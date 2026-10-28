Anglie 92 - 9. díl
Byla to pěkná štreka.
Nějak jsme tehdy vůbec neřešili, že bychom mohli využít městskou hromadnou dopravu. Pokračovali jsme prostě tak, jak jsme byli poslední dny zvyklí.
Pěšky.
Asi po dvou hodinách a pěkných pár kilometrech jsme konečně stáli na správném místě a začali stopovat.
Asi po hodině nám zastavil Mercedes.
Zase Němec.
Mercedes to byl sice poněkud skromnější než ten, kterým nás vezl zlatník, ale na naše tehdejší poměry to bylo pořád velmi slušné fáro. Řidič anglicky skoro neuměl, takže naše komunikace byla poněkud omezená. Jednu důležitou věc jsme ale pochopili.
Jel naším směrem.
A hodně daleko.
Navíc mi svěřil zodpovědný úkol. Vrazil mi do ruky mapu a chtěl, abych ho navigoval někam za Hradec Králové.
To mě potěšilo. Znamenalo to další pořádný kus cesty v jednom autě.
A tak jsme vyrazili.
Navigace podle papírové mapy mi docela šla. Tedy až do Hradce.
Tam jsem trochu zazmatkoval.
Na okruhu jsem přehlédl správnou odbočku. Uvědomil jsem si to až ve chvíli, kdy už bylo pozdě. Odbočili jsme tedy až na té následující.
Co teď?
Mohl jsem samozřejmě Němci přiznat, že jsem to pokazil.
Místo toho jsem se podíval do mapy a usoudil, že když pojedeme dál, někde se přece zase na správnou trasu napojíme.
Tak jsem ho nechal jet.
Zajeli jsme si.
A pořádně.
Dnes už přesně nevím kolik, ale třicet kilometrů to určitě bylo. Možná i víc.
Náš řidič se mě přitom průběžně ptal, kde se nacházíme, a kontroloval si trasu v mapě.
To nebylo dobré.
Zrovna v době našeho neplánovaného výletu po okolí Hradce však naštěstí chvíli pozor nedával.
Nakonec se mi podařilo dostat nás zpátky na správnou silnici.
Od chvíle, kdy jsme se na ni napojili, neuplynulo snad ani deset minut.
„Kde jsme?“ zeptal se najednou Němec.
Ukázal jsem do mapy.
„Tady.“
Podíval se.
„Super,“ spokojeně prohlásil.
Uf.
To se mi ale ulevilo.
O našem malém několik desítek kilometrů dlouhém navigačním dobrodružství se nikdy nedozvěděl.
Nakonec nás vysadil asi padesát kilometrů za Hradcem Králové.
Byli jsme zase o pořádný kus blíž domovu.
Další stop jsme chytili poměrně rychle. Tentokrát to byl Čech.
Člověk by očekával, že teď už konečně pojedeme přímo směrem k domovu.
Kdepak.
Pokračovali jsme přesně ve stylu celé naší výpravy.
Cik cak.
Náš nový řidič nás odvezl zase na sever, až do Červené Vody.
Tam jsme ještě tentýž den začali stopovat znovu.
A zastavil nám další Němec.
Ani ten neuměl anglicky. V té době už nám to ale příliš nevadilo. Za ty dny jsme zjistili, že k cestování stopem člověk žádné rozsáhlé jazykové znalosti nepotřebuje. Potřebovali jsme se v zásadě domluvit jen na jediné věci.
Kam jede?
Tentokrát byla odpověď vynikající.
Přerov.
A tak jsme se zase vezli.
Do Přerova jsme dorazili večer.
Nastal tedy další každodenní rituál našeho putování.
Najít místo na spaní.
Žádný hotel, penzion ani ubytovnu jsme samozřejmě nehledali. Našli jsme kus trávy vedle silnice, nedaleko autobazaru. Vytáhli jsme pláštěnky a deky a ustlali si.
Autobazar měl ovšem noční ostrahu.
Psy.
Celou noc tam pobíhali.
Naštěstí usoudili, že dva špinaví a unavení stopaři ležící v trávě nepředstavují pro vystavená auta žádné zvláštní nebezpečí.
Nechali nás na pokoji.
A tak jsme se zase vyspali.
Byli jsme v Přerově.
Po Německu, Regensburgu, Klatovech, Mladé Boleslavi, Hradci Králové a Červené Vodě jsme už konečně byli opravdu blízko domova.
Jenže naše cesta ještě neskončila.
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