Já a AI o fruktózovém sirupu
Najdeme ho v limonádách, sladkostech, jogurtech, pečivu, kečupech i „fitness“ tyčinkách. Výrobci ho milují – je levný, stabilní, snadno se s ním pracuje. Pro lidské zdraví už ale takovou výhru nepředstavuje.
Není to český vynález – ale český problém
Často se říká, že glukózo-fruktózový sirup je „český vynález“ a že v okolních zemích se nepoužívá. To není pravda.
Sirup vznikl v 60. letech v USA a Japonsku a používá se v celé Evropské unii, včetně Německa, Polska, Rakouska i Slovenska.
Pravda je ale jiná – v Česku se používá mimořádně hodně. A hlavně:
👉 nahrazuje běžný cukr i tam, kde by nemusel, často jen kvůli ceně.
Proč je glukózo-fruktózový sirup problém
1. Přetěžuje játra
Fruktóza se metabolizuje téměř výhradně v játrech.
Ve větším množství:
- podporuje ztučnění jater
- zvyšuje tvorbu triglyceridů
- přispívá k inzulinové rezistenci
Játra nejsou stavěná na to, aby denně zpracovávala fruktózu z několika limonád a sladkostí.
2. Podporuje obezitu – víc než běžný cukr
Glukózo-fruktózový sirup:
- méně zasytí
- nenavozuje pocit plnosti
- zvyšuje chuť k dalšímu jídlu
Mozek nedostane jasný signál „mám dost“. Výsledkem je přejídání, často nevědomé.
3. Přispívá k cukrovce 2. typu
Dlouhodobá konzumace:
- zhoršuje citlivost buněk na inzulin
- zvyšuje kolísání hladiny cukru v krvi
- zatěžuje slinivku
Nejde o jednorázovou limonádu, ale o každodenní kumulaci.
4. Zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění
GFS:
- zvyšuje hladinu triglyceridů
- podporuje vznik aterosklerózy
- souvisí se zvýšeným krevním tlakem
Sladké nápoje nejsou jen „prázdné kalorie“ – mají reálný dopad na srdce.
5. Narušuje střevní mikrobiom
Nadměrná fruktóza:
- mění složení střevních bakterií
- podporuje zánětlivé procesy
- může zhoršovat trávicí potíže
Střeva přitom ovlivňují nejen trávení, ale i imunitu a psychiku.
6. Podporuje závislost na sladkém
Glukózo-fruktózový sirup:
- zvyšuje chuť na sladké
- posiluje návykové chování
- vytváří bludný kruh konzumace
Čím víc ho jíme, tím víc ho chceme.
7. Skrývá se tam, kde ho nečekáme
Problémem není jen jeho existence, ale všudypřítomnost:
- dětské přesnídávky
- „lehké“ jogurty
- cereálie
- omáčky
- pečivo
Spotřebitel ho často přijímá nevědomky.
Nejde o démonizaci, ale o míru
Nejde o to tvrdit, že glukózo-fruktózový sirup je jed.
👉 Jde o množství, četnost a skrytý výskyt.
Zatímco dříve bylo sladké výjimkou, dnes je normou. A právě v tom je problém.
Sladká chuť, hořké důsledky
Glukózo-fruktózový sirup je ukázkou toho, jak ekonomická výhodnost vítězí nad zdravým rozumem.
Levnější surovina, vyšší spotřeba, větší zdravotní dopady – a účet platíme všichni.
Možná není českým vynálezem.
Ale způsob, jakým jsme ho přijali do každodenní stravy, už bohužel český je.
Světlá výjímka: v Polsku se často sladí cukrem
V Polsku je běžné, že:
- Coca-Cola obsahuje řepný cukr (sacharózu)
- mnoho minerálních vod a limonád je slazeno cukrem, případně vůbec
Důvody nejsou ideologické, ale ekonomicko-legislativní:
- Polsko má silnou domácí produkci cukru
- zavedlo cukrovou daň, která víc penalizuje nápoje se sirupy
- výrobci proto mění receptury pro polský trh
Výsledek?
👉 Spotřebitel pije méně technologicky upravené sladidlo, často i méně sladké nápoje.
Mi je po vypití nápoje slazeného fruktózovým sirupem špatně. Mám pachuť v ústech a bolí mě po něm břicho. Pracně hledám nápoje, které jej neobsahují. A tak piju soda stream a hořký černý čaj.
Marek Ondračka
Návrh na řešení bytové krize
Už je to tu zase. Už zase se dopustím návrhu, který by spíše příslušel některé z politických stran.
Marek Ondračka
Instalatéři
Když doma praskne trubka nebo přestane splachovat záchod, instalatér se rázem stává tím nejdůležitějším člověkem na světě. Jeho práce ale nekončí u šroubováku a klíče.
Marek Ondračka
Presumpce neviny
Presumpce neviny je jedním ze základních kamenů právního státu. Zatímco policie a soudy jsou povinny ji respektovat, veřejnost a média často rozhodují mnohem rychleji.
Marek Ondračka
Ani Bali ani Mali
Když si člověk sáhne na úplné dno, a překoná to, často objeví to nejcennější. Po letech fyzických bolestí a psychického vyčerpání jsem našel nečekanou radost. Ne v exotických destinacích, ale ve vlastním těle a duši.
Marek Ondračka
Tvůrci trendů
Jestliže chce být dnešní podnikatel úspěšný, musí správně číst trh a kopírovat trendy. Dávat si dobrý pozor na to, co právě „frčí“ a produkovat své výrobky či služby s tímto směrem v souladu.
|Další články autora
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují, běžkaři ale musí počkat
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují. Mrazivé počasí umožňuje provozovatelům zasněžovat...
Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu
Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to...
Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním
Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 102
- Celková karma 12,02
- Průměrná čtenost 398x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.