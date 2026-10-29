Hradečtí fanoušci ukázali svoji tvář, zásady zřejmě stále platí a GM by je neměl ignorovat
Přestupy mezi nesmiřitelnými rivaly jsou ve sportu tématem, které vždy rozdmýchá vášnivé diskuse. V poslední době se to týká především fotbalové Sparty a Slavie. Nyní se ale podobné debaty rozhořely také v Hradci Králové, kde vedení hokejového klubu výrazně řízlo do kádru a rozloučilo se s oblíbeným obráncem Graemem McCormackem. Ten se stěhuje do Českých Budějovic.
Náhrada? Taková, jakou byste nejspíš (ne)čekali. Za hokejového elegána a technicky vyspělého obránce získal Hradec ryze defenzivního Ondřeje Válu, který v Motoru přišel o své místo v sestavě. Celou transakci navíc okořeňuje skutečnost, že jde o dalšího hráče s výraznou pardubickou minulostí. Vála prošel pardubickou mládeží, několik let působil i v A-mužstvu, a právě zde dostává celá výměna další rozměr, který mezi fanoušky vyvolává silné emoce. Pokolikáté už Hradec sáhl do „Pardubic“ a proč? Pohled generálního manažera je jasný: hráč má vazbu na region. Pohled fanoušků? V lepším případě rozpačitý úsměv.
Generální manažer odmítá promítat fanouškovské pojetí rivality do klubové politiky, což lze do určité míry chápat. Jenže fanoušci chtějí fandit Hradci, nikoli „Pardubicím B“. Platí to zejména pro ty nejvěrnější, kteří klub podporují dlouhá léta a cestují za ním po celé republice. Stačí se jich zeptat na stadionu a odpověď uslyšíte velmi rychle. McCormack byl s městem na soutoku Labe a Orlice spjatý od roku 2021 a postupem času se stal jednou z tváří hradeckého hokeje. Odvedl zde obrovský kus práce a svými výkony přinášel fanouškům radost. Někdo může namítnout, že podobné konce k profesionálnímu sportu patří. Ano, patří. Jenže odchod v průběhu sezony působí přinejmenším rozpačitě až nedůstojně, zvlášť když hráč podával i letos velmi kvalitní výkony, patřil k oporám týmu a sám dle všeho odcházet nechtěl.
Půjde Vála ve stopách Nedomlela nebo Dlapy?
Srovnávat Ondřeje Válu s Graemem McCormackem je vlastně nefér a prvně jmenovaného staví do nezáviděníhodné pozice. Jde o typologicky zcela odlišné obránce. Přesto má většina fanoušků i řada odborníků jasno: Hradec na této výměně minimálně po sportovní stránce prodělal. Ekonomické hledisko může být pro generálního manažera Aleše Kmoníčka a vedení klubu zásadní, kvalita na ledě je však druhá věc. Argument, že obráncem číslo jedna je nyní Koch, samozřejmě obstojí. Koch hraje výborně. Jenže zdraví je v hokeji velmi křehká veličina a právě v Hradci by o tom mohli v posledních letech vyprávět dlouhé hodiny. V případě Kochova zranění budou Východočeši spoléhat především na Melancona a Vukojeviče. Oba disponují výraznými ofenzivními schopnostmi, zároveň ale jejich výkony postrádají komplexnost. Melancon zakončil minulou sezónu s bilancí plus/minus -10. Vukojevič je hráčem, jehož styl extrémně baví, často však hraje až příliš vabank. Právě v tomto směru se McCormack vymykal a představoval mnohem komplexnější variantu, které se Hradec v průběhu rozehrané sezóny dobrovolně vzdává.
Klub netáhne, koncepce je nejasná, ambice minimální
Dosavadní průměrná návštěvnost řadí Hradec Králové až na 12. místo extraligové tabulky. Na zápasy Mountfieldu HK v průměru dorazilo 4 176 diváků (včetně posledního derby, které mělo skvělou atmosféru, ale opět se nevyprodalo), hned za Hradcem je Kladno s průměrem 4 096 fanoušků. Na poslední příčce se nachází Mladá Boleslav, kterou navštěvuje v průměru 2 899 diváků. Ani počet prodaných permanentek není podle vyjádření klubu takový jako v minulých sezonách. Zájem o hokej pod Bílou věží zkrátka není valný a nabízí se otázka, zda tomu všemu mohou prospět další rošády a opakované přesuny hráčů na trase Pardubice - Hradec Králové. Důvodů je ale samozřejmě více. Připomeňme nízké sportovní ambice, dopingové kauzy z minulých let, každoroční zdražování permanentních vstupenek, prostředí zastaralého zimního stadionu, které ne každému vyhovuje, a v neposlední řadě také rostoucí konkurence v podobě ambiciózního fotbalového klubu, který je pro návštěvníky finančně dostupnější. Když se všechny tyto faktory sečtou, rázem vzniká obrovský problém.
Ať už jsou příčiny jakékoli, klub by měl situaci aktivně řešit.
Nápověda:
Co by mohlo situaci přinejmenším zmírnit? Více naslouchat lidem, pro které je klub srdcovou žáležitostí.
Co by mohlo situaci přinejmenším zhoršit? Představení Patrika Poulíčka jako nové posily za několik měsíců.
Děkuji za pozornost. Zůstaňme věrni klubu svého srdce.
Použité foto: mountfieldhk.cz
Marek Morávek
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Ferdinand Peroutka