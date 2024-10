Dech je váš život

Význam lidského dechu není nutné nijak zdůrazňovat. Po pár minutách bez dechu vám odumře mozek. To ví každý. Jak ale správně dýchat? Jak k dechu přistupovat? K čemu všemu lze lidský dech použít?

Jelikož jsem ve svém životě měl období, kdy jsem zanedbával životosprávu, stalo se mi, že jsem se v pětatřiceti tak zadýchával, že jsem s bídou došel do třetího patra. Stačilo nasadit cvičení dechového cviku zaměřeného na masáž srdce a plic a kondice se vrátila.

Tolik jen na úvod, jak lze s dechem pracovat.

Kde všude se s dechem setkáváme:



Správné dýchání při cvičení

Popsat to stručně není jednoduché. Je důležité správně dýchat při provádění různých cviků. Pomocí dechu zpravidla zpevňujeme core (hluboký stabilizační systém). A když jej máme zpevněný, můžeme posilovat. Břicho, paže, záda, nohy. Zpevňujeme jej tak, že vedeme nádech i výdech do břicha, podbřišku nebo beder. Je to technika, kterou je nutné se naučit, není to hned.

Prodýchávání svalů praktikujeme při jejich protahování. Pomáhá to proti křeči a umožňuje jejich dobré protažení.

Často se stává, že stejný cvik se změní z protahovacího na posilovací pouze pomocí dechu. Obecně lze říci, že ve většině případů platí následující. Pokud jdeme do krajní polohy s výdechem protahujeme. Pokud jdeme do krajní polohy s nádechem a s výdechem se vracíme, posilujeme.

Jogový dech

Při zdravém a přirozeném dýchání se spojí tři typy dechu (brániční dech, hrudní dech a podklíčkový dech), do jediného nádechu a výdechu a vytvoří „plynulou vlnu“ která probíhá s nádechem zezdola nahoru a při výdechu seshora dolů: s nádechem se břicho vyklene vpřed a hrudník se rozevře, s výdechem se hrudník i břicho zase vracejí. Pokud budeme takto dýchat, tedy přirozeně a bez násilí využívat plnou kapacitu plic, provádíme plný jógový dech.

Dech je samozřejmě velmi důležitý při cvičení jednotlivých jogových pozic.

Čchi-kung

Názory se různí, ale mně se osvědčilo následující. Při provádění jednotlivých cviků zhluboka, ale opravdu zhluboka dýchat. Hluboký nádech a hluboký výdech. Tím dosáhnete dokonalého efektu a po zacvičení všech osmi brokátů, třeba jen se čtyřmi opakováními, zažijete skvělé pocity.

Holotropní dýchání

V šedesátých letech v Americe působil psychiatr českého původu Prof. Stanislav Grof, který pomocí LSD léčil psychotické stavy. Když se přišlo na to, že je LSD droga, nahradil ji holotropním dýcháním. Jedná se o dechovou techniku zaměřenou na prudké okysličování, pomocí které se jeho pacienti dostávali do transu. To byl pro léčbu žádoucí stav.

Relaxace

Už jste to asi někde slyšeli. „Prodýchejte své dolní končetiny, prodýchejte horní končetiny, veďte dech do hrudního koše, pohlaďte ve své mysli obličej a oční víčka,“ apod.

Tak totiž probíhá správná relaxace. Mohu s čistým svědomím říct, že to jsou dovednosti, které plně ovládám. Prodýchávání různých míst na svém těle praktikuji dle potřeby. Své tělo tím krásně uvolním. Efekt je podobný jako po masáži. Nervové kanály se aktivují a uvolňují. Při následném prudkém pohybu by se mohly poškodit nebo přímo nenávratně utrhnout, proto se touto činností zabýváme navečer, kdy už se předpokládá, že budete v klidu.

Wim Hof

Tento ledový muž vyvinul speciální (nijak složitou) techniku, pomocí které se rozdýcháte a jste připraveni na otužování. Následně tak posilujete svou imunitu. Tento postup také používají breathariáni na výrobu energie, když se cítí oslabení (pokud tedy chcete věřit, že existují lidé, kteří žijí bez jídla a vody a živí se pouze pránou).

Funkční dýchání podle RNDr. Mgr. Rostislava Václavka

Tento člověk propaguje a částečně sám vyvinul speciální dechové cvičení, pomocí nichž léčí různé nemoci a celkově mění životní styl. Příkladem je zaměření na léčbu astmatu. Sám se zbavil vážné nemoci, kdy jeho tělo vyžadovalo extrémně vysoké dávky draslíku.

Takže teď už víte, co všechno lidský dech dokáže. Doufám, že se vám při tomto zjištění nezatajil dech 🙂.