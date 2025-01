Energetické využití komunálního odpadu

Jistě si všichni uvědomujeme pokaždé, když vynášíme koš do popelnice, kolik asi takového odpadu vyprodukujeme. A kde to končí, to ví taky každý. V drtivé většině na skládce.

Hromadí se to a hromadí, až jsou zarovnány do roviny celé údolí. Pěkně za městem, kde nás to nepálí, ukládáme a ukládáme.

Zdálo by se, že se s tím nedá nic dělat. Takový odpad už nejde třídit a recyklovat, a tak ho prostě uložíme do země. A předpokládáme, že se časem rozloží. Co na tom, že to bude trvat asi tak 1000 let, možná i víc.

Tato situace mě velmi trápí. Nerad se chovám takto neekologicky. Při tom existuje elegantní řešení. Spalování. Když jsem svého času slyšel přednášku pracovníků brněnské společnosti SAKO, která spaluje komunální odpad již od roku 1905, byl jsem nadšen.

Netříděný odpad lze velmi dobře spalovat. Není nutné k němu přidávat žádné další hořlavé látky. Takové zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) tento odpad spálí a vyprodukuje teplo a elektrickou energii.

Speciální kotle při vysokých teplotách spálí vše, co běžný netříděný odpad obsahuje. Po spálení vzniká škvára, která se dá dále využít ve stavebnictví, a kovy, které se z ní odseparují. Emise takto vzniklé jsou v mezích mezinárodních norem. Vyprodukovaná tepelná energie se využívá k vytápění. SAKO dodává teplo do třetiny Brna.

Proč už dávno nejsou provozy ZEVO u všech větších i menších měst?

V naší republice jsou tato zařízení čtyři, zatímto v takovém pětimilionovém Dánsku je jich devatenáct.

V níže uvedeném videu shlédněte celou problematiku v poutavé podobě:

A víte co brání masové výstavbě těchto zařízení? Budete se divit, ale peníze to nejsou. Jsou to lidi. Mluvil jsem na to téma s ředitelem Frýdecké skládky. Potvrdil mi, že toto zařízení ve Frýdku-Místku ani v Ostravě nikdy stát nebude. Občané se totiž ve velké míře domnívají, že takové zařízení produkuje smrad. A tak k výstavbě nedají nikdy souhlas.

Prosím vás lidi. Vy, kteří si to také myslíte. Zajeďte se podívat do firmy SAKO Brno a na vlastní oči se tam přesvědčte, jak skvělý provoz to je. O nadměrných emisích není ani řeči.