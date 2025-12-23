Instalatéři
Často musí improvizovat, shánět chybějící díly a trávit čas cestou do obchodu. Má mít za tento čas a náklady zaplaceno? A proč se nad tím zákazníci tak často rozčilují? Právě na to se podíváme.
Když se doma porouchá vodovod, kanalizace, WC nebo jiná součást instalací, obvykle si až ve chvíli zásahu uvědomíme, jak těžké je tuhle práci ocenit. Instalace vody a odpadů je technicky náročná, často nečekaná a prakticky vždy vyžaduje okamžitý zásah. A právě tady začínají nedorozumění mezi zákazníky a řemeslníky – hlavně kolem nákladů, času a toho, co všechno má instalatér „mít po ruce“.
Instalatér, který pracuje sám bez větší firemní podpory se musí spolehnout na to, co má ve své dodávce. Ta je nepoměrně menší, než když k vám přijede dvoučlenná posádka, která také účtuje dvounásobnou hodinovku. Většina z nich je dobře vybavena technickými nástroji a základními díly, ale není možné mít u sebe každý typ těsnění, potrubí nebo konkrétní baterii na všechno. A když je třeba koupit něco navíc – třeba specifickou baterii, WC nebo jiné díly – znamená to další čas, jízdu do obchodu a zpět.
Právě tyto situace vyvolávají otázku:
Mají instalatéři nárok na proplacení času a jízdného, které takto stráví?
Podle běžné praxe v oboru ano, mají.
Proč se platí čas i jízdné
Instalatér není pouze člověk, který „otočí klíčem“. Kromě manuální práce zahrnuje jeho výkon také:
- diagnostiku závady,
- nákup materiálu a nástrojů,
- čas strávený cestou k zákazníkovi i do obchodu,
- odpisy nákladů na auto, palivo a vybavení.
Mnoho profesionálů považuje čas strávený cestou za součást odvedené služby, protože to je práce, kterou za klienta dělají – a tedy ji mají účtovat. V řemeslné praxi se proto často setkáš s:
- cenou za výjezd (minimální poplatek či „call-out fee“),
- účtováním cestovného – buď přímo vzdáleností (např. Kč/km), nebo časem práce,
- minimální účtovanou dobou (např. 1 hodina i když práce trvala méně).
Co zákazníci často nevidí
Když se lidé rozčílí nad tím, že si instalatér „nenese vše u sebe“ nebo že účtuje cestu, je dobré si uvědomit:
- alternativa je dražší: mít perfektně vybavené auto s veškerým možným materiálem by významně zvýšilo ceny všech zakázek,
- v malých městech a na venkově může být cesta pro každou malou součástku poměrně dlouhá,
- náklady na provoz auta, palivo, nářadí, pojištění, účetnictví a další fixní výdaje jsou pro samoživitelné řemeslníky vysoké.
Trend – transparentnost a férové ceny
V posledních letech se objevuje několik trendů v oblasti instalatérství:
1. Přesné ceníky a transparentní ceny
Instalatéři stále častěji zveřejňují orientační ceníky, kde je uvedena:
- hodinová sazba
- výjezdové poplatky
- cena dopravy podle kilometrů
- minimální účtovaná částka za zásah
To zákazníkům pomáhá při rozhodování.
2. Diskuze o tom, co je „standardní výbava“
Zákazníci někdy požadují, aby instalatér jel jen s tím, co má po ruce, a veškeré náklady na nákup dílů a svou práci považují za samozřejmé. Řemeslníci ale namítají, že náklady na cestu a nákup materiálu jsou reálné náklady, které by měly být hrazeny rovnocenně s jejich časem.
3. Vyšší ceny u urgentních zásahů a ve špičkách
Stejně jako jiné služby jsou i instalatéři během víkendů, svátků nebo po pracovní době schopni účtovat vyšší sazby – protože jejich dostupnost je omezená a riziko je vyšší.
Závěr
Instalatérská práce je víc než jen „pouhé připojení potrubí“. Je to kombinace technických znalostí, nákladů na vybavení a čas strávený servisem i cestou. Když se domácnost ocitne v nouzi, často si tuhle práci uvědomíme až teprve, když se něco pokazí.
A ano – instalatéři by měli mít nárok na proplacení času i jízdného, protože to jsou reálné části jejich služby. Zákazníkům by mělo být jasné, co platí a za co – a férový, transparentní přístup obou stran je dnes trendem, který pomáhá předcházet nedorozuměním.
