Vliv dobrých mravů na rozsah výživného
Základní předpoklad pro přiznání výživného spočívá v absenci finanční nezávislosti oprávněného [1], občanský zákoník ani jiný právní předpis však nestanovuje konkrétní způsob výpočtu ani rozmezí, v němž by se měla částka výživného pohybovat. Finanční rozmezí je přibližně určováno pouze doporučujícími tabulkami ministerstva spravedlnosti, jež však nejsou závazným předpisem. Soud proto přistupuje ke každému případu individuálně, aby bylo dosaženo spravedlivého uspořádání vztahů mezi oprávněným a povinným. Nalezení spravedlnosti se mnohdy může zdát obtížné, lze si totiž představit hned několik situací, kdy by prosazování či naopak upírání nároku na výživné znamenalo rozpor s dobrými mravy. Na straně povinného zpravidla půjde o různé formy vyhýbání se placení výživného, u oprávněného pak nezřídka dochází ke zneužívání institutu vyživovací povinnosti na úkor plátce. Zjistí-li soud, že některý z účastníků řízení svým jednáním porušuje dobré mravy, může s ohledem na to změnit výši výživného, nebo dokonce prohlásit zánik vyživovací povinnosti. V tomto článku se budu zabývat otázkou, jakou roli hraje morální aspekt v řízeních ve věcech výživného.
Dobré mravy v soukromoprávních vztazích
Požadavek souladu s dobrými mravy prozařuje celým právním řádem, jeho nedodržení vyvolává neplatnost daného úkonu. Obecně platí, že by se měl člověk vůči druhým chovat způsobem vyhovujícím nejen zákonným, ale i morálním normám. V ustanovení § 96 odst. 2 zákona o rodině, který pozbyl účinnosti v roce 2013, bylo explicitně uvedeno, že „Výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy.“ [2] Občanský zákoník o dobrých mravech v souvislosti s výživným výslovně nehovoří, upravuje je však ve své obecné části [3], kdy mimo jiné zdůrazňuje nutnost respektování zásady dobrých mravů při aplikaci výkonu práv.
Kritéria ovlivňující výši výživného
U povinného soud v první řadě zohledňuje jeho schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Částka výživného musí odpovídat výši příjmů povinného, přičemž se nevychází pouze z částky, která momentálně tvoří jeho příjem, ale také z toho, jakých výdělků by mohl reálně dosáhnout. Do výše příjmů se promítne zejména věk povinného, jeho zdravotní stav, vzdělání, množství pracovních zkušeností, ale i místo výkonu práce a aktuální stav pracovního trhu.
Přivodí-li si povinný vlastní vinou zhoršení svých majetkových poměrů, například tím, že ukončí pracovní poměr, neuváženě vynaloží větší obnos peněz, nebo nevyužije příležitosti zlepšit své majetkové poměry (nepřijme lukrativní pracovní nabídku, odmítne dar či dědictví), přičte se mu to k tíži. [4] Nejen v řízeních ve věcech výživného se objevuje snaha povinného zamlčet část svých příjmů, tvrdit svoji nemajetnost či vykazovat nepřiměřené výdaje. Neochota povinného hradit výživné často dospěje k uzavření dohody se zaměstnavatelem, kdy mu tento poskytuje část nebo celou mzdu neoficiálně, tzv. na ruku. Takový postup se však příčí nejen dobrým mravům, ale především zákonu.
Soud zúží rozsah vyživovací povinnosti tehdy, když výše odůvodněných výdajů objektivně brání povinnému hradit vyšší částku, obvykle také pokud současně trvá jeho vyživovací povinnost vůči další osobě či osobám, a specificky v řízení o úpravě poměrů k nezletilému rovněž tam, kde rodič zajišťuje materiální zázemí v době, kdy se o něj sám stará, nese náklady na bydlení, dopravu a stravu, či přispívá na chod rodinné domácnost.
Částka výživného musí pokrývat odůvodněné potřeby oprávněného, které se liší zejména podle jeho věku a zdravotního stavu, finanční náročnosti přípravy na budoucí povolání, mimoškolních aktivit, koníčků apod. [5] Kolizi s dobrými mravy vnímám u tzv. věčných studentů, kdy dítě navštěvuje již několikátou střední nebo vysokou školu, žádnou z těch předchozích úspěšně nedokončilo, zaujímá laxní přístup a záměrně oddaluje zahájení pracovního života.
Skutečnost, že dítě disponuje hmotnými statky nebo si vyhledalo zaměstnání, nutně nezakládá překážku trvání vyživovací povinnosti, pokud však získané prostředky postačují k uspokojení jeho odůvodněných potřeb, vyživovací povinnost zaniká. [6] Princip dobrých mravů obecně popírá model, kdy oprávněný pobírá výživné, ačkoliv vyvíjí ekonomickou aktivitu, která mu generuje zdroje v takové míře, že mu to dovoluje zachování adekvátní životní úrovně.
Soud by měl reagovat na prohřešky proti morálce, jejichž intenzita překračuje společensky akceptovatelnou mez. Nedbá-li oprávněný elementární slušnosti, vyjadřuje nezájem o kontakt s povinným, neúctu a neochotu angažovat se ve vzájemné komunikaci, jeho pozice se tím oslabuje, ne vždy se to však promítne do výsledku řízení. Pokud povinný zavdal příčinu k rozpadu citových vazeb, soud nevyhoví jeho námitce, že by měl být vyživovací povinnosti zproštěn.
Ustálená soudní praxe
Aplikovatelná judikatura v první řadě vytyčuje věkovou hranici 15 let, po jejímž dovršení se presumuje určitá rozumová a mravní vyspělost, v tomto věku si již člověk uvědomuje rozdíl mezi morálním a nemorálním počínáním. [7] V tomto kontextu se hodí upozornit na ustanovení § 858 občanského zákoníku, které svěřuje výchovu dítěte do rukou nositele rodičovské odpovědnosti, nabízí se tedy argument, že dítě nelze postihovat za výchovné selhání rodičů. Soudní praxe však takový názor nepřejímá, když například v rozsudku ze dne 27. 9. 2002, sp. zn. 18 Co 242/2002, Městský soud v Praze vyslovil, že „Nedostatky v chování nezletilé ve vztahu k otci, která soustavně odmítá se s ním stýkat a která m. j. vyjádřila svoji neúctu k otci při svém výslechu u soudu tak, že dárky od otce je ochotna přijímat pouze tehdy, bude-li jí je posílat poštou, je proto nutno přičítat nejen její matce, ale i nezletilé samotné.“ [8]
Jako vodítko slouží také usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2730/15, v němž zaznívá, že „...syn od roku 2008 nejevil o svou matku žádný zájem, dával jí a nadále dává najevo své pohrdání, pokud s ní komunikoval, tak pouze povýšeně, hrubě i vulgárně.“, načež Ústavní soud potvrdil, že „...chování stěžovatele vůči vedlejší účastnici řízení, své matce, lze považovat za chování, které je v rozporu s dobrými mravy a je zde důvod pro nepřiznání výživného, resp. pro jeho zrušení.“ [9].
Je velmi pravděpodobné, že soudce, jenž bude mít případ na starost, se sám s těmito případy nebude setkávat na denní bázi, a proto bude nutné mu celou situaci vysvětlit a zasadit do kontextu předkládané judikatury.
JUDr. Marek Matěna
advokát
Citace a poznámky pod čarou
[1] ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
[2] RAŠKOVSKÝ, David. Dobré mravy jako kritérium přiznání výživného. Právní fórum, 2012, č. 9, s. 421 - 427.
[3] například v ust. § 1 odst. 2, § 2 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
[4] PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání (3. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2024.
[5] tamtéž
[6] ust. § 912 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
[7] Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. 10 Co 976/2005.
[8] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2002, sp. zn. 18 Co 242/2002.
[9] Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2730/15.
