci. Je především kronikou mimořádně schopného manažera, který během několika desetiletí vybudoval jedno z největších podnikatelských impérií v České republice.
To samozřejmě neznamená, že s jeho politikou souhlasím ve všem nebo že jej považuji za bezchybného člověka. Výhrady k němu mám a některé jeho kroky bych nepodpořil.
Jen si myslím, že při hodnocení politiků bychom neměli zapomínat ani na jednu vlastnost, která bývá často opomíjena – schopnost řídit velké organizace.
Česká republika potřebuje poctivé lidi. Lidi, kteří umějí rozhodovat, nést odpovědnost, řídit tisíce zaměstnanců, rozumět ekonomice i právu a zvládat složité krizové situace. Takové zkušenosti se nejčastěji získávají právě v podnikání. Podle mého názoru lze úspěšné podnikatele akceptovat jako politiky. Propojení jejich businessu s politickou mocí lze řešit.
Někdo může po přečtení stejné knihy dojít k závěru, že je Andrej Babiš je takovým symbolem propojení byznysu a politiky. Já jsem si z ní odnesl především obraz člověka, který je mimořádně úspěšným manažerem. A tak se stalo, že na mě kniha zapůsobila úplně jinak, než autor zamýšlel.
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