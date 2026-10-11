(I)racionální chování spotřebitelů
Když před nějakými dvaceti lety začaly na trh pronikat ploché televizory s plazmovou technologií, byla to malá revoluce. Do té doby kralovaly našim obývacím pokojům rozměrné CRT obrazovky, které zabíraly spoustu místa a jejichž přemisťování vyžadovalo často dva silné chlapy.
Plazmové televize představovaly něco úplně jiného. Velká, tenká obrazovka, moderní design a obraz, ze kterého přecházel zrak. Jenže měly jednu podstatnou vadu. Byly příšerně drahé.
Zatímco běžnou CRT televizi jste tehdy pořídili zhruba za 13 tisíc korun, za středně velkou plazmovou televizi jste mohli zaplatit klidně 60 tisíc. A pokud jste zatoužili po něčem větším, nebyl problém překročit hranici 100 tisíc korun.
„Kdy si bude moci běžný člověk dovolit plazmovou televizi?“ ptali se lidé.
„Tehdy, až se těch drahých televizí prodá dostatečné množství, aby se výrobcům zaplatily počáteční investice. Dříve než za pět let to nebude,“ zněly tehdejší odhady odborníků.
A co se nestalo?
Lidé přestali hledět na cenu. Kupovali drahé plazmové televize, přestože za ně zaplatili několikanásobek ceny běžného televizoru. Zájem byl obrovský a ceny začaly poměrně rychle klesat. K tomu se přidaly LCD televize, které sice zpočátku v některých obrazových parametrech za plazmou zaostávaly, ale nabízely další cestu ke zlevňování plochých obrazovek.
A během několika let bylo všechno jinak.
Co tím chci říct? Spotřebitelé se zkrátka ne vždy chovají tak racionálně, jak bychom od nich očekávali.
A právě o tom bude dnešní článek.
Automobilový trh jako laboratoř lidského chování
Pro člověka, který se zabývá ekonomikou, je automobilový trh nesmírně zajímavým prostředím. Nabízí nepřeberné množství příležitostí k analýzám a postřehům. Hodně nám totiž vypovídá o samotných zákaznících. O jejich návycích, zvyklostech, prioritách a také o tom, jak snadno dokážou podlehnout módním trendům.
V současné době jsme svědky nástupu elektromobilů a stále výraznějšího pronikání čínských automobilek na evropský trh. Nové technologie, nové značky a nové obchodní modely mění nabídku způsobem, který jsme ještě před několika lety sotva očekávali.
Nechci se pouštět do debaty o tom, zda je výhodnější jezdit elektromobilem, nebo automobilem se spalovacím motorem. To přenechám jiným.
Mě zajímá něco jiného.
Podle jakých kritérií si dnes lidé vlastně vybírají automobil?
Když jste si dříve kupovali auto, bylo přirozené zajímat se o několik základních věcí.
Kde ho nechám opravit, až se něco pokazí? Kde seženu náhradní díly? Kolik budou stát? A jak dlouho budu čekat, než mi auto zase zprovozní?
Z ekonomického hlediska naprosto logické otázky.
Jenže mám pocit, že pro nemalou část dnešních zákazníků už tyto otázky nehrají zdaleka tak důležitou roli.
Stačí se podívat na naše silnice.
Vedle zavedených značek potkáváme automobily, o jejichž existenci jsme ještě nedávno neměli ani tušení. Někteří motoristé dokonce neváhají dovézt si automobil až z Ameriky. Ne proto, že by byl levnější, praktičtější nebo spolehlivější. Ale prostě proto, že chtějí mít něco výjimečného.
Něco, co soused nemá.
Samozřejmě, každý má právo utratit své peníze, jak uzná za vhodné. Jenže z čistě ekonomického pohledu mi takové rozhodování připadá poněkud zvláštní.
Představte si, že vám na takovém automobilu někdo rozbije zadní světlo. U běžné škodovky záležitost, kterou servis vyřeší poměrně rychle. U exotického modelu se může stát, že budete na náhradní díl čekat týdny a jeho cena vás pořádně překvapí.
Ale hlavně, že máme něco originálního!
Čínské elektromobily a otázka servisu
Právě proto mě vlastně ani nepřekvapuje, s jakou samozřejmostí někteří zákazníci přistupují k nákupu elektromobilů nových čínských značek.
Čínské automobilky přicházejí s moderními technologiemi, zajímavým designem a často velmi konkurenceschopnými cenami. Snaží se postupně budovat prodejní a servisní sítě, ale jejich skutečné fungování se u nás teprve prověří časem.
A tady bych jako zákazník zbystřil.
Ano, elektromobil má v pohonném ústrojí méně mechanických součástek než automobil se spalovacím motorem. Odpadá řada servisních úkonů a některé věci se zkrátka nemají co pokazit.
Jenže automobil není pouze motor.
Má světla, zámky, stahování oken, klimatizaci, podvozek, elektroniku a spoustu dalších součástí. I elektromobilu mohou po letech zežloutnout reflektory. I jemu může přestat fungovat stahovačka okna nebo odejít některá z řídicích jednotek.
A co potom?
Kde seženu nový světlomet? Kolik bude stát? Bude vůbec skladem? A co když se za deset let výrobce rozhodne některé náhradní díly přestat dodávat?
Neříkám, že čínské automobilky tyto problémy nezvládnou. Možná naopak vybudují servisní zázemí, které jim budou tradiční evropské značky závidět.
Ale zatím to zkrátka nevíme. Co už víme, že každá z těchto automobilek chrlí nepřeberné množství typů.
A právě proto mě překvapuje, jak ochotně jsou někteří spotřebitelé připraveni toto riziko podstoupit.
Jsem nesmírně zvědavý, jak bude trh s těmito automobily vypadat za deset nebo patnáct let. A především, jaká bude jejich opravitelnost a dostupnost náhradních dílů.
A nakonec moje oblíbené SUV
Na závěr si neodpustím ještě jeden postřeh z automobilového světa. Podle mého názoru jde o jeden z nejzajímavějších příkladů toho, jak dokáže móda ovlivnit spotřebitelské chování.
Řeč je o SUV.
Přiznám se, že obrovskou popularitu těchto automobilů dodnes úplně nechápu.
Zkusme se na ně podívat očima ekonoma.
SUV bývá ve srovnání s obdobně velkým klasickým kombíkem těžší. Má zpravidla vyšší karoserii a větší čelní plochu, což se negativně projevuje na aerodynamice a často také na spotřebě paliva.
Obvykle používá větší pneumatiky, jejichž výměna může být dražší.
A co prostor?
Člověk by očekával, že když si koupí takové mohutné auto, získá také obrovský zavazadlový prostor. Jenže ouha. Nejedno SUV nabízí menší kufr než obyčejný kombík. A ani vnitřní prostor nemusí odpovídat tomu, jak mohutně automobil působí zvenčí.
Samozřejmě existují výjimky. Ale obecně platí, že zvýšená karoserie ještě automaticky neznamená větší užitnou hodnotu.
Výrobci to někdy dohánějí celkovými rozměry automobilu. Jenže pak přichází další problém.
Parkování.
Zkuste s takovým kolosem zajet do starší podzemní garáže nebo zaparkovat mezi dvě auta na sídlišti. A větší rozměry a hmotnost pochopitelně mohou znamenat také další náklady.
Možná namítnete, že SUV má lepší průchodnost terénem.
Ano, některá určitě. Jenže většina dnešních SUV žádnými skutečnými terénními automobily není. Mnohá mají pohon pouze jedné nápravy a jejich majitelé s nimi do náročnějšího terénu stejně nikdy nezamíří.
Tak k čemu to všechno?
Rozumím tomu, že se z vyššího auta lépe nastupuje a vystupuje. Že vyšší posez poskytuje některým řidičům příjemnější výhled. A že se SUV prostě někomu líbí.
Jenže za tyto výhody jsme jako zákazníci často ochotni zaplatit vyšší pořizovací cenou, vyšší spotřebou a dražším provozem.
A přitom klasické kombi nabízí mnohdy více praktičnosti za méně peněz.
Přesto kombíky postupně ustupují a SUV slaví jeden prodejní úspěch za druhým.
Jako milovník klasických kombíků nad tím jen nevěřícně kroutím hlavou.
Tak kdo je tady vlastně blázen?
Možná je problém v mém pohledu na věc.
Jako ekonom mám tendenci posuzovat nákupy podle jejich užitné hodnoty, pořizovacích a provozních nákladů, životnosti a případných rizik.
Jenže člověk není kalkulačka.
Nekupuje si věci pouze proto, že je potřebuje. Kupuje si je také proto, že se mu líbí, že mu přinášejí radost, že se chce odlišovat od ostatních nebo naopak zapadnout do určité skupiny.
A právě to je na spotřebitelském chování tak fascinující.
Někdo si koupí drahou televizi, přestože ta stará stále dobře funguje. Jiný si pořídí exotické auto, pro které bude jednou složitě shánět náhradní díly. A další si koupí obrovské SUV, přestože by mu obyčejný kombík posloužil možná lépe.
Z ekonomického hlediska to nemusí dávat velký smysl.
Ale z lidského hlediska?
Možná mnohem větší, než jsme si ochotni připustit.
Tak co říkáte? Nejsme my spotřebitelé tak trochu blázni?
Marek Ondračka
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