Bez cvičení to nejde

Tady by mi asi spousta aktivních sportovců oponovala. Běhání, jízda na kole nebo chůze dlouhých treků po horách cvičení nahrazuje. Není to pravda. I oni by měli protahovat, uvolňovat a třeba i posilovat.

Cvičit by podle mě měl každý. Aspoň nějakou sestavičku po ránu. Rozhýbat klouby, posílit paže, protáhnout páteř. Pár dřepů, prkno, nebo kliky. Pět Tibeťanů nebo Pozdrav slunci. Pár minut denně. Za měsíc jsou to už hodiny cviků, které vašemu tělu velmi prospívají.

Správné držení těla je cvičení samo o sobě. V sedě, ve stoji i při chůzi nebo běhu.

Pro mě je cvičení dar z nebes. Jsem v pohodě, přesto bych se měl snažit ještě víc. Díky každodenním pár minutám udržuju svou páteř, na kterou se zaměřuji, ve skvělé formě. Ověřil jsem si to například tuto sobotu. Měli jste vidět jak velké bukové špalky jsem tahal z lesa. A záda? Bez sebemenší bolístky. V těchto situacích se mi chce až brečet, když si vzpomenu na desítky let trápení a bolestí.

Pokud chcete s minimem cviků dosáhnout co nejlepších efektů, musíte se obrátit na profesionála. Trenéra, který vám sestavu navrhne přesně podle vašich potřeb. Pak už jen stačí se jí řídit. Není to jednoduché. Správné provedení je základ, bez kterého to nejde. Pomůže vám naslouchání vlastnímu tělu. Odezva na cvičení ale nemusí být okamžitá. Zpravidla to trvá dost dlouho než se něco posílí, uvolní, zpevní, atd. Musíte ale vydržet a věřit, že se věci pohnou k lepšímu.

Důležitý je také váš vztah k cvičení. Vaše duševní rozpoložení při cvičení je hrozně důležité. Musíte si udělat pohodu. Pustit si hudbu nebo jen klid. Hlavně ale musíte správně nastavit svoji mysl a cvičit soustředěně a uvolněně. Nesmíte si cvičení protivit a cvičit takzvaně z musu.

Norbekov doporučuje tento postup. Nejdříve si představte něco velmi smutného. Až ucítíte, jak jste celí skleslí a zkroucení. Pak se hluboce nadechněte, narovnejte se a představte si něco krásného, nějaký hezký prožitek z vašeho života. Cítíte, jak vám v žilách proudí krev, svět je nádherný a krásný. Všechno je v pohodě.

A v tomto rozpoložení cvičte. Účinnost vašich cviků bude stoprocentní.

Ono se to lehce řekne cvičit. Jak to ale udělat, když mám bolesti, jsem unavený z práce a na cvičení mi nezbývá žádná energie?

Musí to jít. Časem přijdete na to, že cvičením energie vzniká. Budete se po něm okamžitě cítit dobře a bez něho budete nešťastní. Tento stav ale nastane až po tom, co celé měsíce a roky budete každý den cvičit. Tak to prostě je. A jak už jsem řekl, nemusí se jednat o hodiny denně. Stačí minuty. V dlouhodobém hledisku to postačí.

Na závěr bych chtěl zmínit poznámku o rovnovážných cvicích. Nebude to dlouhé, a tak to nechci dávat do samostatného příspěvku.

Rovnovážné cviky jsou takové, při kterých pracujeme s naší rovnováhou na Bosu, balanční podložce, nebo jen tak ve stoji. Jsou důležité pro udržování hlubokého stabilizačního systému a prevenci kýly. Jedná se zejména o stoj na jedné noze. Zkuste se postavit na jednu nohu, natáhnout ruce do upažení a při tom otáčet hlavou. Cvičíte a posilujete Core. Pro znesnadnění se přidává zavírání očí. Obdobně postupujeme při stoji na Bosu nebo balanční podložce. Tady už oči zavřít nedokážete, to vám garantuju. Tyto cviky se doporučují při problémech s páteří i klouby. Jsou jednoduché a účinné.