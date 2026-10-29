Anglie 92 - Poslední díl
Ráno v Přerově jsme posnídali lunchmeat.
Za těch několik dní se stal téměř symbolem našeho cestování. Byl levný, skladný, dal se jíst studený a člověk se z něj najedl.
A my už jsme ho začínali nenávidět.
Snědli jsme tedy další porci téhle pochoutky, sbalili věci a postavili se k silnici.
Po necelé hodině nám zastavil vůz, který se měl stát posledním stopem celé naší výpravy.
Starý Moskvič kombi.
Auto z počátku osmdesátých let, tuším šestnáctistovka.
Za volantem seděl mladý řidič, který byl na svůj stroj očividně velmi hrdý. A rozhodl se nám předvést, co všechno Moskvič dokáže.
Vyrazili jsme.
Brzy jsme jeli sto třicet.
V nádrži musel být při té rychlosti doslova vír, ale našeho řidiče spotřeba zjevně příliš netrápila.
Horší bylo, že auto mělo vůli v řízení a tlumiče už zřejmě také zažily lepší časy. Moskvič se řítil po silnici, poskakoval, plaval a my seděli uvnitř.
Pocitově jsme jeli dvě stě.
Po tom všem, co jsme během cesty zažili, jsme si tedy ještě na samotný závěr dopřáli jednu malou dávku adrenalinu.
Moskvič nás dovezl až do Zelinkovic.
Vystoupili jsme.
A bylo to.
Domů nám zbývalo posledních pět kilometrů.
Tentokrát už jsme ani nestopovali.
Došli jsme je pěšky.
Po deseti dnech strávených v autech cizích lidí, na benzínkách, odpočívadlech, v trávě, pod stromy, u hřbitovní zdi i před panelákem jsme byli konečně doma.
Dozvěděli jsme se také, jak návrat celé naší výpravy prožíval kamarád, který to vzdal dříve a přijel vlakem asi týden před námi.
Zavíral se doma.
Snažil se hlavně nepotkat naše rodiče, protože vůbec netušil, co by jim měl říct.
My jsme se nakonec žádného velkého výslechu nedočkali.
Rodiče se na nás nezlobili. V klidu si vyslechli naše historky a byli hlavně rádi, že jsme se v pořádku vrátili.
A tím skončila moje první a zároveň poslední podobná cesta.
Od té doby jsem už nikdy takovým způsobem necestoval. Samozřejmě jsme později jezdili do zahraničí, ale už to byly klasické dovolené. Žádné spaní v trávě, žádné čekání celé hodiny u silnice a žádné nastupování do auta k člověku, o kterém jsme nevěděli vůbec nic.
Když nad tím přemýšlím dnes, vidím celou naši výpravu úplně jinýma očima.
Kdyby za mnou přišly moje děti a oznámily mi, že chtějí vyrazit stopem napříč Evropou stejně jako kdysi já, asi bych se zbláznil strachy.
Nám určitě hrála do karet i doba, ve které jsme cestovali. Byla to zvláštní léta krátce po revoluci. Hranice se otevřely a my jsme měli obrovskou chuť poznávat svět, který pro nás byl do té doby prakticky nedostupný.
Nezapomínejme také, že dnes je Evropa zaplavena nebezpečnými migranty.
Možná jsme byli naivní.
Určitě jsme byli nezkušení.
A měli jsme také pořádnou dávku štěstí.
Z celé cesty mi dodnes zůstaly dvě hmatatelné či nehmatatelné památky.
První je vizitka zlatníka, který nás vezl svým Mercedesem a kterého jsem popisoval v jednom z předchozích dílů.
A ta druhá?
Angličtina.
Právě tahle cesta mě donutila ji skutečně používat. Nebyla to angličtina ze školní lavice. Potřeboval jsem se domluvit. Potřeboval jsem zjistit, kam kdo jede, vysvětlit, odkud jsme, co se nám stalo a kam se potřebujeme dostat.
Od té doby si angličtinu celý život udržuji.
Sleduji dokumenty na YouTube v originále. A někdy, když jen tak někde sedím a kolem sebe slyším lidi mluvit česky, začnu si jejich věty v duchu překládat do angličtiny.
Nedělám to pořád.
Jen občas.
Takový malý pozůstatek jedné cesty, která měla původně vypadat úplně jinak.
Chtěli jsme jet do Anglie na brigádu.
Nevyšlo to.
Místo toho jsme zažili dobrodružství, na které vzpomínám ještě po více než třiceti letech.
A ještě něco mi ta cesta dala.
Sebevědomí.
Bylo mi devatenáct a najednou jsem zjistil, že si dokážu poradit. Že když se něco pokazí, nemusí to znamenat konec. Dokázal jsem se domluvit v cizí zemi, najít další cestu, sehnat odvoz, někde přespat a řešit situace tak, jak přicházely.
Byl jsem na sebe docela pyšný.
A myslím, že právem.
Do Anglie jsme sice nedojeli.
Ale možná jsem si z té cesty nakonec přivezl něco cennějšího než peníze, které jsem si tam chtěl vydělat.
Marek Ondračka
Anglie 92 - 9. díl
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Marek Ondračka
Anglie 92 - 8. díl
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