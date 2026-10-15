Anglie 92 - 7. díl
Když už se chystal pokračovat v cestě, zkusili jsme štěstí.
„Nevzal byste nás kousek?“
Podíval se na nás, podíval se na svoje auto a kupodivu souhlasil.
Dodnes vlastně nechápu, jak jsme se tam všichni vešli.
Auto už samo o sobě bylo naložené až po střechu. Dopředu si sedl náš rybář. Byl z nás největší, a tak dostal čestné místo vedle řidiče. Na klín si navíc vzal moji krosnu, která byla zase největší ze všech našich baťohů.
My tři zbývající jsme se namačkali dozadu.
Kolena jsme měli pod bradou. Pod nohama byly naskládané zavařovací sklenice, které náš polský dobrodinec zřejmě vezl někam zpeněžit. Na klínech jsme měli zbývající batohy. Byli jsme do auta doslova napěchovaní a prakticky jsme se nemohli pohnout.
Básník seděl vedle mě.
Po chvíli začal usínat a položil si hlavu na moje rameno. Jeho dlouhé mastné vlasy mi sahaly snad až k pasu. V tu chvíli mi to ale bylo skoro jedno. Hlavně že jedeme. Každý kilometr nás přibližoval k domovu.
A cesta skutečně ubíhala docela rychle.
Jenže kombinace slivovice, oleje z rybiček, prázdného žaludku a hašiše si začala vybírat svou daň.
Básníkovi se udělalo špatně.
A protože měl hlavu položenou na mém rameni, začal prostě zvracet.
Ani ho nenapadlo hlavu někam odklonit. Ono to vlastně ani nebylo kam. V autě nebyl jediný centimetr volného prostoru.
Kompletně mě poblil.
Začali jsme křičet na Poláka, aby zastavil.
„Zastavte! Je mu špatně!“
Řidič se příliš nevzrušoval. Natáhl ruku dozadu, podal nám papírový ubrousek a pokračoval v jízdě.
Jeden papírový ubrousek.
Na člověka kompletně poblitého spolucestujícím.
Některé situace prostě nemají řešení.
Nakonec jsme dojeli k velké benzínové pumpě s odpočívadlem. Vystoupili jsme a já se konečně mohl dát trochu dohromady. Převlékl jsem se, jakž takž se umyl a pustil se do oslovování řidičů.
Po šesti dnech na cestě jsem už asi nepůsobil jako úplně důvěryhodný turista.
Přišel jsem k autu, ve kterém seděla mladá žena. Stáhla okénko jen o malý kousek. Začal jsem jí vysvětlovat, kdo jsme, odkud jedeme a kam se potřebujeme dostat.
Vyslechla si můj příběh.
Podívala se na mě.
Vytáhla okénko nahoru.
Nastartovala.
A okamžitě odjela z benzínky.
Asi jsem už opravdu nevypadal přesvědčivě.
Následujících několik hodin se nic nedělo. Zkoušeli jsme další a další auta, až se na nás konečně usmálo štěstí.
Pomohl nám sympatický třicátník.
A nejenže nás vzal. Jel až do Regensburgu.
To pro nás byla fantastická zpráva. Znamenalo to, že spletité silniční obchvaty kolem Norimberka, kterých jsme se tolik báli, překonáme na jeden zátah. Nemuseli jsme nikde vystupovat, hledat správnou výpadovku a znovu stopovat. Jednoduše jsme seděli v autě a sledovali, jak kilometry ubíhají.
České hranice se začínaly přibližovat.
Náš řidič byl navíc velký sympaťák. Vyslechl si celý náš příběh a zřejmě pochopil, že naše výprava za prací v Anglii už dávno skončila a změnila se v boj o návrat domů.
V Regensburgu nás vysadil poblíž velkého nákupního centra.
Než jsme se rozloučili, dal nám dvě piva a čokoládu. Ještě se omlouval, že u sebe nemá chleba nebo alespoň kus salámu.
Po tom všem, co jsme během cesty zažili, na mě jeho obyčejná lidská ochota udělala velký dojem.
Blížil se večer.
Stáli jsme poblíž velkého obchodního centra, vedle kterého byla benzínová pumpa. Chodníky a parkoviště zde oddělovalo křoví a několik vzrostlých stromů.
A právě tam jsme objevili něco, co nám v tu chvíli připadalo skoro jako luxusní hotel.
Dalo by se to nazvat malinkatý lesík s křovím.
Byli jsme prakticky v centru města, kolem nás auta, obchody a lidé, a přitom stačilo zalézt několik metrů mezi stromy a keře a najednou jsme měli nádherný úkryt.
Nejdříve jsme tam schovali batohy.
Když jsme se zbavili krosen, vyrazili jsme ještě na večerní prohlídku historického centra Regensburgu. Byla by škoda být v takovém městě a nic z něj nevidět. Přestože jsme byli unavení, špinaví a po šesti dnech cestování už jsme rozhodně nevypadali jako běžní turisté, prošli jsme se městem a alespoň na chvíli zase zapomněli na stopování, hlad a starosti s návratem.
Pak jsme se vrátili do našeho malého lesíku.
Roztáhli jsme pláštěnky, na ně položili deky a připravili si další noc pod širým nebem.
Šest dní jsme se pořádně nemyli. Byli jsme unavení, špinaví a naše původní plány byly dávno v troskách.
Ale byli jsme v Regensburgu.
A domov už byl zatraceně blízko.
Usnuli jsme prakticky okamžitě.
Na ráno jsme měli připravený nový plán. U obchodního centra jsme chtěli procházet parkoviště a hledat auta s československými poznávacími značkami. V té době sem už jezdila spousta lidí z Československa nakupovat.
Stačilo najít někoho, kdo pojede domů.
A přesvědčit ho, aby vzal dva špinavé, zarostlé a šest dní nemyté stopaře s obrovskými batohy.
Po tom všem, co jsme zažili, nám to vlastně připadalo jako docela jednoduchý úkol.
Marek Ondračka
(I)racionální chování spotřebitelů
Dnes to bude o automobilech. Nejdříve se ale podíváme na to, jak to bylo s plazmovými a LCD televizemi.
Marek Ondračka
Až jednou Lenny a Cocotte Minute vyprodají Letňany
Tito dva interpreti patří mezi mé velké oblíbence. Na české hudební scéně nejsou žádnými nováčky, i když Cocotti už toho mají za sebou podstatně více. Oba představují trochu jiný hudební svět, ale jedno mají společné.
Marek Ondračka
Petřička 50
Jak je mým zvykem, prezentuji na tomto místě články, které se váží k významným událostem naší rodiny. Mí čtenáři tak mají možnost nakouknout pod pokličku našeho soukromí.
Marek Ondračka
Anglie 92 - 6. díl
V minulém díle jsme dorazili do Německa. To nás přivítalo prostřednictvím policejní hlídky, která nás vyhnala z dálnice.
Marek Ondračka
Koncert, na kterém nevystoupila žádná kapela
Několikrát do roka pořádám pro kamarády koncert. Má to jen jednu drobnou zvláštnost. Žádná kapela na něm nevystupuje.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes
Signal Festival v Praze se ještě před oficiálním začátkem proměnil v kulisy světelné show....
Nekontaktovat! Policisté pátrají po nebezpečném muži kvůli pokusu o vraždu
Policisté ve Zlínském kraji vyšetřují pokus o vraždu. V souvislosti s tím pátrají po podezřelém...
Menopauza v práci nemá být tabu. České firmy teprve hledají, jak s ní pracovat.
Fujifilm představil instantní fotoaparát instax Square 2™
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 184
- Celková karma 10,71
- Průměrná čtenost 318x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.
Oblíbené knihy
- Labyrint pohybu