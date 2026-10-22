Anglie 92 - 8. díl
Nakonec jsme se dostali až do Regensburgu, kde jsme přenocovali v malém lesíku poblíž velkého obchodního centra.
Ráno jsme měli jasný plán.
Začali jsme obcházet parkoviště a hledat československé poznávací značky.
A skutečně!
Stálo tam několik škodovek stodvacítek. Pro nás to byl nádherný pohled. Po několika dnech putování Evropou jsme najednou viděli auta z domova.
Bedlivě jsme je hlídali a chodili kolem nich pořád dokola. Potřebovali jsme zastihnout jejich majitele. Jenže lidé, kteří přijeli na nákup, byli dávno někde uvnitř obchodního centra a nám nezbývalo než čekat.
Pak jsme měli štěstí.
Jedna stodvacítka právě přijela.
Vystoupili z ní mladí manželé. Přijeli nakoupit prací prášky a další věci, pro které se tehdy do Německa jezdilo. Kvalitní západní zboží bylo u nás stále něčím mimořádným.
Vysvětlili jsme jim naši situaci.
Slíbili nám, že až nakoupí, vezmou nás s sebou do Československa.
Bylo dopoledne.
A tak jsme čekali.
A čekali.
A čekali.
Celý den.
Teprve v podvečer se naši zachránci vrátili s nákupem. Škoda 120 ovšem nebyla zrovna automobil stavěný pro dva stopaře s krosnami, dva cestující a hromadu nakoupeného zboží. Úložného prostoru měla pomálu, takže jsme se opět vmáčkli, kam se dalo, tentokrát mezi prací prášky a další nákup.
Ale bylo nám to úplně jedno.
Jeli jsme domů!
Po tom všem, co jsme za poslední dny zažili, jsme z toho byli úplně hotoví. Strašně jsme se těšili. Československá hranice pro nás tentokrát nebyla branou do neznáma, ale branou domů.
Manželé nás dovezli až do Klatov.
Byl večer.
A co udělají dva hladoví, špinaví a unavení kluci, kteří se po několika dnech putování západní Evropou konečně ocitnou doma?
Vyrazí do poctivé české hospody.
Dali jsme si pivo.
A hlavně teplé jídlo.
Bylo to úžasné.
Člověk někdy musí několik dní spát venku, jíst, co se kde namane, stopovat po Evropě a nechat se poblít básníkem, aby dokázal náležitě ocenit obyčejné české pivo a teplé jídlo v hospodě.
Po zavíračce jsme začali řešit další tradiční problém.
Kde budeme spát?
Našli jsme pěkně posekaný trávník vedle jakési nepříliš frekventované silnice. Byla tma, takže jsme okolí příliš nezkoumali. Po hmatu jsme vytáhli pláštěnky a deky, rozložili naše improvizované nocležiště, lehli si a okamžitě usnuli.
Ráno nás probudila dechová hudba.
Kolem nás procházela kapela a něco hrála.
Byli jsme ale tak unavení, že nás nějaká dechovka příliš nezajímala. Otočili jsme se na druhý bok a spali dál.
Definitivně jsme se probrali snad až kolem jedenácté.
Teprve za denního světla jsme zjistili, kde jsme si vlastně ustlali.
U hřbitovní zdi.
Dechovka, která nás ráno vzbudila, tedy nebyla žádná veselá ranní produkce.
Bylo už po pohřbu.
Sbalili jsme své věci, hodili krosny na záda a vydali se na výpadovku z Klatov. Byli jsme sice v Československu, ale domů jsme to měli pořád pořádný kus.
Začali jsme stopovat.
Tentokrát nám zastavil Němec ve starším Oplu.
Byl to takový zapšklý starý mládenec, kterému se nelíbilo snad vůbec nic. Neustále na něco nadával a Československo mu poskytovalo dostatek nových podnětů.
Nejvíc ho ovšem dostaly naše toalety.
Zastavil u jedné hospody a šel si odskočit. Za chvíli se vrátil viditelně rozzuřený. Vytáhl vlastní ručník, mýdlo a toaletní papír.
Byl vybavený.
Zřejmě už pochopil, že při cestování Československem počátku devadesátých let není radno ponechat některé věci náhodě.
Naše tehdejší hospodské toalety pro něj představovaly civilizační šok.
My jsme se tím příliš netrápili. Podstatnější bylo, kam jede.
Do Mladé Boleslavi.
Bratranec si vzpomněl, že tam má kamaráda, který se do Boleslavi přestěhoval z našeho rodného kraje.
Tak proč ne?
Víte, kde jsou Klatovy?
A víte, kde je Mladá Boleslav?
Když si ta dvě města najdete na mapě, pochopíte způsob našeho cestování.
Prostě jsme pokračovali stejně jako celou předchozí dobu.
Cik cak.
Jednou na sever, potom na jih, chvíli na východ a pak zase někam úplně jinam. Nejeli jsme tam, kam jsme potřebovali. Jeli jsme tam, kam zrovna jelo auto, které nám zastavilo.
A tak jsme se z Klatov vydali do Mladé Boleslavi.
Dorazili jsme tam večer.
Teď už stačilo najít bratrancova kamaráda.
Dnes by člověk vytáhl telefon, otevřel mapu, zadal adresu a za chvíli by stál před správným domem. Jenže tehdy jsme žádný chytrý telefon neměli. Neměli jsme ani mapu města.
Měli jsme jen adresu.
A pusu.
Ptali jsme se snad na každém rohu.
„Prosím vás, nevíte, kde je tahle ulice?“
Šli jsme dál.
Znovu se ptali.
Zase šli.
A znovu se ptali.
Správný panelák jsme našli až téměř za tmy.
Po celodenním cestování jsme konečně dorazili k cíli.
Kamarád nebyl doma.
Co teď?
Nic.
Po těch dnech už jsme podobné problémy příliš neřešili.
Stáli jsme před panelákem vedle chodníku. Byl tam trávník.
Tak jsme si ustlali přímo tam.
Žádné hledání vhodnějšího místa. Žádné schovávání. Prostě přesně tam, kde jsme zrovna stáli.
Rozbalili jsme věci, lehli si a usnuli.
Ráno jsme otevřeli oči a nad sebou uviděli panelák.
A v jeho oknech zvědavé hlavy.
Lidé se dívali dolů na dva zarostlé mladíky, kteří si udělali nocleh přímo pod jejich okny.
Nikdo ale nic neřekl.
Sbalili jsme pláštěnky, deky a krosny a vyrazili na dlouhou cestu k okraji Mladé Boleslavi.
Byli jsme doma v Československu.
Jenže do našeho skutečného domova nám pořád zbývalo několik stovek kilometrů.
A jak už jsme za těch pár dní dobře věděli, vzdálenost v kilometrech při cestování stopem vůbec nic neznamená.
Čekala nás ještě dlouhá cesta.
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