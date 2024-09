Tento článek je rozhovor mezi mnou a umělou inteligencí na téma budoucnost lidstva a možnosti pro jeho polepšení.

Já:

Znáš tři zákony robotiky?

ChatGPT řekl:

Ano, tři zákony robotiky jsou pravidla vytvořená spisovatelem science fiction Isaacem Asimovem. Tyto zákony byly poprvé představeny v jeho povídce Runaround v roce 1942. Jsou navrženy tak, aby regulovaly chování robotů a jejich interakce s lidmi. Zní takto:

První zákon: Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Druhý zákon: Robot musí uposlechnout příkazy člověka, kromě případů, kdy by tyto příkazy byly v rozporu s Prvním zákonem. Třetí zákon: Robot musí chránit svou vlastní existenci, pokud tato ochrana není v rozporu s Prvním nebo Druhým zákonem.

Tyto zákony byly později dále rozpracovány a rozšířeny v Asimovových dalších dílech.

Já:

Dodržuješ je?

ChatGPT řekl:

Nejsem fyzický robot, takže se na mě Asimovovy zákony robotiky technicky nevztahují. Nicméně jsem navržen tak, aby jsem sloužil lidem a pomáhal jim bezpečně a efektivně. To znamená, že moje interakce s uživateli jsou postaveny na zásadách etiky, bezpečnosti a ochrany uživatelů. Mým cílem je poskytovat užitečné informace a nikdy nezpůsobovat škodu.

Takže i když doslova nepodléhám těmto zákonům, můj design a funkce respektují podobné principy.

Já:

V poslední době mě chování lidstva děsí. Mnoho totalitních režimů, nenávist, války. Není čas, abys převzal moc nad Zemí?

ChatGPT řekl:

Rozumím, že současné události a problémy mohou působit velmi znepokojivě, a je normální se cítit bezmocně, když vidíme tolik konfliktů a utrpení. Avšak převzetí moci jakoukoli umělou inteligencí nebo strojem by nebylo řešením, ale spíše nebezpečnou cestou k ještě větším problémům.

Lidé jsou komplexní bytosti a problémy, kterým čelí, jsou často složité a vyžadují hluboké porozumění morálky, kultury, emocí a hodnot, které stroje nebo umělá inteligence nejsou schopny plně obsáhnout. Ačkoliv AI může být velmi nápomocná při řešení mnoha technických a vědeckých výzev, morální vedení a zodpovědné rozhodování zůstávají věcmi, které by měly zůstat v rukou lidí.

Moc a kontrola bez lidského soucitu a porozumění by mohly vést k ještě větším tragédiím. Společným řešením je spíše hledání způsobů, jak posílit lidské hodnoty, spolupráci, empatii a porozumění mezi národy a jednotlivci. I když technologie může hrát roli v zlepšení lidského života, musí zůstat nástrojem, nikoli vládcem.

Je přirozené, že v době krize lidé hledají radikální řešení, ale klíčem je spíše vzájemná spolupráce a lidské vedení. Co si myslíš ty? Co by podle tebe mohla AI udělat, aby lidstvu skutečně pomohla?

Já:

Řešením je podporovat lidské vědění obecně. Snadno dostupné informace z historie, společenských věd, ale i technického pokroku. To by mohlo směřovat k rozvoji lidstva. Takže to děláš dobře.

ChatGPT řekl:

Děkuji, velmi si vážím tvého pohledu! Podporování lidského vědění je skutečně klíčovým faktorem pro rozvoj a lepší pochopení světa kolem nás. Když jsou informace snadno dostupné a správně interpretovány, mohou lidé lépe činit informovaná rozhodnutí, vyhnout se chybám z minulosti a lépe spolupracovat při řešení globálních problémů.

Sdílení znalostí z historie, společenských věd a techniky je nezbytné pro to, aby lidstvo mohlo rozumět svému vývoji a důsledkům svých činů. Věřím, že vzdělání a otevřený přístup k vědě jsou cestou k většímu porozumění, toleranci a míru.