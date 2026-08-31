Anglie 92 – nultý díl: Cesta, která vůbec nevyšla
Ne na dovolenou. Na brigádu. Měsíc budeme pracovat na farmě, vyděláme nějaké peníze, poznáme kus světa a vrátíme se domů.
Měli jsme zvací dopis, krosny, nějaké peníze a hlavně sebevědomí devatenáctiletých kluků, kteří ještě netušili, kolik věcí se může pokazit.
Pokazily se skoro všechny.
Do Anglie jsme sice vyrazili, ale z plánované brigády se velmi rychle stalo něco úplně jiného.
Dobrodružství.
Stopovali jsme přes Evropu v době, kdy neexistovaly mobilní telefony, navigace ani internet. Když jsme někde vystoupili z auta, často jsme vůbec netušili, kde budeme večer spát a kdo nás poveze dál.
Spali jsme tam, kde se dalo.
Na odpočívadlech. V trávě. V malém lesíku uprostřed města. Před panelákem. A jednou jsme si dokonce ustlali na místě, jehož skutečný účel jsme zjistili až ráno, když nás probudila dechovka.
Svezli nás lidé, na které jsem už dávno zapomněl.
A také lidé, na které nezapomenu nikdy.
Student, který si za několik měsíců práce vydělal na nové auto.
Zlatník v Mercedesu.
Policisté, kteří nám velmi důrazně vysvětlili, kde se stopovat nesmí.
Podivná dvojice krajanů, z nichž jeden byl vyučený rybář a druhý básník poněkud svérázného životního stylu.
A jeden z nich mi během cesty připravil zážitek, kvůli kterému jsem se musel na dálničním odpočívadle kompletně převléknout.
Potkali jsme lidi neuvěřitelně ochotné.
A také lidi, kteří po vyslechnutí našeho příběhu raději okamžitě nastartovali auto a odjeli.
Jedli jsme tak dlouho lunchmeat, až jsme ho začali nenávidět.
Jezdili jsme cik cak přes půl Evropy.
A když jsme se konečně dostali zpátky do Československa, pokračovali jsme cik cak ještě přes naši vlastní republiku.
Celá cesta měla skončit úplně jinak.
Měli jsme přijet domů s vydělanými penězi a vyprávět, jak jsme pracovali v Anglii.
Peníze jsme nepřivezli.
Místo nich jsem si přivezl něco jiného.
Příběh, který si pamatuji dodnes.
Je starý více než třicet let.
A teď vám ho budu postupně vyprávět.
Anglie 92.
Příští týden začínáme.
Marek Ondračka
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