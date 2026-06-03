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Dvojnásobná dávka emocí

Když máte dvojčata, na dvojnásobnou dávku emocí jste vlastně zvyklí. Všechno je dvakrát. Péče o batolata a pomoc s učením ve škole. Kupujete dvakrát stejně velké bicykly nebo lyže.

Najednou řešíte příjmačky na střední školu, taneční a pak příjmačky na vysokou.

Narozeniny slavíte taky najednou. Rodině tím ušetříte čas, a ta nemusí slavit s každým dítětem zvlášť.

Dvojčata mají smečkový efekt. Při lumpárnách se navzájem povzbuzují a podporují.

Někdy si jedno z nich vyžádá trochu víc pozornosti. To když má ADHD a učení je pro něj náročnější než je obvyklé. Jen pro ukázku. Díky našemu malému chlapci řekla moje velmi slušná žena poprvé sprosté slovo. To když s malým prvňáčkem psala domácí úkol. Ta věta zněla:„Peťo k….a piš.“

A teď vám povím, proč o tom všem píšu zrovna dneska. Je to proto, že v tyto dny opět dvojnásobně slavíme. Obě moje děti v uplynulých dnech dokončily vysokou školu a stali se z nich inženýři. A představte si, že ten zlobivý malý chlapeček bude mít s velkou pravděpodobností červený diplom.

Moje maminka to komentovala slovy:„Tak, a teď je ještě musíš oženit a provdat a postavit každému barák a máš splněno.“ To je tedy výzva.

Tak to vidíte. Být rodičem je nepřetržitá dvojnásobná starost. Je to ale také dvojnásobná radost. Aspoň u nás tomu tak je.

Autor: Marek Ondračka | středa 3.6.2026 8:05 | karma článku: 5,45 | přečteno: 53x

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Marek Ondračka

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