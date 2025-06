Díkuvzdání

Další články autora

Již delší dobu se skloňuje myšlenka, že by do politiky měli vstupovat lidé, kteří mají zkušenosti z byznysu, zejména ti, kteří dokázali úspěšně vést firmy a organizace.

Naše nářečí je poklad. Nejen jazykový, ale i kulturní. Je to dědictví, které jsme dostali od předků, a které nesmíme nechat zmizet v propadlišti spisovné nudnosti.

Za jak dlouho uroste sval?

„Za jak dlouho naroste sval?“ Těžko říct. A koho to vlastně vůbec zajímá jak dlouho to trvá? Běžný člověk to asi neřeší.