Závislosti od smartphonů po sociální sítě | Marek Horňanský

Zvislost je nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho důsledky. Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy...“

Když se řekne závislost, většině z nás se vybaví alkohol, cigarety nebo drogy. Jenže dnešní, moderní svět nabízí mnohem širší paletu „lákadel“, která mohou nenápadně ovládnout naše krehké, lidské životy. Internet, sociální sítě, nakupování, práce, jídlo, zábava, sex ...to vše se může stát předmětem závislosti. V době, kdy je vše dostupné na pár kliknutí a podněty na nás útočí ze všech stran, je snadné sklouznout do návykového chování.

„Prvním krokem k osvobození od jakékoliv závislosti je přiznat si, že existuje ...“ Deepak Chopra

Existuje několik teorií, které se zabývají vznikem závislosti. Sjednotit a zarámcovat bychom je mohli do tří základních. Biologický, psychologický a spirituální model. Biologický model předpokládá, že závislost vzniká na základě genů, v prenatálním vývoji a onemocněními, kterými člověk trpí. Český adiktolog Karel Nešpor se přiklání k názoru, že určitá genetická zátěž může být skutečná (např. metabolizování alkoholu), ale to ještě nepředurčuje k závislosti.

Psychologický model vnímá strukturu a dynamiku osobnosti za určující ke vzniku závislého chování. Spirituální předpokládá, že závislý člověk pociťuje existenciální prázdnotu a neschopnost přesahu k vyšší moci. Vliv má také kultura a společenské normy, jako jsou jednotlivé návykové látky vnímané v dané společnosti a které drogy mají v zemi historii.

V současnosti je nejčastěji přijat tzv. „bio-psycho-sociospirituální“ model, který v sobě spojuje zmíněné modely do jednoho celku. Při rozvoji závislosti se podle tohoto modelu zapojují všechny tři oblasti. Tedy jaká je naše nervová soustava, jaké máme prožívání, v jakých sociálních kruzích se pohybujeme a jak jsme duchovně nastaveni.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) potřebují být pro diagnostiku závislosti splněna tři z následujících kritérií, která se vyskytla v průběhu posledního roku. Je to silná touha po užívání látky, vynechání látky způsobuje tělesný odvykací stav, zvýšená tolerance k užívané látce, postupné zanedbávání svých potěšení a zájmů, pokračování v užívání. Zároveň je při diagnostice závislosti častá s jinými např. duševními poruchami. Americká studie hovoří o přítomnosti jiných psychických poruch. Přítomna bývá často deprese, úzkosti či psychóza. Při léčbě je vhodná součinnost psychologů, adiktologů, psychiatrů a dalších odborníků.

Závislost lze v Česku léčit dvěma formami, tedy ambulantně a ústavně. Po detoxikaci je možné pro závislé nastoupit do resocializačního zařízení, které pomáhá zmírnit následky závislosti a usnadňuje závislým návrat do společnosti. Uvědomění je prvním krokem ke změně. Když si přiznáme, že něco ovládá nás místo toho, abychom ovládali my to, otevíráme dveře k svobodě. Pamatujme, že hledat pomoc není slabost, ale odvaha ... !