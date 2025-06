Syndrom vyhoření. Jak rozpoznat signály | Horňanský Marek

Syndrom vyhoření je nazývaný moderní epidemií. Stává se stále častějším problémem dnešní uspěchané společnosti. Podle údajů jím trpí přes 20% populace. Jak se projevuje a co ho způsobuje ?“

Možná jste se i vy někdy probudili s pocitem, že už nemáte sílu čelit dalšímu dni. Pokud ano, nejste sami. Stále více lidí se potýká s pocitem vyčerpání a ztráty motivace. Tento stav, kdy se cítíte emocionálně vyčerpaní, odpojeni od sebe sama a své práce, může mít konkrétní příčinu „syndrom vyhoření“, neboli anglicky „Burn Out Syndrome“. Tento termín byl poprvé použit na začátku sedmdesátých let 20. století ve Spojených státech, psychologem H. J. Freudenbergerem a profesorkou psychologie Ch. Maslachovou, kteří na základě svých pozorování vyvinuli koncept vyhoření

„Syndrom vyhoření může být výsledkem chronického stresu a frustrace v pracovním prostředí ...“ Dr. Christina Maslach

Syndrom vyhoření je více než jen pocit únavy po dlouhém dni v práci. Je to stav krajního vyčerpání, vnitřní nerovnováhy, velkého poklesu pracovní výkonnosti spojeného s různými psychosomatickými problémy. Je to taky stav chronického stresu, který může mít vážné dopady na vaše celkové fyzické i duševní zdraví. Nelze jednoznačně určit, co vede k jeho propuknutí. Může se jednat o přílišné očekávání, perfekcionalismus, příliš vysoko nasazené životní a pracovní tempo, nebo taky velká a rostoucí zodpovědnost, nesprávně uspořádaný hodnotový žebříček, neefektivní hospodaření s pracovním časem a časem mimo práci, vztahové konflikty jako v soukromí tak i na pracovišti a mnoho dalších faktorů.

Příznaky psychického vyhoření mohou vypadat i jako snaha dělat neustále víc. Avšak radost z práce je stále menší. Zvyšující se nepřijetí druhých, úvaha nad zanecháním práce, znehybnění nebo ztuhnutí, hysterický křik, bezmocný pláč, sáhnutí po lécích na spaní a uklidnění, hledání východiska v alkoholu a drogách. Akutní úroveň se může projevit i ztrátou ideálů a naději, častějším nekontrolovaným výbuchem hněvu, přidružením různých zdravotních problémů.

Nebezpečenstvo tkvie v tom, že ľudia majú problém si priznať varovné signály. Bolesti hlavy, nespavosť, nevoľnosť či problémy so zažívaním mnohí ignorujú ...“

Projevy dosahující chronické úrovně se mohou projevit jako neustálé vyhýbání se práci, nechuť komunikovat s druhými, nepříjemný pocit ve společnosti, neschopnost řešit každodenní malé úkoly, odmítání mluvit o svých vlastních problémech, neuznání vlastních problémů či odmítání odborné psychologické pomoci. Obecně platí, že syndromem vyhoření jsou více ohroženi ti, kteří mají problémy se znášením zátěže, nižší mieru empatie, zhoršenou komunikaci s okolím a lidé, kteří trpí neustále potřebou pomáhat jiným, ti, kteří se plně věnují své práci, neustále kladou na sobě vyšší požadavky a očekávájí, že pouze jejich práce jim dá smysl.

Světová zdravotnická organizace WHO upozorňuje, že syndrom vyhoření si nemůžeme zaměňovat s jinými zdánlivě podobnými pojmy a je ho nutné odlišovat od jiných negativních emocionálních stavů, kterými jsou například stres související s únavou či depresí, přestože je mezi nimi určitá souvislost. Odlišnost mezi stresem a syndromem vyhoření tkví v tom, že do stresu se může dostat každý, ale syndrom vyhoření se vyskytuje pouze u lidí, kteří se intenzivně věnují práci, mají vysoké cíle, očekávání a motivaci. Další rozdíl mezi stresem a syndromem vyhoření je v tom, že zatímco stres se může vyskytnout při všech činnostech, burnout se vyskytuje pouze při práci s jinými lidmi, se kterými vstupuje člověk do osobního kontaktu.

„Vyhoření není známkou slabosti, ale ukazatelem toho, že jste byli silní příliš dlouho ...“ Susan David

Je důležité si uvědomit, že syndrom vyhoření není jen dočasný stav, který sám odezní. Je to signál našeho těla a mysli, že je třeba něco změnit. Život v dnešní době přináší mnoho výzev a tlaků, ale je důležité najít rovnováhu a naučit se pečovat o sebe. Proto, vyhledání pomoci není známkou slabosti, ale síly ! Ať už se rozhodnete pro změnu životního stylu, vyhledání odborné pomoci nebo jednoduše pro to, že si uděláte čas na odpočinek a relaxaci, každý krok je důležitý. Buďte k sobě laskaví a dejte svému zdraví tu prioritu, kterou si zaslouží. Vaše duševní a fyzické zdraví a životní pohoda jsou na prvním místě !