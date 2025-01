Duševně nemocní slyší hlasy

Rád bych veřejnosti přiblížil fakta týkající se duševní nemoci tak, aby až se sami u sebe nebo u svých blízkých s ní setkají věděli, jak postupovat. S řešením psychických problémů mám praktické zkušenosti.

Je všeobecně známo, že trpím bipolární poruchou, a tak zde mohu provést kvalifikovaný popis skutečností s touto nemocí souvisejících.

Hovořit chci zejména o stavech, kdy se duševně nemocný člověk ocitne mimo realitu. To se stává například u schizofrenie nebo bipolární poruchy ve fázi mánie. Stavem mimo realitu myslím stav, kdy nemáte správný úsudek. Myslíte si například, že jste mimozemšťan. Domníváte se, že věci se nedějí náhodou a jsou nějak řízeny. Myslíte si, že jste centrem pozornosti. Všichni se na vás dívají a pozorují vás. Někdo vás pronásleduje, nebo vás chce dokonce zabít. Já jsem se například domníval, že dokážu reformovat české soudnictví a školství. Nebo jsem se chtěl zachránit před invazí Číny tak, že budu slavný spisovatel známý po celém světě, jehož rodina díky tomu bude ušetřena před vyvražděním. Podobných nápadů jsem měl přehršel.

Dá se říci, že bývá pravidlem, že takoví lidé tvrdí, že slyší ve své hlavě hlasy, které jim říkají, co mají dělat. Myslí si, že hovoří s Bohem. Toto je velmi častý jev. Něco podobného se stalo i mně.

Psychicky nemocný člověk si vůbec neuvědomuje, že je nemocný. Myslí si, že je fyzicky v pořádku. Ve fázi mánie se dokonce cítí plný sil a elánu. Jakoby byl pod vlivem nějaké drogy. Vše, co mu jeho chorý mozek tvrdí, bere za bernou minci.

Lékaři v léčebně k němu přistupují tak, že mu předepíšou správné léky, nastaví mu pravidelný režim, případně jej zaměstnají nenáročnými pracovními povinnostmi či sportem, a čekají. Čekají na to, až sám přijde na to, že je mimo. Nikdo mu jeho bludy nevyvrací, nikdo jej nepřesvědčuje, že není mimozemšťan, ani že neslyší hlasy. Na terapeutických sezeních to vypadá asi takto. Doktor se ptá:„Tak jak se vám dnes daří? Ještě slyšíte hlasy?“ „Ano, pane doktore. Já jsem hluboce věřící člověk a jsem v trvalém kontaktu s Bohem,“ říká pacient. „Tak ještě počkáme, léky necháme a uvidíme,“ řekne doktor. Když se situace nezlepšuje, přidávají se silnější a silnější léky. A když ani to nepomůže, dojde na elektrošoky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že návrat nemocného do reality není jednoduchý. Aby k němu mohlo do nejdříve dojít vstupuje do hry jeden důležitý fakt. Nemocní potřebují podporu od svého nejbližšího okolí. Když vám v takové situaci někdo blízký řekne „Marku jsi nemocný. To, jak se chováš, není normální,“ tak vám to začne vrtat hlavou. Mozek sice tvrdí, že je vše ok, ale co všichni ti lidé ve vašem okolí? Všichni vaši blízcí, které máte rád, a ke kterým máte maximální důvěru, říkají něco jiného. To vás nenechá chladným a souhlasíte s hospitalizací v psychiatrické léčebně. Postupně se od svých bludných myšlenek odvrátíte a vrátíte se do správných kolejí. Zní to jednoduše, ale tak jednoduché to není. Jsou za tím měsíce času, velké množství léků, změna životosprávy, a tak podobně. Jak už jsem psal dříve.

Proto je důležité, aby lidé žili v harmonických vztazích s rodinou, přáteli a lidmi kolem sebe. V situacích, kdy to budete potřebovat se vám to vrátí. Osamocení lidé to v těchto případech mají velmi těžké.

Tady bychom mohli skončit. Nedá mi to ale a zmíním příklad přístupu, se kterým jsem se setkal. Kamarád, který duševně onemocněl, měl velmi starostlivé rodiče a ti k nemoci přistupovali tak, jak se to dost často stává. Tvrdili mu: „Ty nejsi nemocný. Přece nejsi blázen“. K tomu mu klidně nalili nějakou tu štamprli, přestože užíval léky. Není divu, že si dotyčný pobyl pěkně dlouhou dobu v léčebně a jeho nemoc došla tak daleko, že je dnes na invalidním důchodu. Jednalo se zde o velké selhání a špatný přístup. Takto se to opravdu nesmí dělat.

Ano, vysvětlit člověku, který má deprese, úzkosti nebo nedejbože trpí nějakou psychózou, že je nemocný a je čas na návštěvu psychiatra, není jednoduché. „Já přece nejsem blázen. Já nechci brát žádné léky.“ To slyším často. Když ale máte někoho hodně rád a ten dotyčný vám návštěvu lékaře doporučí, určitě ho poslechnete.