Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co všechno mám rád na ženách

Nedávno jsem si položil jednoduchou otázku: Co mám vlastně rád na ženách? Napadla mě spousta věcí. Některé vážné, některé úsměvné. A když jsem si je začal sepisovat, uvědomil jsem si, jak moc ženy obdivuji.

Když se řekne, co mám rád na ženách, většinou lidi napadne krása. Ano, i tu mám rád. Bylo by pokrytecké tvrdit opak. Krásná žena dokáže potěšit oko stejně jako krásná krajina nebo umělecké dílo. A přiznám se bez mučení, že ženskou krásu vnímám obecně. Nejen krásu své vlastní ženy, kterou považuji za nejkrásnější na světě, ale i krásu ostatních žen. Není na tom nic špatného. Je to jen tiché potěšení z pohledu na něco hezkého. Takové to příjemné lechtání v břiše, když se vám někdo líbí, a přitom vás ani ve snu nenapadne si s dotyčnou něco začínat.

Jenže ženy nejsou jen krásné.

Obdivuji jejich sílu. A nemyslím tím sílu svalů. Myslím sílu, se kterou zvládají věci, které by mnohé muže položily. Zvládají bolest, utrpení, starosti o rodinu, práci a často ještě péči o své blízké. Kolikrát mám pocit, že příroda ženám naložila mnohem větší batoh než nám mužům.

Existuje starý vtip. Proč byla vynalezena antibiotika? Aby se žena se zápalem plic dokázala postarat o chlapa, který má rýmečku.

Muži umí být stateční v mnoha situacích, ale když nás skolí obyčejná viróza, často se z nás stávají trosky vyžadující nepřetržitou péči. A kdo se o nás většinou stará? Právě ženy.

Mám rád jejich schopnost dělat několik věcí najednou. Zatímco já někdy přemýšlím, kde jsem nechal klíče, žena zvládá plánovat nákup, řešit děti, telefonovat, vařit oběd a ještě vědět, kdy je potřeba zaplatit složenku. Opravdu netuším, jak to dělají.

Obdivuji také to, že zvládají profese, které byly dlouhá léta považovány za mužské. Řídí firmy, staví domy, operují pacienty, řídí autobusy, létají s letadly a často za svou práci dostávají menší uznání, než by si zasloužily.

Ženy bývají pečlivější a pořádnější než muži. Samozřejmě existují výjimky, ale obecně mám pocit, že mají větší smysl pro detail. Díky nim se z domu stává domov a z chaosu alespoň snesitelný pořádek.

Ano, ženy jsou někdy složitější. Někdy náladovější. Občas jim nerozumíme a ony nerozumí nám. Ale není se čemu divit. Příroda jim toho už tak dost naložila. Přesto většina z nich dokáže každý den fungovat, pracovat, pečovat o druhé a ještě se usmívat.

Když se nad tím vším zamyslím, dochází mi, že na ženách neobdivuji jednu konkrétní vlastnost. Obdivuji celý ten neuvěřitelný soubor schopností, citlivosti, síly, obětavosti, krásy i odolnosti a někdy i vzdoru, který z nich dělá ženy.

A ze všeho nejvíc mám rád jejich ženskost.

Autor: Marek Ondračka | středa 24.6.2026 15:29 | karma článku: 8,96 | přečteno: 123x

Další články autora

Marek Ondračka

O jedné naklopené zatáčce

Za naší vesnicí byla zatáčka. Nebyla nijak slavná. Nebyla ani nebezpečná. Prostě jen obyčejná zatáčka na okresní silnici. Měla ale jednu zvláštnost. Byla naklopená. A právě proto se stala součástí mých vzpomínek na mládí.

19.6.2026 v 22:10 | Karma: 10,10 | Přečteno: 140x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Za jak dlouho uroste sval

Kdo ví? A koho to vůbec zajímá, jak dlouho to trvá? No já myslím, že by to mělo zajímat každého, kdo o svou tělesnou schránku není zvyklý příliš pečovat.

18.6.2026 v 14:21 | Karma: 5,08 | Přečteno: 103x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Dvojnásobná dávka emocí

Když máte dvojčata, na dvojnásobnou dávku emocí jste vlastně zvyklí. Všechno je dvakrát. Péče o batolata a pomoc s učením ve škole. Kupujete dvakrát stejně velké bicykly nebo lyže.

3.6.2026 v 8:05 | Karma: 11,20 | Přečteno: 164x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Anglikánská církev

Dnes napíšu něco o Anglikánské církvi. Považuji za zajímavé, že král, který se potřeboval rozvést, aby se pokusil zplodit mužského potomka, se rozešel s křesťanskou liturgií a založil si vlastní náboženství.

30.5.2026 v 19:39 | Karma: 10,34 | Přečteno: 139x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Populární hospodský

Můj děda byl hospodský a byl docela populární. Bylo to v době, kdy lidé dávali přednost hospodě před sledováním televize. Nevím, jestli ta doba byla v tomhle lepší nebo horší než je dnes.

26.5.2026 v 14:01 | Karma: 13,73 | Přečteno: 262x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
22. června 2026  11:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.
18. června 2026  19:19

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
25. června 2026  10:53

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi
23. června 2026  10:01

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací
18. června 2026,  aktualizováno  19. 6. 7:31

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....

vydáno 25. června 2026  14:53

Bariéra vjezdu na Smíchovské nádraží.

vydáno 25. června 2026  14:52

Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...

Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu

Každý návštěvník si v novém parku v Hruškách najde něco svého. Vzniknou tam...
25. června 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...

Centrální park Praha 13

Centrální park Praha 13
vydáno 25. června 2026  14:51

Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Marek Ondračka

  • Počet článků 137
  • Celková karma 10,08
  • Průměrná čtenost 349x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.