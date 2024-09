Cesta k vlastní sestavě může být dlouhá

Dnes to bude o cvičení. Mé cestě k němu, a taky o tom, jak s minimálním úsilím dosáhnout maximálního efektu.

To, že jsme dnes odsouzeni ke každodennímu cvičení, to ví snad každý rozumný člověk. Abych to zlehčil musím říct, že jakýkoliv pohyb je cvičení a cvičení je také správné držení těla. Stojíte rovně a už cvičíte, tak jednoduché to je.

Mně osobně se osvědčilo pár účinných cviků po ránu. Po tom, co odešlo mnoho problémů, které mě po celý život sužovaly mi dnes stačí cvičit 10 minut denně.

Cesta k nim ale byla dlouhá. Není jednoduché najít cvik který vám pomůže a ještě je tak účinný, že stačí cvičit pouhých deset minut. Mě to stálo roky cvičení a také mnoho peněz, neboť jsem se se svými problémy svěřil odborníkovi a ten mi skvěle pomohl.

Tak od začátku. Je mi 24 let. Mám za sebou kořenové dráždění. Bolest mi vystřelovala do levé nohy. Já ležím v lázních a přemýšlím, jak dál budu o svoje tělo pečovat, abych zase neskončil v nemocnici. Když máte skoliózu, která se vyvinula už v dětství, tak je to horší než když vám vyhřezne plotýnka v dospělosti. Narovnat páteř, která se celý život křivila je složitější než vrátit úchylku páteře, která byla kdysi rovná.

A tak není jednoduché najít jednoduchý recept. Nějaké cvičení jsem provozoval, ale k dennímu cvičení jsem se nedonutil a ani jsem ho bez asistence rehabilitační sestry nedokázal správně provádět. Cvičení mě unavovalo a nebavilo. Místo toho jsem se soustředil na správné držení těla a upravil jsem si i každodenní činnosti. Musel jsem odlehčit pravou stranu, a tak jsem se naučil vše dělat levou rukou. Podrobněji to popíšu až příště.

V autě jsem si podpíral bederní páteř pomocí bederní opěrky, aby záda byla při jízdě dobře podepřená. Ramena jsem začal tahat nahoru a dozadu (dnes už mimochodem vím, že obojí jsem dělal úplně špatně). Doslova 24 hodin denně jsem myslel na to, jak stojím, jak sedím, jak se ohýbám, když zvedám něco těžkého, a pod. Občas jsem zašel na masáž a nebo opichy páteře, a tak jsem vcelku fungoval.

S postupujícím věkem se ale situace zhoršovala. Nemohl jsem spát na levém boku, z dlouhodobého sezení u počítače mě bolely záda i moje levá noha. Po služební cestě mě celá páteř bolela odshora až dolů. Od krční až po bederní. Ve finále jsem už nemohl dlouho sedět při práci, a tak jsem si nechal vyrobit vysoký stůl, u kterého jsem celou směnu u počítače stál.

Pak následovalo malé intermezzo, neboť jsem v 35 letech onemocněl bipolární poruchou, což odsunulo řešení problémů s páteří na vedlejší kolej. Ta se přesto připomínala, takže opichy, prášky, ležení v klidu, apod.

Krátce po tom jsem začal navštěvovat blahodárné cvičení s Jarkem Wojnarem. Tady jsem se teprve naučil cvičit. Odhalil jsem, jak mé tělo na cvičení reaguje. Jak najít energii, i když jste unavení. Naučil se Čchi-kung, relaxovat, správně dýchat. Každé ráno jsem pak cvičil Pět Tibeťanů.

Problémy s páteří ale byly příliš vážné na to, aby mi toto cvičení pomohlo. Ve 42 letech jsem opět skončil v nemocnici. Bolesti byly strašné. Nedokázal jsem sedět, stát ani ležet. Vleže mi bolest svírala lýtko do obrovské křeče. Po dvou hodinách spánku jsem musel vstát a dvě hodiny chodit. Pak jsem si lehl. Po dalších dvou hodinách znovu, a tak to trvalo celou noc.

Pomohly až kapáky v nemocnici a hlavně polohovací postel, kdy zvednuté nohy ulehčily bederní páteři. Když jsem nemocnici opouštěl, tak jsem jen trochu napadal na levou nohu. Z nejhoršího jsem byl venku. Co ale dál?

Dostal jsem tip na osobního trenéra, který se na dysbalance páteře soustředí a zabývá se jimi. U něho jsem strávil rok, který mi změnil život. Doslova mě zachránil. Jak už jsem psal dříve, narovnat páteř, která se celý život a v celé své délce křiví a ničí, je téměř nemožné. On to dokázal tak, že nemám bolesti, žiju bez omezení, a dokonce se díky jeho radám neustále zlepšuju.

Pak už jen stačilo, abych 5 let (ano vidíte dobře trvalo to 5 let) chodil dvakrát týdně na dvě hodiny cvičit do fitcentra cviky, které mě naučil. Potřeboval jsem k tomu pomůcky a cvičební náčiní, které zde mají. Hodně důležité pro mě bylo například Bosu, a tak jsem si ho pořídil i domů.

To jsem ještě netušil, jak důležité to bylo. Před třemi lety mě na mé pozvání opět navštívil můj trenér. Pozval jsem si ho, ať mě naučí správně cvičit na veslovacím trenažéru, který jsem si koupil. Při tom jsem mu předvedl, co na Bosu cvičím. A on mi opět skvěle poradil. „Ty výpady, co děláš už umíš pěkně. Udělej si to složitější. Zadní nohu dej do protažení.“ A bylo to. Od té doby to cvičím. Posiluju tak bederní páteř i hluboký stabilizační systém. Procvičuju kolena, kotníky, kyčle. Protože jsem za ty roky na své tělo dobře vnímavý, vidím jaký obrovský pokrok jsem díky tomuto cviku za tři roky udělal.

Každé ráno si k němu ještě přidávám pár kliků a cvik, kterému se říká Mrtvý brouk. Ležíte při něm na zádech a dýcháte do beder. Nádech i výdech vedete do bederních partií tak, že se vám až vcucne břicho dovnitř. A pokládáte nohy. Ale jen kousek, ne až na zem. Úžasná věc. Je to opět zaměřeno na hluboký stabilizační systém, ale je to také prevence kýly, protože posilujete břišní stěnu.

A tak jsem si v padesáti letech našel tu svou sestavu. Takovou, se kterou s minimálním úsilím maximalizuji dopad na mé tělo. Není to na celý život. Časem bych to měl obměnit, ale zatím k tomu není důvod. Funguje to skvěle. No a každý pátek jsem ve zdravotním cvičení s palkovickými seniory pečený vařený. Na to bych taky neměl zapomenout.

Najít si svou vlastní sestavu není jednoduché. Přesto si ji každý najít musíme. Hledejme a cvičme. Ne protože musíme. Protože chceme.