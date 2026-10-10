Až jednou Lenny a Cocotte Minute vyprodají Letňany
Podle mého názoru disponují potenciálem, který zatím nedokázali naplno proměnit v masovou popularitu.
A já si kladu otázku: Proč vlastně?
Začnu kapelou Cocotte Minute.
Jejich hudební styl je jedinečný. Tvrdá, energická muzika s výraznými riffy, zajímavými aranžemi a osobitým zpěvem. Dlouhodobě podávají stabilní výkon. Poslední věci rozhodně nejsou špatné, ale jejich starší tvorbu považuji za fantastickou.
Na této kapele obdivuji jednu věc. Vždy tvrdila, že se řídila zásadou, že každá písnička na desce musí být stejně hodnotná jako ty ostatní. Žádná vata, žádné vycpávky mezi dvěma hity. A myslím, že se jim to skutečně daří.
V loňském roce vyprodali Lucernu. To je bezpochyby úspěch. Jinak ale objíždějí především festivaly a kluby. Na velké haly a stadiony si zatím netroufají.
A tady se dostáváme k jádru problému.
Udělat velký koncert totiž není jen tak.
V první řadě to chce sebevědomí. Člověk musí věřit, že dokáže přilákat dostatečné množství posluchačů. A nestačí jen věřit. Musí si to také správně spočítat.
Pronájem haly, pódium, světla, zvuková aparatura, pyrotechnika, technici, pořadatelská služba, propagace, reklama. To všechno stojí obrovské peníze. A čím větší koncert, tím větší riziko.
Vyprodat klub je jedna věc. Vyprodat halu pro deset tisíc lidí je věc úplně jiná. A Letňany? To už je úplně jiná liga.
Kapela musí umět odhadnout svou vlastní pozici na trhu. Musí vědět, kolik má skutečných fanoušků a kolik lidí je ochotno zaplatit nemalé peníze za vstupenku. Poslouchat někoho na Spotify je totiž něco jiného než vyrazit za ním přes půl republiky na koncert.
Vůbec jim tuhle pozici nezávidím.
Já jejich hudbě věřím. A hodně. Kdyby dokázali na velkém pódiu předvést své skladby ve zvukové kvalitě odpovídající studiovým nahrávkám, s pořádnou světelnou show a vším, co k velkému koncertu patří, mohl by z toho být mimořádný zážitek.
Navíc mám pocit, že české publikum k tomuto druhu hudby postupně dozrálo. Tvrdší muzika už dávno není výsadou úzké skupiny vlasatých metalistů.
A víte, co bych Cocottům přál?
Aby se z nich stali druzí Kabáti.
Ne hudebně. Aby bylo jasno. Ale popularitou.
Kabáti dokázali něco mimořádného. Jejich tvrdá muzika doslova zlidověla. Poslouchají je mladí, staří, chlapi i ženské. Na jejich koncerty chodí celé rodiny. Dokážou zaplnit obrovské prostory a jejich písničky znají i lidé, kteří by si jinak rockovou desku nikdy nepustili.
Proč by něco podobného nemohli dokázat Cocotte Minute?
Můj druhý favorit je Lenny.
To je zase úplně jiný příběh.
Lenny je pro mě ztělesněním šlechtičny českého showbyznysu.
Proč šlechtičny?
Protože má skvělý původ, vyrůstala v hudebním prostředí a k tomu získala kvalitní hudební vzdělání. Jenže samotný původ ani vzdělání z nikoho výjimečného umělce neudělají. To podstatné musí člověk dokázat sám.
A Lenny podle mého názoru dokázala hodně.
Má osobitý hlas, výborný hudební cit a její tvorba je otevřená a upřímná. Nepůsobí na mě jako někdo, kdo se snaží za každou cenu zalíbit publiku.
Image hodné holčičky je jí cizí. A není to jen tím, že žije s potetovaným rapperem.
V její hudbě cítím emoce, energii, někdy vzdor, jindy křehkost. A především poctivost.
Působí na mě jako obrovský dříč a profesionál. Člověk, který má svou kariéru pevně v rukou. Na rozdíl od některých jiných umělců, jejichž životy plní stránky bulváru kvůli alkoholu a nejrůznějším excesům, si ji spojuji především s hudbou a prací.
Samozřejmě ji osobně neznám. Je to můj dojem, který jsem si o ní za ta léta vytvořil.
A ten dojem je mimořádně dobrý.
Lenny už má za sebou řadu pěkných koncertů. Přesto mám pocit, že bych od ní čekal něco ještě mnohem většího. Nějakou skutečně masivní show. Velkou halu, obrovské pódium, dokonalý zvuk, světla a tisíce lidí, kteří společně zpívají její písničky.
Hudební předpoklady k tomu podle mě má.
Jenže jsme zase u stejného problému jako u Cocotte Minute.
Kvalita hudby a komerční úspěch totiž nejsou totéž.
Můžete být skvělý muzikant, mít fantastické skladby, výbornou kapelu a přesto nedokážete zaplnit velkou halu. Vedle hudebního talentu potřebujete také marketing, schopný management, správné načasování a možná i pořádný kus štěstí.
A pak je tady ještě jedna věc, kterou považuji za mimořádně důležitou.
Rádia.
Aby se z dobré kapely stala skutečně populární kapela, musí se její hudba dostat mezi lidi. A rádia v tom podle mého názoru stále hrají obrovskou roli.
Můžete mít fantastickou skladbu, ale pokud ji nikdo nevysílá, zůstane známá jen vašim věrným fanouškům. Ti si ji najdou na internetu, pustí na Spotify nebo YouTube. Jenže jak ji má objevit člověk, který o vás nikdy neslyšel?
Právě rádio dokáže oslovit i takového posluchače.
A dnes už naštěstí nemusíme spoléhat jen na stanice, které dokola omílají několik desítek osvědčených hitů. Máme také populární rocková rádia, která dokážou oslovit velké množství posluchačů. Tvrdší muzika tedy má kudy proniknout do širšího povědomí.
Písnička, kterou rádio pravidelně hraje, se člověku postupně dostane pod kůži. Nejdříve ji jen registruje. Pak se mu začne líbit. Nakonec si ji sám vyhledá a třeba zjistí, že interpret má dalších dvacet fantastických skladeb.
A najednou máme nového fanouška.
Když se takových lidí najdou desetitisíce, začíná být vyprodaná hala reálným cílem.
Myslím, že právě tady mají Cocotte Minute i Lenny ještě velký prostor. Neříkám, že se v rádiích nehrají. Ale přál bych jim takovou frekvenci vysílání, aby jejich písničky znal téměř každý.
Vždyť kolik lidí zná Kabáty právě proto, že jejich skladby slýchá v rádiu? A kolik z nich by si jejich hudbu samo aktivně vyhledalo, kdyby ji nikdy předtím neslyšeli?
Samozřejmě, samotné rádio z nikoho hvězdu neudělá. Ale může být tím důležitým článkem mezi kvalitní muzikou a masovou popularitou.
A především musíte mít odvahu.
Odvahu udělat ten velký krok. Opustit bezpečí vyprodaných klubů a pustit se do projektu, při kterém můžete vydělat velké peníze, ale také pořádně prodělat.
Jako ekonom tomu riziku velmi dobře rozumím.
Na druhou stranu si říkám, jestli právě tady neleží hranice, která odděluje úspěšné muzikanty od skutečných hvězd.
Když se vrátím ke Kabátům, ti dnes dokážou zaplnit haly po celé republice s takovou samozřejmostí, až se zdá, že je to úplně jednoduché. Jenže není. Za jejich úspěchem stojí desítky let práce, budování značky a především obrovská základna věrných fanoušků.
Tu nelze vytvořit přes noc. A možná ji nelze vytvořit ani pouhou kvalitou hudby.
Přesto bych si moc přál, aby se to Cocotte Minute a Lenny jednou podařilo.
Protože si myslím, že na to mají.
A až jednou některý z nich oznámí velké turné po halách v Čechách a na Slovensku, budu jim držet palce.
Marek Ondračka
Petřička 50
Jak je mým zvykem, prezentuji na tomto místě články, které se váží k významným událostem naší rodiny. Mí čtenáři tak mají možnost nakouknout pod pokličku našeho soukromí.
Marek Ondračka
Anglie 92 - 6. díl
V minulém díle jsme dorazili do Německa. To nás přivítalo prostřednictvím policejní hlídky, která nás vyhnala z dálnice.
Marek Ondračka
Koncert, na kterém nevystoupila žádná kapela
Několikrát do roka pořádám pro kamarády koncert. Má to jen jednu drobnou zvláštnost. Žádná kapela na něm nevystupuje.
Marek Ondračka
Zabíjačková poezie
Vy, kteří dobře víte, jak to na zabíjačce vypadá, dál nečtěte. Nic nového se nedozvíte. Vy, kteří jste je nezažili, vstupte.
Marek Ondračka
Anglie 92 - 5. díl
V minulém díle jsme vycestovali z Francie a dojeli až do Lucemburku. Cestou jsme si s naším anglickým řidičem povídali a poprvé v životě ochutnali trochu trávy.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu
Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se...
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu
Volební místnosti se po páteční 22. hodině na několik hodin uzavřely. Pražané mohou o budoucím...
První den voleb 2026: Pavel přiznal chybu, Babiš chce obhájit výsledek. Co řekl Okamura?
Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb 2026. K urnám už dorazili například...
V Rozvadově vybírají ze čtyř kandidátních listin, jednu tvoří zaměstnanci kasina
V příhraniční obci Rozvadov na Tachovsku si zhruba 500 místních voličů může vybírat v komunálních...
V Hřensku spadl za hotelem kus pískovce. Incident se obešel bez zranění
V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 182
- Celková karma 10,90
- Průměrná čtenost 319x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.
Oblíbené knihy
- Labyrint pohybu