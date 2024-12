Babiš ve středu (střetu) zájmů

O mém názoru na střet zájmů jsem již psal. O tom, jaký je podle mě Zákon o střetu zájmů nesmysl, taky. Včera jsem shlédl Reportéry ČT a doslova mi přeběhl mráz po zádech.

Upoutávka na předmětnou reportáž nám říká: „Český soud poprvé rozhodl, Andrej Babiš byl jako premiér ve střetu zájmů. Doplatí na to školy nebo dobrovolní hasiči.“

Reportáž hovoří o několika případech, ve kterých instituce jako střední školy a dobrovolní hasiči nakoupili z dotace majetek (traktory či nakladače) od firem spadající pod Agrofert v době, kdy byl Andrej Babiš premiérem.

Ten prý byl ale podle zmíněného zákona ve střetu zájmů, protože prý ovlivňoval chod Agrofertu, přestože byl ve svěřeneckém fondu.

Představte si ty chudáky, kteří nedostanou dotaci na majetek, který pro svůj chod jistě nutně potřebují. Ono požádat o dotaci a pak ji správně zúřadovat není jednoduché. Když řeknu obvyklé „je to administrativně náročné“, ne zcela to popisuje přesný stav věcí. Také výběrové řízení není hračka. I to se může velmi zkomplikovat. Neúspěšní dodavatelé se mohou odvolávat a celou věc protahovat, zatímco vás tlačí schválený projektový harmonogram atp.

A potom, co tyto subjekty překonají to úřednické martýrium a chtějí si dovézt vysněný traktor se dozví, že tento nemůže být financován z dotace, protože dodavatel prý nemůže prodat majetek v rámci projektu, který je financován z dotace.

Může mi prosím někdo vysvětlit, kde mi jako občanovi této země vznikla újma, když Agrofert prodal střední zemědělské škole traktor za 500 tisíc Kč? V čem mi to ublížilo? Kdo a jak mě okradl? Kdo a o kolik se na můj nebo státní úkor obohatil? Výběrové řízení neproběhlo? Nikdo jiný se k nabídce traktoru přihlásit nemohl? Jistěže mohl a výběrové řízení zajisté také proběhlo transparentně. O tom nepochybuji.

A teď k tomu rozsudku. Zajímalo by mne jaké jsou důkazy, že Andrej Babiš Agrofert stále řídí. Podepsal nějaký příkaz, smlouvu či jiný právní dokument, kterým by se zaměstnanci Agrofertu řídili? To jistě ne.

Celé je to nesmysl. Bojím se ale, že důsledky mohou být katastrofální.

Ve včerejší reportáži byly uvedeny asi tři projekty, které byly takto zastaveny. Co ale bude s podobnými projekty, které byly realizovány již dříve? Bojím se, že jich může být dost velké množství. Co bude dál? Budou všichni muset vracet dotace, z kterých tyto projekty byly financovány? Obávám se laviny finančních postihů, které se dotknou nemalé části podnikatelského spektra a jak jsme viděli včera i neziskového sektoru.

Kolik dotací bude muset vrátit Agrofert, který odvádí vysoké daně do státního rozpočtu a zaměstnává mnoho našich spoluobčanů, se ani neodvažuju hádat.

Dochází tak k naprosto nelogickému a nesmyslnému rozvracení ekonomiky tohoto státu.