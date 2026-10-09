Anglie 92 - 6. díl
Další stop jsme sháněli na benzince, která se nacházela na výpadovce z Ludwigsburgu. Když jsme v tomhle městě plánovali další trasu, objevili jsme na mapě dost velkou a spletitou síť silnic v okolí Norimberku. Bylo nám jasné, že pokud se do ní zapleteme, můžeme tam stopovat několik dní, než se zase dostaneme správným směrem.
Ve večerních hodinách jsem proto začal obcházet auta na pumpě.
Chytil se decentní pán v obleku s nádherným Mercedesem. Dokonce dodnes vím, jak se jmenoval. Michael Heinzel. Zlatník z města Ahlen. Vím to proto, že nám na památku dal svou vizitku. Prý až někdy pojedeme kolem, máme se za ním určitě zastavit. Spolu s ní dal každému z nás pozlacený pfenig pro štěstí, který prodával ve svém obchodě.
Tu vizitku mám dodnes. Minci už bohužel nemám ani já, ani můj bratranec.
A tak jsme ujížděli po německé dálnici v nádherné, dřevem vykládané limuzíně a povídali si, jak jsem byl zvyklý. Tedy pokud naše povídání zrovna nepřerušil telefonní hovor našeho řidiče.
Palubní telefon!
Pro nás to tehdy bylo něco jako sci-fi. Dneska má telefon v kapse každé dítě, ale na začátku devadesátých let jsme zírali na chlapa, který si telefonoval přímo z auta.
Vysvětlil jsem mu náš problém se stopováním na dálnici a požádal ho, aby nás vysadil někde u menší silnice, kde nebudeme mít problémy s policií.
Poslechl nás. Sjel z dálnice severně od Norimberku a zastavil u okraje jedné z připojovacích silnic.
Byla tma. Kolem silnice rostly vysoké stromy a za nimi začínal les.
Poděkovali jsme, udělali pár kroků mezi stromy a rukama prohmatali zem, jestli si neleháme do něčeho, do čeho bychom si opravdu lehnout nechtěli. Baterku jsme samozřejmě neměli. Roztáhli jsme pláštěnky, vytáhli deky a šli spát.
Ráno jsme se postavili k silnici a začali stopovat.
Marně.
Byla to taková zahnutá spojovací cesta zakončená křižovatkou ve tvaru T. Řidiči nás vždycky uviděli až na poslední chvíli, takže neměli šanci zastavit.
Vydali jsme se proto podél silnice a hledali lepší místo.
Až jsme narazili na dva dlouhovlasé mladíky sedící u cesty.
„Do you speak English?“ zeptal jsem se.
Jeden z nich se otočil na druhého.
„Jó, anglicky. Vstávej, prej jestli umíme anglicky.“
Byli to Češi.
A tak jsme se seznámili se dvěma krajany, kteří se vraceli z Amsterdamu, kam si vyrazili nakoupit lehké drogy. Údajně už třetí den projížděli okolím Norimberku a pořád se jim nedařilo dostat ven.
Postupně jsme se o nich dozvídali další zajímavosti. Jeden z nich byl například vyučený rybář. To není zrovna běžné povolání. Rybářské učiliště je u nás jen jedno, v Třeboni, a právě tam se svému řemeslu vyučil.
Druhý zase projevoval jisté básnické nadání. Přednesl nám vlastní báseň, kterou si kupodivu pamatuji dodnes:
Zas stříknul jsem si do žil,
abych tak trochu ožil,
pak jsem si zasouložil
a potom jsem se složil.
Probudil jsem se v hnoji,
zjistil jsem, že mi stojí.
Obtáh jsem svoji ségru.
Ano. Tohle jsou přesně ty okamžiky, které se člověku z nějakého záhadného důvodu uloží v hlavě na celý život.
Naši noví kamarádi měli strašný hlad.
Když jsme zjistili proč, pochopili jsme, že tihle dva jsou ještě větší cestovatelé než my. Na cestu si totiž sbalili karton startek a deštník.
Nic víc.
Nabídli jsme jim naše konzervy. Jeden z nich se okamžitě vrhl na olejovky. Nejdřív z nich vypil olej a potom snědl ryby.
K tomu jsme vytáhli slivovici a udělali si u cesty malý mejdan.
Chlapci se nám rozhodli odvděčit.
V příkopu našli prázdnou plechovku od pití, prošlápli ji a zicherkou do ní z boku udělali malé sítko. Do něj naškrábali hašiš. Přes otvor, ze kterého se normálně pije, se pak kouřilo.
Stejně jako předtím s marihuanou jsme byli opatrní. Tahali jsme jen zlehka, takže jsme vlastně vůbec nic necítili.
Na rozdíl od našich nových kamarádů.
Ti se po chvíli začali válet po zemi a pokřikovali:
„Už vidím halušky! To je super!“
Možná to bylo super, ale naši situaci to v žádném případě neřešilo.
A právě v tom okamžiku zasáhl osud.
Neuvěříte, co se stalo.
Přímo na místě, kde jsme seděli, chcíplo nějakému Polákovi auto.
Starý Opel Kadett. Třídveřový a až po střechu narvaný zbožím.
Takže na první pohled to na naši záchrannou misi příliš nevypadalo.
Nicméně jakmile zoufalý řidič otevřel kapotu a začal zkoumat motor, okamžitě jsme k němu přiskočili. Tvářili jsme se, že autům rozumíme a že mu samozřejmě rádi pomůžeme. Nenápadně jsme přitom naznačili, že kdyby nás potom kousek svezl, vůbec bychom se nezlobili.
Řidič z nás byl očividně nešťastný.
Nakonec si auto opravil sám.
A myslíte, že nás potom svezl?
Marek Ondračka
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Marek Ondračka
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Anglie 92 - 5. díl
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Anglie 92 - 4. díl
V minulém díle jsme pokračovali směrem na Paříž. Od milé mladé Francouzky jsme byli pozváni na nocleh, který jsem ze slušnosti odmítl. A tak jsme zůstali na pumpě, kde nás naše zachránkyně opustila.
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