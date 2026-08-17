Důvěra
Otevřeně říkám, co si myslím, a nikdy jsem se příliš nesnažil hrát nějaké role, věci zakrývat nebo skutečnost přikrášlovat.
Má to samozřejmě i své nepříjemné stránky. Lidé okolo mě se občas dozvědí i věci, které by možná raději neslyšeli. Jsem v tom trochu neomalený a někdy nejspíš i netaktní. Je to z mé strany vlastně určitá pohodlnost. Věci zpravidla netajím, nevymýšlím kolem nich složité konstrukce a nedramatizuju je.
A tak se třeba hodná maminka mé ženy dozví, že mi nechutná její bramborový salát. Asi jí není příjemné, že se s tím nijak netajím. Za ta léta si ale zvykla. A má to jednu výhodu. Ve všech ostatních případech, kdy jí její jídlo pochválím, dobře ví, že mi opravdu chutná. Že to neříkám jen proto, abych byl zdvořilý.
Právě tohle je podle mě jeden z drobných základů důvěry. Víte, na čem s druhým člověkem jste.
Důvěra totiž nevznikne ze dne na den. A neplatí to jen ve vztahu, ale třeba i v práci. Chce to čas a poctivý přístup. Musí se postupně vybudovat. Je to podobné, jako když stavíte rodinný dům. Nejdříve potřebujete pevné základy. Teprve na nich můžete postavit něco, co vydrží desítky let.
Když vzpomínám na naše mládí, partnerské vztahy tehdy často začínaly trochu jinak než dnes. Nejdříve jsme se s budoucí manželkou vodili za ruce, potom po nějaké době přišla první pusa a až mnohem později další intimnosti. Dnes mladí lidé mnohdy postupují podstatně rychleji. Přespávají u sebe, intimní život začíná brzy a samotné sbližování se tím může výrazně urychlit.
Na tom nemusí být vůbec nic špatného. Jenže jednu věc urychlit nejde.
Důvěru.
Ta potřebuje čas pořád stejně. Ať žijeme v roce 1990, nebo 2026.
Abych mohl druhému člověku opravdu věřit, musím ho zažít v nejrůznějších situacích. Musím vidět, jak se chová, když se mu daří, ale také když je naštvaný, unavený nebo když se něco pokazí. Jak se zachová, když potřebuju pomoc. Jestli dodrží slovo. Jestli umí přiznat chybu. Jak mluví o druhých lidech. Jak zachází s penězi. Jak řeší konflikt. A třeba také to, jestli se mě dokáže zastat, když je to potřeba.
To všechno se při několika krásných společných večerech zjistit nedá.
Teprve časem si svého partnera vlastně neustále prověřujeme. Ne nějakými připravenými zkouškami. Zkouší nás sám život. A my postupně zjišťujeme, kdo vedle nás vlastně stojí. Potom se můžeme zodpovědně rozhodovat, jestli s tímto člověkem chceme pokračovat dál.
Pokud tyhle základy chybí, může se klidně stát, že nastoupíme do rozjetého vlaku. Vezeme se v něm dál a dál a po nějaké době se začneme divit, s kým jsme do něj vlastně nastoupili.
Můžu vám říct, že je úžasné, když se vám po třiceti letech vztahu podaří vybudovat opravdu pevný dům důvěry. Když víte, že se na svého partnera můžete stoprocentně spolehnout. Že když něco řekne, platí to. Že když budete potřebovat pomoc, bude tam. A on totéž ví o vás.
To je něco, co se penězi vyjádřit opravdu nedá.
A to vůbec nemluvím o intimních věcech nebo třeba o žárlivosti. Když dva lidé vědí, že si mohou věřit, odpadne obrovské množství nejistoty, podezírání a zbytečných obav. Člověk nemusí druhého hlídat. Nemusí přemýšlet, co asi právě dělá a jestli mu říká pravdu.
Prostě mu věří.
Takový vztah se ale nedostává jako svatební dar. Staví se mnoho let. Každým dodrženým slovem, každou zvládnutou krizí, každou pravdou, kterou jsme si dokázali říct, a každou situací, kdy jsme toho druhého nezklamali.
Je to dům, který se staví pomalu.
Ale když se povede, nádherně se v něm žije.
A přesně takový dům bych přál postavit všem dnešním mladým.
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