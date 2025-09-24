Bezohledně krásné, krásně bezohledné
Zejména ve chvílích, kdy sahal po kompozicích velkých mistrů vážné hudby. Neváhal je přetvořit k obrazu svému, zkomplikovat, zrychlit nebo obléci do hávu rocku, aniž by se ohlížel na puristy či tradiční posluchače.
Varga si oblíbil Hammondovy varhany, nástroj, který v tehdejším Československu působil téměř exoticky – v sedmdesátých letech prý existovaly v celé republice jen dva kusy. Těžké, vrstvené kompozice, které na ně vytvářel, neměly obdoby. Varga se ale nikdy nespokojil s tím, že bude hrát sám za sebe. Dokázal se obklopit špičkovými spoluhráči – basistou Fedorem Frešem, kytaristou Ferem Griglákem, zpěvákem a skladatelem Pavolem Hammelem a dalšími. A co je důležité, nikdy své spoluhráče neutlačoval. Nechal je vyznít, dal jim prostor zazářit a tím svou hudbu ještě více obohatil.
Jeho dílo není snadné. Není to hudba, kterou si pustíte na pozadí a po první skladbě si ji zamilujete. Naopak, vyžaduje trpělivost, opakované návraty a postupné zdolávání. Je to hudba, která člověka zkouší, nutí ho zápasit. A teprve když posluchač vydrží, otevře se mu krása, která stojí za to. Přiznám se, že sám s tím často bojuji. Vracím se k jeho nahrávkám, nořím se do komplikovaných struktur, někdy až trpím. A pak přijde ten okamžik, kdy se všechno spojí a najednou z hudby vystoupí nádhera, která člověka odmění za jeho trpělivost.
Varga nikdy nežil příkladně. Jeho životospráva byla hrozná. Kouřil snad už od deseti let. Shrbeně vysedával u svých oblíbených klávesových nástrojů celé dny. Jeho prsty se však na klaviatuře pohybovaly s rychlostí blesku.
Vyhýbal se estrádám, nepotřeboval lacinou popularitu. Přesto se stal nesmírně populárním, protože jeho hudba se setkala s duchem doby. Lidé ji potřebovali, toužili po něčem jiném, hlubším, odvážnějším.
Dnes se ptám, zda jsou mladí lidé schopni něco takového ještě absorbovat. Možná je doba příliš uspěchaná, možná se už nenosí trpělivost. Ale právě tu jeho hudba vyžaduje a možná i proto působí tak výjimečně.
Měl jsem to štěstí a slyšel maestra osobně na živo v kinosále kulturního domu v Kopřivnici v roce 2012. Vystupoval sám. Zkroucený bolestmi které s ním zjevně zmítaly. Přesto podal famózní výkon. Byl opatrný na přespřílišné předvádění svých disharmonických kompozic, kterými byl proslulý. Přesto to byl jeden z mých nejsilnějších hudebních zážitků v životě. Nadšené ovace mu pak byly zaslouženou odměnou.
Marek Ondračka
Je mi dobře, ale ne moc
Člověk s bipolární poruchou dost často řeší to, jestli je mu dobře, nebo jestli je mu špatně. Neustále žije ve výkyvech nálad a duševní pohody.
Marek Ondračka
Jak jsem uvěřil
Věřím v Boha. Tím se netajím. Nejsem ale vychovaný ve víře. Ani si neumím představit, že bych svůj život v současné době zatížil návštěvami na nedělních bohoslužbách a dalších církevních svátcích.
Marek Ondračka
Nevysvětlitelné jevy
Jak jste na tom vy? Věříte na nevysvětlitelné jevy, nebo jste ti racionálně založení, co vše „nadpřirozené“ odbývají mávnutím ruky?
Marek Ondračka
Když dobré slovo nestačí
Mají tělesné tresty v rodině ještě místo? Na to nechť si čtenář odpoví sám. Já tuto otázku ponechávám otevřenou.
Marek Ondračka
Ženy nás následují, važme si toho
Správná žena svého muže ctí a následuje. To platilo dříve a podle mě by to mělo platit i dnes. Muž tak musí být velmi opatrný, aby oba nesvedl na scestí.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.