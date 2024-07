Ať vládnou vítězové!

Skromný návrh na korekci volebního systému v tomto státě. Uvažte sami, jak by to u nás bylo krásné, kdyby to prošlo.

Taky vás štve aktuální politická situace? A co vám vadí nejvíc? To, že nevládne váš favorit? Nebo to, že v zákulisí politických stran fungují kmotři, kteří do politiky zasahují a fakticky tento stát řídí? To vše je problém. Mi ale vadí ještě jedna věc. Strana, která získá ve volbách nejvíce hlasů, nakonec nevládne. Platí to na celostátní, krajské i komunální úrovni. To je přece v rozporu s přáním voličů! Ti si vybrali někoho, kdo se nakonec k moci vůbec nedostane. A také ty povolební dohody. To je teprve fraška. Zejména na komunální úrovni. Strany se klidně dohodnou na spolupráci, i když na celostátní úrovni jsou to zapřísáhlí nepřátelé. Jejich volební programy jdou stranou a jediným zájmem je moc.

Je to vážně katastrofa. V konečném důsledku to dopadá například takto. V komunálních volbách vyhrál s přehledem Robert Šlachta. Ve svých rodných Pohořelicích získal 42 procent. Druhá ODS měla 19 procent. A kdo myslíte, že zde dnes vládne? Koalice různých stran a starosta je z ODS. Tedy z té poražené ODS.

Co ale s tím? Představte si, že mám určitou představu, co by s tím šlo dělat. Inspiraci jsem nalezl v U.S.A. To by se mělo líbit. Vždyť Amerika, to je teď náš velký vzor. Tak proč se z jejich zkušeností nepoučit?

Ve Spojených státech mají zastoupení v parlamentu pouze dvě politická uskupení Republikánská strana a Demokratická strana (ve skutečnosti je tam pár nezávislých zástupců, ale to v tuto chvíli pomiňme). V tom vidím velkou výhodu. Voliči se musí rozhodnout, ale jejich rozhodnutí je jednodušší. Volí zpravidla A nebo B. No a ve výsledku vládne ta strana, která získá více hlasů. Nikdo zde nebrání novým uskupením, aby se ve volbách těmto stranám postavily. Musely by ale být dostatečně silné, aby je ve volbách porazily. Do Kongresu by se dostaly zase pouze dvě strany. Tak bych to aspoň viděl já.

No a to je ten můj návrh.

Přál bych si aby byl změněn volební systém v ČR. A to následujícím způsobem. Do sněmovny, do senátu, do krajských i obecních zastupitelstev by směly projít pouze dvě strany potažmo koalice.

Strany by musely jít do tohoto rizika a věřit, že uspějí. Mohly by také sestavit koalice, aby byly ve volbách úspěšné. Divíte se mému návrhu? Něco obdobného se přece už stalo. Koalice Spolu není nic jiného než slepenec různých volebních programů, který měl za úkol porazit ANO.

Proti tomu nakonec nic nemám. Jen bych to prostě dotáhl ještě dál. Ať se klidně neúspěšným stranám pak vyplatí nějaké peníze tak, jak je to dnes, kdy ti, kteří získali řekněme 4% inkasují od státu miliony. Tím by byla podpořena jejich činnost, aby úplně nezanikly a mohly se připravovat na další volby. I když raději bych viděl, aby schopní lidé ochotní dělat politiku převlékli kabát, opustili neperspektivní potápějící se loď, přidali se na stranu vítězů a podpořili je, aby jejich vláda pak byla co nejvíce profesionální.

Byl by to velký krok pro českou politiku. Strany by se musely sdružovat, komunikovat spolu, přijímat kompromisy. Hledala by se řešení, která jsou průchozí pro všechny zúčastněné.

A nakonec po volbách by došlo k tomu, co si všichni přejeme. Vládli by skuteční vítězové.