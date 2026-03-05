Historky z Frantova života

Dovolte, abych vzpomenul na našeho kamaráda Frantu, který nás nedávno opustil. Nemyslím, že je nutné pouze truchlit. Lepší bude na něj vzpomenout s humorem. Věřím, že by si to tak přál.

Můj vztah byl k Frantovi vždy velmi kamarádský. Setkávali jsme se na zábavách, v hospodě a hlavně v jeho dílně, kde jsme spolu opravovali motorky, stavěli krosky, vyráběli čopry a všelijak montovali.

Franta byl skvělý kamarád a moc jsem si tu dobu s ním tehdy užil. Jeho dílna byla centrem, kde se setkávali motorkáři z dalekého okolí. Vypíchnul bych zejména skupinu o něco mladších kamarádů z Myslíka, kterým Franta důvěrně říkal Smrkli (severomoravský slangový výraz pro mladého nedospělého chlapce).

Prováděli jsme různé blázniviny. Řízení motorových vozidel pod vlivem bylo naší běžnou přirozeností. Ale blbli jsme i jinak. Známá je historka, kdy po návštěvě restaurace Franta naložil kamarády do svého Gazíka a projížděl se s nimi polem se vzrostlou kukuřicí. Svou jízdu doprovázeli válečným pokřikem Vietnam, Vietnam.

Franta se zúčastňoval žní jako kombajnér. Vtipná je historka, kdy s Jindrou mlátili pole někde na Hůrkách. Zničehonic jim kontrolka ukazovala vysokou teplotu chladící kapaliny. Franta poslal Jindru na záď kombajnu, aby to zkontroloval a vše pozoroval ve zpětném zrcátku. Jindra se samozřejmě popálil a zahučel ze slušné výšky někam do lesa. Dneska už víme, že to tenkrát nějak přežil.

Jednou jsme s partou vyrazili do hospody, ale Franta nemohl. I přes noc se tenkrát mlátily záhumenky, a tak místo do hospody jel někam s kombajnem. Bylo horko a po návštěvě restaurace jsme se šli vykoupat do splavu. Na Adama samozřejmě. Parádně nás to osvěžilo. Najednou někdo zakřičel „Kombajn“,“To bude určitě Franta“. Vyběhli jsme nazí na přilehlou silnici a skočili přímo před projíždějící kombajn. Žací lišta se při brždění zahoupala před našimi zraky. Vyběhli jsme nahoru do kabiny, abychom pozdravili řidiče. Bylo jasné, že to je Franta. A co myslíte? Byl to on. Byl docela v šoku a taky bez nálady. Narozdíl od nás. „Vypadněte ven, nebo vás za ty … vyhážu sám.“ Taková byla tehdy jeho reakce.

Franta v době, kdy jeho vrstevníci už dávno měli partnerky, byl ještě stále single. Zajít do hospody ale nezapomínal. Byl zde docela často. Jeho matka mu tehdy říkala: „Synku v hospodě si robu něnajděš.“

To se ale spletla. Franta si totiž zanedlouho namluvil servírku zmiňované restaurace. Měli spolu dvě děti. Manželství jim ale nevydrželo. Franta byl složitá osobnost s kladným vztahem k alkoholu.

Když jsem ho viděl naposledy těsně před smrtí, byl opilý, i když bylo jedenáct dopoledne. Ohlásil mi, že má srdeční vadu, a že život stojí za … V ruce držel panenku pro svoji malou dcerku. Prý ji měl s nějakou romkou.

Já si Frantu budu pamatovat jako skvělého kamaráda, se kterým jsem si užil spoustu krásných zážitků.

Autor: Marek Ondračka | čtvrtek 5.3.2026 7:45 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

Další články autora

Marek Ondračka

JMHZ a SVJ

Je to již více než dvacet let, kdy můj starší kamarád, daňový poradce, řekl. Každá snaha o zjednodušení se v tomto státě projeví jako zkomplikování. Uvedl pár příkladů a mě nezbývalo, než souhlasit.

2.3.2026 v 18:13 | Karma: 11,69 | Přečteno: 252x | Diskuse | Politika

Marek Ondračka

Neuvěřitelný příběh

Příběh, který vám budu vyprávět, se skutečně stal přesně tak, jak vám ho popíšu. Přísahám na smrt své manželky a mých dětí, že tomu tak opravdu bylo.

28.2.2026 v 12:17 | Karma: 20,87 | Přečteno: 324x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Jak jsem se učil otcem býti

To, co vám dnes popíšu, nemám z vlastní hlavy. Hlavní myšlenku, kterou se budu snažit rozvinout, mi kdysi sdělil jeden věhlasný dětský psychiatr. A měl velkou pravdu.

25.2.2026 v 11:04 | Karma: 8,51 | Přečteno: 148x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Soužití generací - funkční model, který jsme zapomněli

Jsem velkým propagátorem společného soužití generací. Mladá rodina a jejich rodiče pod jednou střechou v oddělených bytových jednotkách, ale v jednom domě.

22.2.2026 v 18:06 | Karma: 15,50 | Přečteno: 203x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Když Jak je důležitější než Co III. - Hudba

Nikdy v historii lidstva nebyla hudba tak dostupná jako dnes. Máme ji všude. V kapse, v autě, v telefonu, na každé párty, na každé rodinné oslavě.

19.2.2026 v 10:38 | Karma: 0 | Přečteno: 50x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
5. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má...

BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění

5. března 2026  9:20

Poškození trakce v Roudnici omezilo provoz vlaků, jezdí po jedné koleji

ilustrační snímek
5. března 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem komplikuje porucha trakčního vedení....

Společnost Huawei představila 115 ukázek průmyslové inteligence s globálními zákazníky a na veletrhu MWC 2026 uvedla na trh ve spolupráci s partnery 22 řešení průmyslové inteligence

5. března 2026  9:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Marek Ondračka

  • Počet článků 115
  • Celková karma 9,82
  • Průměrná čtenost 380x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.