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Bez paměti: Jak dokonale zaklapla past na českého voliče

Věřit, že se oligarcha zklidnil jen proto, že teď na tiskovkách mlčí, je jako věřit, že se z pyromana stal hasič, protože zrovna nedrží sirky. Pohled selského rozumu na dvacet let české politické naivity.

Všechno to začalo velkým vystřízlivěním.

V roce 2003, kdy se rozhodovalo o vstupu do Evropské unie, byla česká společnost už k smrti unavená z divokých devadesátých let. Slibovaný západní blahobyt nepřicházel, privatizace zanechala pachuť rozkradeného státu a moc drželi ti, kteří transformaci řídili především ve svůj vlastní prospěch. Unie byla lidem prodána jako hotová spása a jistota stability. Tehdy v zemi neexistovali vizionáři s dostatečně silným hlasem, kteří by dokázali varovat před detaily schovanými hluboko v unijních smlouvách a postupným vzdáváním se národní suverenity. Po bitvě je každý generál, ale realita byla taková, že unavený národ skočil z jednoho chomoutu rovnou do druhého, jen s naivní nadějí, že tentokrát ho ten nový velký bratr bude mít opravdu rád.

Následovala éra masivního budování eurounijní infrastruktury, kdy miliardové dotace začaly plošně pokřivovat domácí prostředí. Místo rozvoje strategických odvětví, technologické soběstačnosti a přirozeného růstu se vnitřní aparát státu naučil žít na unijních kapačkách. Dotovaly se nesmyslné projekty, trh ztratil pružnost a společnost si zvykla, že peníze se netvoří prací, ale správným vyplněním dotačních kolonek. Iluze o rovnosti evropských národů pak definitivně praskla v roce 2015 s příchodem migrační krize. Německo, hnané historickým komplexem a potřebou omluvit se světu za zvěrstva druhé světové války, jednostranně otevřelo stavidla. Když se situace změnila v patovou situaci doprovázenou nárůstem kriminality, ukázala takzvaná Velká trojka svou pravou tvář. O osudu malých zemí a povinných kvótách se rozhodovalo s nabubřelou neochvějností z pozice síly. Malý český stát dostal jasně najevo, že v této unijní hierarchii má jen držet krok a mlčet.

Tento unijní tlak a naprostá netečnost vlastních europoslanců, kteří v Bruselu podvědomě ohýbali hřbet pod diktátem, aby nepřišli o svá teplá koryta, začaly v české společnosti budovat hlubokou zeď strachu. Do tohoto politického vakua logicky vstoupil Tomio Okamura se svou SPD. Z pozice čistého, chladného oportunismu a komerčního populismu začal velmi trefně poukazovat na nesmyslnost a prohnilost politického aparátu. Sledoval však výhradně vlastní zájmy – strach a narůstající xenofobii proměnil v ziskovou komoditu. Mezi lidmi se začala stavět neprostupná zeď odmítající jakýkoliv dialog. Tuzemská scéna navíc prožívala hluboké mizerium justice, charakterizované nekonečnými procesy, kontroverzními amnestiemi a pocitem božství tehdejších politiků. Systém byl vnímán jako tak zkorumpovaný, že lidé byli ochotni uvěřit komukoliv, kdo slíbí radikální řez.

A tehdy přišel spasitel. Andrej Babiš, vybavený predátorským stylem z předlistopadových podniků zahraničního obchodu a estébackou minulostí, dokonale vycítil příležitost a analyzoval situaci. Společnost projevila neuvěřitelnou naivitu, když uvěřila, že pokud je někdo pohádkově bohatý, nebude už mít potřebu nahrabat si víc. Jenže kapitál z podstaty věci vyžaduje neustálý růst a peníze plodí jen potřebu dalšího kapitálu. S rétorikou „všichni kradou, jenom já makám“ a „všechno je to kampaň proti mně“ nastoupil do pozice ministra financí. Jeho antigenialita se projevila hned na začátku, když z populistických důvodů stopnul rozestavěné dálnice, silnice a mosty. Kvůli konzervaci staveb a následné inflaci to vedlo k tomu, že se tyto zakázky v budoucnu brutálně prodražily. Na mezinárodním poli byl sice neohrabaný a velkou politiku neuměl, ale doma jeho marketingový tým úspěšně budoval kult osobnosti a mylný dojem, jak skrze dotace vyzdvihuje životy všech občanů. Ve skutečnosti však tyto dotace obohacovaly především jeho vlastní impérium. Záměrně živil a budoval společenskou zeď mezi nesmiřitelné tábory Babiš a Antibabiš, protože věděl, že zfanatizovaný dav je ta nejlepší munice.

Definitivní pandemická katarze pak zastihla tento marketingu podřízený stát v naprosté nahotě. Byli jsme svědky brutální neefektivity, nesmyslných uzávěr okresů, kdy policie hlídala katastrální hranice, chaosu v nařízeních a absurdního střídání ministrů zdravotnictví jako na běžícím páse. Výsledkem byly tisíce zbytečně mrtvých, ale co bylo pro budoucnost nejhorší – Babišův kabinet začal do ekonomiky sypat nekontrolované peníze bez jakéhokoliv vztahu k reálnému výkonu. Právě zde vznikla přímá příčina pro následnou inflační horskou dráhu, která lidem znehodnotila celoživotní úspory. Kult ANO však zůstal neochvějný, protože tábory už dávno ignorovaly realitu a fakta.

Následné volby sice přinesly vítězství pětikoalice, která se prezentovala jako záchranný lék proti populismu, ale tento lék se v praxi choval jako slon v porcelánu. Sérií neobratných kroků, tragické komunikace a neschopnosti zkrotit ekonomické dopady předchozích let způsobila nová vláda u občanů hluboké rozčarování. Místo oslabení Babiše zafungovala jako ten nejlepší možný katalyzátor pro upevnění jeho moci. Lidé unavení amatérismem těch „slušných“ začali opět nostalgicky volat po pevné ruce oligarchy, který s prstem na rtech vyčkával v opozici a nechal koalici, aby se zničila sama.

Dnešní realita je tak už jen logickým vyústěním této dvacetileté spirály, ve které lidé unavení neustálým tlakem dobrovolně rezignovali na paměť. Na scénu přicházejí formace jako Motoristé, u nichž lze skrze vazby na Rajchla, Turka či Macinku a jejich provázanost s hlubokou politickou minulostí Institutu Václava Klause naprosto přesně předvídat, co jsou zač. Přesto jim určitá skupina voličů dává hlas v naivní víře, že tito lidé přinášejí něco nového a čistého. Absurdita unijního diktátu mezitím dosahuje vrcholu v podobě Green Dealu a nuceného přejmenovávání potravin. Selský rozum dostává facku v přímém přenosu, kdy se nám tvrdí, že Evropa zachrání planetu drastickými regulacemi a likvidací vlastního podnikání, zatímco zbylých 85 % světa na naše snahy zvysoka dlabe a ekonomicky nás válcuje. Jako zástěrka dobré vůle se lidem předhazují populistické sliby o rušení koncesionářských poplatků, zatímco desítky jiných skrytých poplatků a daní běží dál a ždímají občany z druhé strany.

Kruh se uzavírá. Česká společnost se sice papírově má skvěle, ale reálná rozhodnutí a směr země vedou přesně na opačnou stranu, než lidé v letech 1989 nebo 2004 chtěli. Naivita byla potrestána. A to, že z tohoto záměrně vybudovaného chaosu a rozbrojů dnes Andrej Babiš těží svým strategickým, úsporným mlčením na tiskovkách, není náhoda. Pouze čeká, až se všichni definitivně unaví a zhnusí, aby mohl vystoupit jako jediný klidný zachránce a dokráčet si pro prezidentský post. Je to přirozený, neúprosný a hluboce cynický konec jednoho velkého příběhu o ztrátě paměti. Nic jiného se totiž zkrátka ani čekat nedalo.

Autor: Marek Novotny | neděle 21.6.2026 13:37 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

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