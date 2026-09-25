Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cvičte, ale nespěchejte

Marek Ondračka
U lidí ve věku 50+ dochází k různým problémům pohybového aparátu. Bolí je bedra, krční páteř, kolena nebo ramena.

Pokud za bolestí nestojí vážnější zdravotní problém, dá se pravidelným a správně vedeným cvičením často hodně zlepšit.

Není to ale hned.

Tělo, které nebylo zvyklé cvičit, musíme nejdříve cvičit naučit. A především na něj nesmíme spěchat.

Důležité je už to, jak se na cvičení připravíme. Správně se najíst, abychom měli dostatek energie, ale samozřejmě ne těsně před cvičením. Člověk by neměl přijít hladový, ale ani s plným žaludkem. Prostě být najezený tak akorát.

A pak můžeme začít.

Správnou kombinací cviků se postupně odbourají jednotlivé problémy. Zatuhlé klouby rozpohybujeme, rozhýbeme oběhový systém, zatuhlé svaly kolem páteře prokrvíme a uvolníme.

Tělo se začne probouzet.

To ale zdaleka není všechno.

Podle mě jsou velmi důležité cviky posilovací. Naše tělo totiž drží pohromadě zejména díky svalům. A máme už nějaké roky, takže svalová hmota má přirozenou tendenci ubývat. Pokud proti tomu nic neděláme, postupně slábneme.

Gravitace nám v tomhle směru vlastně trochu pomáhá. Už samotná chůze znamená, že naše svaly musí pracovat. Správným držením těla a častými, ideálně delšími procházkami děláte pro své tělo opravdu hodně.

Bohužel vám ale musím sdělit jednu věc.

Nestačí to.

Je potřeba přidat.

Třeba mrtvého brouka na posílení středu těla. Dřepy pro nohy a stabilitu dolní poloviny těla. Výpady, u nás někdy i s využitím bosu, kdy musíte zapojit spoustu stabilizačních svalů. Kliky, které při správném provedení výborně posilují horní polovinu těla (zejména problematická ramena). A samozřejmě prkno, při kterém pracuje prakticky celé tělo. Vhodné je provedení s vytáčením pánve.

Posilování ve vyšším věku ovšem není jednoduchý úkol.

Svaly už nereagují tak rychle jako ve dvaceti. Přesto mají i lidé po padesátce, šedesátce nebo ještě později schopnost zesílit a nabrat svalovou hmotu. A právě to může přinést úžasný efekt.

Tělo se začne zpevňovat. Stabilita se zlepší. Pohyb začne být jistější. Člověk zvládne věci, které mu ještě před několika měsíci dělaly problémy. A někdy postupně ustoupí i bolesti, které ho dlouho obtěžovaly.

A tady se dostávám zpět k úvodní myšlence.

Nespěchejte.

Při celém tom snažení buďte trpěliví. Vytrvejte. Cvičte a posilujte. Nepřestávejte jen proto, že po dvou týdnech nevidíte výsledek. A stejně důležité je dopřát tělu po námaze dostatečný odpočinek.

Nečekejte, že problém, který jste si pěstovali deset nebo dvacet let, zmizí během několika dnů.

Bude to postupné.

Radujte se z každého malého pokroku. Po cvičení můžete cítit úlevu a velmi příjemný pocit. Pak se vám ale váš dlouhodobý problém zase ozve.

A právě to vás nesmí odradit.

Vytrvejte.

Za měsíc to možná bude o něco lepší. Za další měsíc zase o kousek. Za půl roku se možná ohlédnete a zjistíte, že něco, co vás dříve omezovalo každý den, už skoro nevnímáte.

A pak (a možná to bude trvat i několik let) se jednou ráno probudíte a zjistíte, že vás nic nebolí.

Tak to alespoň bylo u mě.

Možná to není prognóza, kterou byste chtěli slyšet. Každý by raději dostal návod na tři zázračné cviky, které všechno spraví za čtrnáct dní. Jenže pokud jsou problémy dlouhodobé a svaly výrazně ochablé, žádnou takovou zkratku neznám.

Sval prostě během několika dnů nenaroste. Tělo, které jste roky zanedbávali, za týden nepředěláte.

Ale můžete ho předělávat postupně.

Cvik po cviku. Týden po týdnu. Měsíc po měsíci.

Proto cvičte. Posilujte. Choďte. Odpočívejte. A hlavně vydržte.

Cvičte, ale nespěchejte.

Držím vám palce, ať to zvládnete.

Autor: Marek Ondračka | pátek 25.9.2026 9:23 | karma článku: 0 | přečteno: 25x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Marek Ondračka

Odpuštění a sebereflexe v politice

Politika je špína. Tohle tvrzení slýcháme tak často, až se z něj stalo téměř klišé. Politika už semlela spoustu lidí. Někteří si za svůj pád mohli sami, jiní udělali chybu, další se zapletli do nějaké kauzy.

23.9.2026 v 11:56 | Karma: 6,73 | Přečteno: 83x | Diskuse | Politika

Marek Ondračka

Blogerova zpověď

Musím se hned na začátku k něčemu přiznat. A trochu se za to stydím. Moc nečtu. Vím, že od člověka, který sám píše a dokonce hodlá vydat knihu, to zní poněkud podivně. Možná až nepatřičně.

21.9.2026 v 11:42 | Karma: 7,00 | Přečteno: 139x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Anglie 92 - 3. díl

V minulém díle jsme docestovali jen pár kilometrů od Calais do Arrasu. Opět nás zastihl noční déšť, přesto jsme našli úkryt a v suchu se vyspali. Další den jsme došli na okraj města a začali stopovat. Chystali jsme se do Paříže.

18.9.2026 v 13:19 | Karma: 6,73 | Přečteno: 112x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Kluci chtějí sexbomby a holky playboje

Najít si toho pravého a prožít s ním celý život. To je úkol hodný mistra. A je zřejmě tak těžký, že ho mnozí mladí vzdávají už na začátku. Volí raději povrchní vztahy, případně se na randění vykašlou úplně a žijí sami.

16.9.2026 v 14:35 | Karma: 26,78 | Přečteno: 1805x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Anglie 92 - 2. díl

V minulém díle jsme si povídali o tom, jak jsme v roce 1992 vyrazili na brigádu do Anglie, kde jsme bez pracovního povolení měli sbírat ovoce. Rozloučili jsme se v okamžiku, kdy nás policie v Calais propustila a poslala domů.

11.9.2026 v 11:17 | Karma: 7,62 | Přečteno: 130x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Rekonstrukce Průmyslového paláce (2022)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  25. 9. 9:04

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...
20. září 2026  19:41

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Velký návrat české fantasy: Marek Lambora přijde o dceru a rozpoutá boj s časem

Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková
23. září 2026

Česká fantasy série Princezna zakletá v čase se vrací a tentokrát má jít pořádně do tuhého. Třetí...

Lokálka Straškov–Zlonice: Správa železnic chce přerušit provoz, obce se brání

Správa železnic chce zastavit vlaky pod Řípem mezi Straškovem a Zlonicemi. Obce...
25. září 2026  10:55

Kontroverzní lokálka zůstává zatím ve hře. Drážní úřad žádost Správy železnic o přerušení...

AlphaESS uvádí AlphaQ na trh v Beneluxu

25. září 2026  10:30

Knižní burzu nabídne Mimoň

ilustrační snímek
25. září 2026  10:23

Nechcete nakupovat nové knihy za velké peníze?

Liberecká zoo oslaví Den zvířat

ilustrační snímek
25. září 2026  10:21

Den zvířat oslavíme v sobotu v liberecké zoo.

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Marek Ondračka

  • Počet článků 174
  • Celková karma 11,30
  • Průměrná čtenost 328x
Je mi padesát tři, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

Oblíbené knihy

  • Labyrint pohybu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde