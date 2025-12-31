Já a AI o fruktózovém sirupu

Glukózo-fruktózový sirup (GFS) se stal jedním ze symbolů průmyslově zpracovaných potravin. Nachází se v mnoha potravinách.

Najdeme ho v limonádách, sladkostech, jogurtech, pečivu, kečupech i „fitness“ tyčinkách. Výrobci ho milují – je levný, stabilní, snadno se s ním pracuje. Pro lidské zdraví už ale takovou výhru nepředstavuje.

Není to český vynález – ale český problém

Často se říká, že glukózo-fruktózový sirup je „český vynález“ a že v okolních zemích se nepoužívá. To není pravda.
Sirup vznikl v 60. letech v USA a Japonsku a používá se v celé Evropské unii, včetně Německa, Polska, Rakouska i Slovenska.

Pravda je ale jiná – v Česku se používá mimořádně hodně. A hlavně:
👉 nahrazuje běžný cukr i tam, kde by nemusel, často jen kvůli ceně.

Proč je glukózo-fruktózový sirup problém

1. Přetěžuje játra

Fruktóza se metabolizuje téměř výhradně v játrech.
Ve větším množství:

  • podporuje ztučnění jater
  • zvyšuje tvorbu triglyceridů
  • přispívá k inzulinové rezistenci

Játra nejsou stavěná na to, aby denně zpracovávala fruktózu z několika limonád a sladkostí.

2. Podporuje obezitu – víc než běžný cukr

Glukózo-fruktózový sirup:

  • méně zasytí
  • nenavozuje pocit plnosti
  • zvyšuje chuť k dalšímu jídlu

Mozek nedostane jasný signál „mám dost“. Výsledkem je přejídání, často nevědomé.

3. Přispívá k cukrovce 2. typu

Dlouhodobá konzumace:

  • zhoršuje citlivost buněk na inzulin
  • zvyšuje kolísání hladiny cukru v krvi
  • zatěžuje slinivku

Nejde o jednorázovou limonádu, ale o každodenní kumulaci.

4. Zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění

GFS:

  • zvyšuje hladinu triglyceridů
  • podporuje vznik aterosklerózy
  • souvisí se zvýšeným krevním tlakem

Sladké nápoje nejsou jen „prázdné kalorie“ – mají reálný dopad na srdce.

5. Narušuje střevní mikrobiom

Nadměrná fruktóza:

  • mění složení střevních bakterií
  • podporuje zánětlivé procesy
  • může zhoršovat trávicí potíže

Střeva přitom ovlivňují nejen trávení, ale i imunitu a psychiku.

6. Podporuje závislost na sladkém

Glukózo-fruktózový sirup:

  • zvyšuje chuť na sladké
  • posiluje návykové chování
  • vytváří bludný kruh konzumace

Čím víc ho jíme, tím víc ho chceme.

7. Skrývá se tam, kde ho nečekáme

Problémem není jen jeho existence, ale všudypřítomnost:

  • dětské přesnídávky
  • „lehké“ jogurty
  • cereálie
  • omáčky
  • pečivo

Spotřebitel ho často přijímá nevědomky.

Nejde o démonizaci, ale o míru

Nejde o to tvrdit, že glukózo-fruktózový sirup je jed.
👉 Jde o množství, četnost a skrytý výskyt.

Zatímco dříve bylo sladké výjimkou, dnes je normou. A právě v tom je problém.

Sladká chuť, hořké důsledky

Glukózo-fruktózový sirup je ukázkou toho, jak ekonomická výhodnost vítězí nad zdravým rozumem.
Levnější surovina, vyšší spotřeba, větší zdravotní dopady – a účet platíme všichni.

Možná není českým vynálezem.
Ale způsob, jakým jsme ho přijali do každodenní stravy, už bohužel český je.

Světlá výjímka: v Polsku se často sladí cukrem

V Polsku je běžné, že:

  • Coca-Cola obsahuje řepný cukr (sacharózu)
  • mnoho minerálních vod a limonád je slazeno cukrem, případně vůbec

Důvody nejsou ideologické, ale ekonomicko-legislativní:

  • Polsko má silnou domácí produkci cukru
  • zavedlo cukrovou daň, která víc penalizuje nápoje se sirupy
  • výrobci proto mění receptury pro polský trh

Výsledek?
👉 Spotřebitel pije méně technologicky upravené sladidlo, často i méně sladké nápoje.

Mi je po vypití nápoje slazeného fruktózovým sirupem špatně. Mám pachuť v ústech a bolí mě po něm břicho. Pracně hledám nápoje, které jej neobsahují. A tak piju soda stream a hořký černý čaj.

Autor: Marek Ondračka | středa 31.12.2025 10:46

