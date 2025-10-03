Dobrou náladu si lze vyrobit
V současné době provádím cvičení s očima s cílem zlepšení vidění na blízko. Je to podle knihy Mirzakarima Norbekova Jak se zbavit brýlí. Můj cíl není takto ambiciozní. Mám už přes padesát, a tak mi kromě krátkozrakosti pomalu přibývá vada dalekozrakosti, z čehož mi hrozí časem koupě multifokálních brýlí. Nacházím se někde v hraniční fázi, kdy bez brýlí na blízko jakž takž vidím, ale zhoršuje se to.
A tak cvičím. Stojím před tabulkou s textem zobrazeným po řádcích v různých velikostech. Od největšího dole k nejmenšímu nahoře. Vzdálenost je na délku natažené paže. Nejdřív se zaměřuju na levé oko. To je zdravější. Pravé mám již tupozraké. Na dálku mám na něm osm dioptrií. Používám jej jen na periferní vidění.
Přejíždím po řádcích zleva do prava v krátkých časových intervalech. Po chvilkách vždy zamrkám a krátce odpočinu.
To ale není celé. Norbekov by vám vysvětlil, a to platí všeobecně, že není důležité co cvičíte, ale jak cvičíte. Celý proces upevnění zraku je totiž založen na práci s emocemi.
A tak je důležité zpevnit svalový krunýř, stát vzpřímeně, nasadit si výraz odhodlaného spokojeného člověka. Dále se musíte chválit, za to že cvičíte, musíte se povzbuzovat, říkat si: „jsi frajer, jsi jednička, jsi machr“. A hlavně, a to je nejdůležitější vytvořit v sobě vlnu radosti a spokojenosti. Doslova si musíte vyrobit dobrou náladu. Tím, že si vybavíte něco krásného. Situace, ve kterých jste někdy obstáli, dařilo se vám, bylo vám dobře. To vše si v mozku přehráváte jako film, který celé vaše tělo naladí do absolutní pohody. Já ještě přidávám nějakou rytmickou příjemnou hudbu. Ta vždycky pomůže. A to je celé. Zrak se zlepšuje.
Tuto metodu je vhodné aplikovat na jakékoli cvičení. Nálada, v jaké se při cvičení nacházíte je velmi důležitá a naprosto zásadně ovlivňuje jeho účinnost.
Vždycky po tomhle cvičení, které netrvá déle než 15 minut, usedám večer k televizi a cítím se velmi příjemně. Je mi fajn. A je to proto, že jsem si vyrobil dobrou náladu.
Marek Ondračka
Bezohledně krásné, krásně bezohledné
Marián Varga byl bezpochyby jedním z nejvýraznějších hudebníků československé hudební scény. Jeho přístup k tvorbě byl bezohledný, tvrdý a nekompromisní.
Marek Ondračka
Je mi dobře, ale ne moc
Člověk s bipolární poruchou dost často řeší to, jestli je mu dobře, nebo jestli je mu špatně. Neustále žije ve výkyvech nálad a duševní pohody.
Marek Ondračka
Jak jsem uvěřil
Věřím v Boha. Tím se netajím. Nejsem ale vychovaný ve víře. Ani si neumím představit, že bych svůj život v současné době zatížil návštěvami na nedělních bohoslužbách a dalších církevních svátcích.
Marek Ondračka
Nevysvětlitelné jevy
Jak jste na tom vy? Věříte na nevysvětlitelné jevy, nebo jste ti racionálně založení, co vše „nadpřirozené“ odbývají mávnutím ruky?
Marek Ondračka
Když dobré slovo nestačí
Mají tělesné tresty v rodině ještě místo? Na to nechť si čtenář odpoví sám. Já tuto otázku ponechávám otevřenou.
