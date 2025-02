Chůze jako odměna

Staří lidé by o tom mohli jistě vyprávět. Oni nejvíc při chůzi zažívají různé strasti. Nemoci a postižení nohou nabývají nejrůznější podoby.

Kolena, kyčle, kotníky, výrůstky, ostruhy, vbočené palce, ploché nohy. K tomu si přidejte různé patologické změny způsobené špatným postavením páteře. Člověk, který je takto postižen může různě napadat na jednu nohu, při chůzi mu jedna z nohou divně rotuje. Atd.

No a naposled jmenované problémy postihly i mě. Nejdříve jsem to zpozoroval v 17ti letech v tanečních. Na levé noze se mi divně sešlapala pata mojí mokasíny. Později to bylo mnohem horší. Levá noha při chůzi přecházela do rotace. Pokračovalo to vyzouváním některých bot při chůzi, shrnováním ponožek, tvorbou puchýřů, apod. Několikrát jsem byl u lékaře chirurgicky odstranit zarostlý nehet na palci. Při jízdě na kole jsem musel vědomě dávat sílu více do levé nohy než do pravé. Aby se mi noha nevytáčela do strany a taky pro to, aby mi v bedrech nepovolila páteř. Na běžky jsem také nemohl, i když jsem to párkrát zkoušel. Levá noha mi totiž nedržela ve stopě. Stále ujížděla do levé strany.

K tomu je nutné připočíst, že nemám právě konfekční chodidlo. Je velmi úzké a dlouhé s velkým palcem. Velikost 48. Sportovní obuv mám často ve špičce široké a nedaří se mi botu správně utáhnout.

A tak si to představte. Netrpíte žádnými bolestmi. Přesto vás chůze otravuje a unavuje. Nepřetržitě se přemáháte a bojujete se svými problémy, a tak na chůzi vynakládáte mnohem více energie než zdravý člověk, protože vás neustále něco zlobí.

Naštěstí je to vše už minulost. Nic takového už mě dnes netrápí. Řešení není samozřejmě vůbec jednoduché. Co ale jednoduché je je to, že prevencí můžete těmto problémům předcházet. Jen malé úsilí zdravého člověka může přinést obrovský efekt v tom, že vás nepostihnou vážné zdravotní potíže. Jak na to? Moje rada je pořád stejná. Každé ráno pár cviků a máte splněno. Pět Tibeťanů, výpady na Bosu, posilování Core. A je to. To je celé.

Co když vás takové problémy zlobí? Na nic nečekejte a obraťte se na osobního trenéra, který vám navrhne cviky zaměřené na páteř určené přesně pro vás. A pracujte na sobě (chci říct cvičte). A to i několik hodin denně, když je to zapotřebí. Výsledek se dostaví. Stačí pár let, jako to bylo u mě.

Já si už dnes chůzi doslova užívám. Sehnal jsem totiž i správnou obuv. Představte si, že někteří výrobci na mé potřeby myslí. Mám už teď, jak se říká, lehký krok. Procházky do přírody jsou pak opravdovým zážitkem. Vždycky si vzpomenu, jaké to bylo pro mě vždy trápení, ujít nějaký ten kilometr. Dnes už je to naprostá pohoda.

Přál bych to každému, kdo se takto trápí, aby i jeho trápení skončilo a i on si chůzi užíval.

Inu tak přátelé. Máte zde další důvod, proč byste měli každé ráno cvičit. Tak nebuďte líní a jděte na věc.