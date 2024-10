Auto na vodu

Dnes položím otázku, jestli náhodou ropná lobby neovlivňuje naše životy. Domnívám se totiž, že spalování vodíku vyrobeného za jízdy vozidla z obyčejné vody je možné.

Je to neuvěřitelné kolik energie se skrývá v obyčejné vodě. Každý den s ní přicházíme do styku. Nemůžeme bez ní žít. A ani si neuvědomujeme, jak zajímavé má voda složení. Je to sloučenina dvou plynů. Vodíku a kyslíku. Vodík je velmi výbušný plyn a kyslík, bez toho neexistuje hoření. Pomocí elektrolýzy lze velmi snadno vodu na tyto prvky rozložit. Získáme tak plyn, který se dá spalovat ve spalovacích motorech. Rozhodl jsem se, že takový agregát vyzkouším a nechal jsem si jej namontovat do auta. Vodíkem obohacuju směs nafty a vzduchu proudící do motoru a tím šetřím naftu a čistím útroby motoru. Takto povzbuzený motor má skvělé vlastnosti. Abych citoval svého dodavatele:

„H2i motor dokonale pročistí, zvedne jeho výkon a kultivovanost. Vstřikovače budou bezvadně fungovat, motor bude rychle startovat a to vše bez výměn. Navíc, jeho spolehlivost bude neskutečná. Samozřejmě klesne spotřeba, výrazně pak emise a celkově auto pojede lépe, než nové.“

Moje auto (postarší diesel 2.0) má už svoje nejlepší roky za sebou, ale je to držák. I po 310 tisících najetých kilometrů má pořád sílu a je spolehlivé. Začaly ale zlobit studené starty a taky rozjezd už není nejplynulejší. V nejbližší době hrozí výměna vstřiků za 16 tisíc Kč (nepočítaje cenu montáže, protože by mi to udělal můj syn). Uvidíme, zda se neduhy motoru zlepší a zda ke zmíněným opravám budeme muset přistoupit, či ne.

Impulsem pro vyzkoušení agregátu byla dekarbonizace motoru naší dodávky Volkswagen Transporter. Stařičký diesel byl zanesený a u kontroly emisí při STK neprošel. Stačilo jej na několik hodin připojit na vodíkový agregát a pak u kontroly prošel s příkladnými emisemi. To není žádný podvod. Připojení k agregátu vodíku způsobilo vyčištění motoru. Myslím, že je to úžasné. Běžný způsob dekarbonizace je rozebrání motoru a mechanické očištění všech částí.

Myšlenka auta na vodu není nová. Firma H2i se jí zabývá již 15 let. Na internetu můžete najít její reference. Vlastní technologie je také známá. Nějaký člověk například osadil generátorem vodíku elektrocentrálu. Tady už se ale nejedná o přimíchávání vodíku do benzínu či nafty. Elektrocentrála jede čistě na vodík vyrobený z vody. Je zvláštní, že jeho video zmizelo z Youtube.

Proč už dávno auta fungující na stejném principu nejezdí po našich silnicích? Tuto otázku nechám nezodpovězenou.

V dřívějších dobách existovaly agregáty na vodík, které upravovaly i lambda sondu tak, že snižovaly množství benzínu nebo nafty jdoucí do motoru. Tady docházelo k úspoře paliva až 50%. Homologaci těchto úprav se ale nepodařilo získat a u STK byste s takovou úpravou pohořeli.

Dnešní konstrukce už lambdasondu ani řídící jednotku nepřenastavuje. Pouze se přidává vodík do sacího potrubí, kde se míchá se vzduchem, jinak je motor bez úprav. Tím dojde ke snížení spotřeby cca o 10%. Takové řešení by neměl být problém u STK obhájit.

Na závěr uvedu ještě jednu zajímavost. S vodíkem se dá svařovat a lze jím tak nahradit autogen. Stačí připojit nádrž s vodou a agregát spotřebovávající několik ampérů a už svařujete.

Návod na výrobu takové svářečky vyšel už v osmdesátých letech v časopise Udělej si sám. V tomto konkrétním případě byl plamen sice ještě povzbuzován propanbutanem, ale na Youtube najdete videa o svařování čistým vodíkem vyrobeného z vody.