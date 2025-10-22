Diskomfort
Je to jednoduché. Udělejte něco, co je vám po určitou dobu nepříjemné a ono se vám to vrátí ve formě několikanásobného profitu. A tak se trápíme hladem, sportem, odpíráme si sladké a pod.
Patří sem také záležitosti, kdy diskomfort pociťujete jen krátkou dobu. Zpravidla jen několik minut. Například reflexní terapie. Když si zmáčknete správně příslušný tlakový bod, tak to setsakramentsky bolí. Mnohdy tak moc, že je těžké to vydržet. A to je právě ono. Bolest vyšle signál. Do srdce, jater, ledvin a dalších orgánů a povzbudí jejich činnost. Chvilku to vydržíte a hodně vám to pomůže.
Já jsem v poslední době konečně odhalil tajemství ještě jednoho takového diskomfortu. Otužování. Díky bohu za Rostislava Václavka. Jeho kniha „Změň svůj dech a začnou se dít věci“ je opravdovým svatým grálem pro lidi, kteří se sebou chtějí něco dělat.
Co jsem se doma natrápil se studenými sprchami. Trvalo to roky. Vždycky to skončilo neslavně. Chřipkou. To je u otužování dost velká překážka. Nemyslíte? Zjevně jsem na to šel špatně. To je jasné. Mám doma knížku od Wim Hofa. Ten ale doporučuje studené sprchy jako počátek. Teprve až je člověk zvládne, má přistoupit k dechovým cvičením a ponorům v přírodě. Tam jsem tedy nedošel.
Knížky (a v případě Rosti i videa) ale vždy nestačí. Nejlepší je, když máte nějakého průvodce, který vás vše naučí. A ty jsem našel. U nás ve Frýdlantu nad Ostravicí. Petr Paseka a kol. Na ponor vás připraví dechovým cvičením, nastaví správnou délku ponoru a po něm si s vámi zacvičí a pomohou vám se ohřát.
A tak dnes mohu fundovaně pohovořit, jak při otužování správně postupovat. Tak za prvé. Díky dechovým cvičením, které ponoru předchází, není voda teplejší. To jen vaše tělo je na chlad lépe připraveno. Vaše tělo vás ve studené vodě bude bolet. Vidíte? Už je to tu zase. Bolest a nepříjemné pocity, které ve studené vodě po dobu 2 minut zažíváte, působí následně velmi pozitivně. Krátkodobě to vydržíte a dostaví se významný efekt. Stačí se takto otužovat jednou týdně.
Co všechno takové otužování lidskému organismu může přinést? Nejen povzbuzení imunity, ale pomoc s problémy s klouby, psychikou, krevním tlakem, cholesterolem, a dalšími. Místy až vědecky se o všem můžete dočíst v knize. Rosťa je totiž akademicky vzdělaný člověk. Budete jistě překvapení k čemu všemu je otužování dobré. Je toho opravdu hodně. Komu nevyhovují ponory, může se otužovat také vzduchem. Postupy jsou zde podrobně popsány.
Jsem Rosťovi i klukům z Frýdlantu nesmírně vděčný. Cítím se díky nim opravdu skvěle. A dobře už vím, co to je ten diskomfort.
Marek Ondračka
- Počet článků 88
- Celková karma 10,98
- Průměrná čtenost 386x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.