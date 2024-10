Co si myslím o střetu zájmů

Sledování střetu zájmů je podle mě zcela zbytečné. V dnešním článku se vás pokusím přesvědčit o tom, že tomu tak skutečně je.

V obecné rovině lze říci, že na střet zájmů je alergická veřejnost. Na jedné straně díky dobám minulým jsme si zvykli vše řešit přes známosti. Když jste chtěli dostat potomka na školu. Když jste chtěli sehnat byt. Zařídit modrou knížku. Koupit klukovi favorita. A tak dále. Na straně druhé jsme podezřívaví a myslíme si, že neformální vazby hýbou světem a bez známosti v podstatě nic nefunguje. A tak jsme vždy v pozoru už jen když slyšíme, že významný politik je něčí bratr, švagr, nebo kamarád.

Dotační agentury, se kterými jsem byl ještě nedávno v úzkém kontaktu, se na potírání střetu zájmů zaměřují. Hledají vhodný způsob, jak mu zamezit a vydávají v tomto směru různá nařízení. Na školeních doporučují postupy, jak mu předejít, a hlavně se jej snaží specifikovat. Tedy hledají nové definice toho, co vlastně střet zájmů je a co není.

Osobně mám zkušenost ze školení pořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu zaměřeného na administraci dotací. Zde informace o omezení střetu zájmů zazněly. Zapamatoval jsem si toto. „Žádní rodinní příslušníci podnikatelů ve stejném oboru jako žadatel nesmí v daném odvětví čerpat dotace.“ Manažeři z MPO nám sdělili, že žadatelé si mají hlídat rodinné vazby nejlépe do pátého kolena, aby někdo nepodnikal ve stejném oboru, jako oni. Oba současně čerpat dotace nemohou.

Zjednodušeně. Jestliže já podnikám ve vývoji software a čerpám dotace, omezuju všechny své současné i budoucí rodinné příslušníky. Nikdo z nich v případě, že podniká ve vývoji software nesmí čerpat dotace.

To aby si moje dcera dávala pozor s kým jde na schůzku. No a kdyby to náhodou byl majitel nějaké softwarové firmy, tak si ho nesmí vzít a musí s ním žít jak se říká na hromádce. Pak dotyčný může čerpat dotace. Jinak je čerpat nesmí. Neuvěřitelné!

A teď z jiného soudku.

Víte o tom, že máme Zákon o střetu zájmů? Ten se zaměřuje zejména na politiky a další veřejné osoby. Přikazuje jim, že nesmí zneužívat svého postavení. Politici podle něj musí sestavovat jakési prohlášení, že se takového jednání zdrží. Byl vydán už v roce 2006. Když jsem ho viděl, málem mi upadla čelist. Podobnou snůšku nesmyslů hned tak nenajdete. To, že politici nesmí zneužívat svého postavení přece není třeba řešit žádným zvláštním zákonem. V klidu to vyřešíme už v rámci existující legislativy a navíc, když politik udělá přešlap, je vyřízený. Nikdo už ho volit nebude. A to by si přede vším měli tito lidé uvědomit.

To, co zde zaznělo je pomyslná špička ledovce. Vrchol, který už snad ani nejde překročit.

Je to příklad toho, jak se ve jménu střetu zájmů kupí jedna absurdita za druhou.

Mi osobně se to zdá být směšné. Tento smích ale na tvářích tak trochu zamrzá.

Co se týče hlídání toho, jestli je někdo něčí příbuzný, je to podle mě úplná hloupost. Soustřeďme se prosím jen a pouze na předmět dodávky či zakázky chcete-li. Zda jsou v pořádku termíny, kvalita dodávky, cena. Existuje na trhu někdo levnější? Někdo, jehož dodávka má větší kvalitu než posuzovaný projekt? To je to, oč tu běží. Pokud dochází k porušení zákona, např. diskriminaci nějaké firmy ve výběrovém řízení, zakročme. Mechanismy na to snad nějaké máme. Ale jinak nechme daný projekt na pokoji.

Kromě střetu zájmu z pozice rodinných vazeb se kontroluje také to, zda podnikatel nemá majetkovou účast v dodavatelské firmě. Toto se také sleduje. S tím ale rovněž nesouhlasím. Pokud je cena a parametry dodávky v pořádku, nevidím důvod tyto vazby omezovat. Naše republika je příliš malá na to, abychom zbytečně vyřazovali z obchodní soutěže podniky, které by jí mohly prospět.

V tisku se občas vyskytují články, že ten a ten náměstek si přihrál zakázku, či něco podobného. Ano je v pořádku ho potrestat, ale na základě toho, co provedl. Obešel výběrové řízení, neúměrné navýšil cenu, prodal manželce obecní pozemek pod cenou, a pod. Nesouhlasím s tím, že ho automaticky potrestáme třeba za to, že zaměstnal svou dceru. Pokud prošla výběrovým řízením a může doložit svou kvalifikaci, ať si ji klidně zaměstná.

No a na závěr tady máme krásný příklad Babiš. Ve vládě se spolupodílel na tvorbě pravidel pro rozdělování dotací a jeho firma tyto dotace čerpá. Podmínky platí pro všechny stejně. Pokud je splní, dostanou dotaci. Hlavní priority k nám stejně přicházejí z Bruselu. Ten například rozhodl, že se bude dotovat výroba biolihu. No a Agrofert je jedním z největších výrobců biolihu. V pořádku. Za mě žádný problém.