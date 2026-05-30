Anglikánská církev
Toto oficiální anglické státní náboženství přetrvalo až do dnešních dnů. Zajímavé také je, že jeho následníkem byl sice syn Eduard VI. Ten ale velmi mladý zemřel. Nakonec vládly postupně Jindřichovy dcery. Marie I a Alžběta I.
Co je Anglikánská církev
Anglikánská církev, přesněji Church of England, je oficiální církev v Anglii. V jejím čele formálně stojí britský panovník, dnes Charles III.
Z anglikánství se postupně vyvinulo celosvětové společenství církví nazývané Anglican Communion, které má desítky milionů věřících po celém světě - v Británii, Africe, USA, Austrálii i Asii.
Je zajímavé, že anglikánství stojí někde mezi katolicismem a protestantstvím:
- zachovalo si biskupy, liturgii a slavnostnost podobnou katolické církvi,
- ale odmítlo nadřazenost papeže a přijalo některé protestantské reformy.
Proto se někdy říká, že jde o „střední cestu“ mezi Římem a reformací.
Jak to celé začalo: Jindřich VIII.
Ústřední postavou je samozřejmě Henry VIII.
Původně byl velmi katolický. Dokonce dostal od papeže titul „Obránce víry“ za kritiku reformace.
Problém nastal kvůli nástupnictví:
- jeho manželka Catherine of Aragon mu nedala mužského dědice,
- Jindřich byl posedlý myšlenkou, že bez syna hrozí občanská válka.
Když se zamiloval do Anne Boleyn, chtěl manželství zrušit. Jenže papež nechtěl anulaci povolit. Mimo jiné kvůli politickému tlaku španělského dvora.
A tady přichází zásadní zlom.
Jindřich VIII. postupně:
- přerušil vztahy s papežem,
- prosadil zákony podřizující církev koruně,
- v roce 1534 vydal tzv. Act of Supremacy, kterým se prohlásil za „nejvyšší hlavu církve v Anglii“.
To byl revoluční krok:
- král převzal moc nad náboženstvím,
- vznikla národní církev nezávislá na Římu.
A ano, historici často zdůrazňují, že prvotním impulzem nebyla hluboká teologie, ale dynastická a osobní krize panovníka.
Jakmile se proces rozběhl, přerostl osobní motivaci Jindřicha VIII.:
- anglická šlechta získala obrovský majetek po zrušených klášterech,
- stát posílil kontrolu nad společností,
- rozvíjela se anglická identita oddělená od Říma,
- reformace přinesla nové náboženské myšlenky
Jinými slovy počáteční důvod mohl být „malý“ nebo osobní, ale důsledky byly civilizační.
Vznik anglikánské církve nebyl pokojný:
- kláštery byly rušeny a vykrádány,
- odpůrci byli popravováni,
- například Thomas More skončil na popravišti, protože odmítl uznat krále za hlavu církve.
Ironií je, že:
- Jindřich VIII. rozbil jednotu s Římem,
- ale sám zůstal v mnoha názorech velmi konzervativně katolický.
Nebyl tedy protestant v dnešním smyslu.
Proč anglikánská církev přežila dodnes
Přestože vznikla z politické krize, přežila téměř 500 let, protože:
- se stala součástí britské identity,
- byla propojena se státem a monarchií,
- dokázala být poměrně flexibilní.
Dnes je známá například:
- svěcením žen,
- v některých zemích i podporou LGBT duchovních,
- relativně umírněným přístupem.
A právě to vyvolává další konflikty uvnitř anglikánského světa. Hlavně mezi liberální Evropou a konzervativní Afrikou.
Anglikánská církev je výborný příklad toho, jak se z osobního problému panovníka může stát instituce ovlivňující svět po staletí.
Marek Ondračka
Populární hospodský
Můj děda byl hospodský a byl docela populární. Bylo to v době, kdy lidé dávali přednost hospodě před sledováním televize. Nevím, jestli ta doba byla v tomhle lepší nebo horší než je dnes.
Marek Ondračka
Smrt na traktoriádě
Tímto článkem reaguju na událost, která se nedávno stala. Na traktoriádě někde v Čechách spadl z traktoru malý chlapec a otec ho přejel.
Marek Ondračka
Příliš tvrdé přistání
Dnes se přeneseme v čase o dobrých třicet let zpět, téměř pětatřicet. Měl jsem tehdy ošklivou nehodu, která by měla zapůsobit jako odstrašující příklad pro ty, kteří podceňují bezpečnost při jízdě na kole.
Marek Ondračka
Vaše tělo vám lže
Říká se, že víno a legíny vám řeknou vždycky pravdu. Ale teď vážně. Chci psát o tom, jak složité je vyznat se v signálech vlastního těla.
Marek Ondračka
Malý terorista
Zkušenost, kterou disponuji, mi přinesl sám život. Získal jsem ji díky tomu, že máme doma dvojčata. Kdybych je neměl, asi bych dnes neměl o čem psát. Nevím, jestli bych byl dostatečně uvědomělý a choval se stejně.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Praha 9
Pragovka Open Studios. Návštěvníci vysočanské Pragovky mohli v sobotu nahlédnout do uměleckých...
Šmukýřka v Praze 5-Košířích
Boeing 777-31H(ER) dopravce Emirates letící z Dubaje se chystá k přistání na Letišti Václava Havla...
Všechny čtyři Křižíkovy pavilony zaplnily luxusní i sportovní automobily. Výstava Legendy potrvá na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 133
- Celková karma 8,91
- Průměrná čtenost 354x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.