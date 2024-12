Martin Kupka, ministr stříhání pásek a ceremonií

Představte si, že se nastěhujete do nového bytu, který někdo kompletně navrhl, zajistil potřebná povolení, stavbu, navrhl interiéry a vaším úkolem je pouze převzít klíče a za oslavného pochodu se nastěhovat do nového.

Zhruba tak vypadá současné působení ministra dopravy Martina Kupky. Rád stříhá pásky, mává nůžkami a s úsměvem rozdává zásluhy. Na cizí účet, samozřejmě.

Letos se dočkáme rekordního čísla: 101 kilometrů nově zprovozněných dálnic. Krásné číslo, které by mohlo být na plakátu jakéhokoliv PR týmu. Ale kdo za ním skutečně stojí? Inu, rozhodně ne současná vláda a rozhodně ne Martin Kupka. Tahle čísla jsou výsledkem tvrdé práce v letech 2013–2021, kdy jsme na Ministerstvu dopravy odvedli pořádný kus práce. Co dělá pan ministr? Objíždí republiku, stříhá pásky a tváří se, jako by těch 101 kilometrů vylil betonem vlastníma rukama.

Kupkův páskový maraton

Pojďme se podívat na konkrétní úseky, kde se letos „stříhalo nebo stříhat ještě bude“ - D3, D4, D6, D7, D48 a D55. Pan Kupka stříhá pásky, ale zapomíná dodat, že tyto úseky jsme připravovali my. Když jsme v roce 2013 převzali Ministerstvo dopravy, příprava dálnic byla v troskách – v plánu bylo jen 800 metrů.

Taková výměra by se hodila spíš na parkoviště u nákupního centra. Ale my jsme začali od základů: zrychlili jsme výkupy pozemků, stabilizovali řízení projektů a změnili zákony, aby se už nikdy neopakovaly kauzy jako u paní Havránkové u Hradce Králové.

Pražský okruh – ukázkový příklad „naše práce, jejich sláva“

Jedním z často ze zmiňovaných úspěchů v poslední době ministra Kupky je projekt Pražského okruhu, konkrétně úsek D0 511 mezi Běchovicemi a D1. Dnešní ministr k tomu dodal asi tolik, co malíř pokojů k Michelangelově Sixtinské kapli. Přijel, dotáhl a podepsal potřebné papíry, vystřihl pásku a dál se nechává unášet na vlně úspěchu.

Skvělý příklad a pojďme se podívat, jak tento projekt vznikal:

2017: Zajistili jsme závazné stanovisko EIA.

2019: Proběhlo veřejné projednání územního řízení.

2020: Bylo vydáno územní rozhodnutí.

2022: Vše bylo připraveno, projekt mohl začít.

Od nůžek k problémům

Nejsmutnější na celé situaci je to, že současná vláda nejen že nepřináší nic nového, ale ještě se jí daří zpožďovat projekty. Chybějí strategické změny, legislativní zjednodušení je na mrtvém bodě a klíčové projekty se vlečou. A když už se něco posune, je to většinou proto, že to bylo pečlivě připraveno za našich vlád.

Ťok, Havlíček a skutečné zásluhy

To, co naši ministři dopravy Dan Ťok a Karel Havlíček dokázali, je nezpochybnitelné a ministr Kupka těží z jejich práce. Transparentní řízení projektů, první úspěšný PPP projekt, rychlejší schvalovací procesy – to vše nám umožnilo nastartovat výstavbu, díky které dnes slavíme rekordy. Kdyby naši ministři seděli se založenýma rukama, měl by dnes pan Kupka maximálně tak nůžky na zahradní úpravy.

Co dál?

Dopravní infrastruktura je páteří ekonomiky. Naše vláda dokázala, že se dá efektivně připravit a realizovat i v českých podmínkách. Ale pokud chceme, aby Česká republika zůstala konkurenceschopná, nestačí jen stříhat pásky. Je potřeba připravovat nové projekty, zrychlit stavební povolení a investovat do další výstavby.

Takže, pane ministře, možná by bylo na čase odložit nůžky a pustit se do skutečné práce. Nebo alespoň uznat, kdo vám to všechno připravil. Protože pásku umí přestřihnout každý, ale připravit 101 kilometrů dálnic? To už je práce pro profesionály.