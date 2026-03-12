Netolismus. Virtuální drogy, které mění naše životy | Marek Horňanský
Ještě nikdy v historii jsme nebyli lidstvu tak blízko a sami sobě tak vzdálení. Technologie se staly nenápadným, ale dominantním společníkem našich dní i nocí. Pomáhají nám pracovat, učit se, odpočívat i být v kontaktu s lidmi, na kterých nám záleží. Zároveň se však právě v této přirozenosti skrývá riziko. Tam, kde končí zdravé užívání digitálních technologií, začíná tichý a nenápadný vznik fenoménu, kterému říkáme netolismus. Nejde o lenost, slabou vůli ani o „vadu moderní generace“. Netolismus je komplexní psychologicko‑neurobiologický proces, při kterém virtuální prostředí nabízí mozku přesně to, co podporuje rozvoj závislostního chování: rychlé uspokojení, intenzivní emoční odměny a konstantní dostupnost.
Online svět funguje jako dokonalý distributor dopaminu, který se aktivuje při každém upozornění, lajku, úspěchu ve hře či novém videu. A když se člověk cítí unavený, přetížený, osamělý nebo znejistěný, je tato rychlá úleva až nebezpečně lákavá. Proto se hranice mezi „jen si odpočinu“ a „už nedokážu přestat“ stírá mnohem rychleji, než si většina lidí uvědomí. V psychologické praxi to vídám často. Jeden klient, mladý IT specialista, přišel s tím, že ztrácí kontrolu nad hraním. Zpočátku šlo jen o večerní odreagování, ale časem začal usínat nad ránem, výkon v práci se propadal a vztah s partnerkou se vytrácel. Když jsem se ho zeptal, co ho ke hře nejvíc přitahuje, odpověděl: „…tam mám pocit, že něco dokážu. V reálu poslední měsíce jen selhávám.“
Únik do online světa není slabost. Je to signál, že něco v offline světě potřebuje naši pozornost ...“
Tato věta ve zkratce vystihuje podstatu problému. Tedy, že virtuální svět dokáže nahradit to, co v běžném životě chybí. Např. uznání, úspěch, přijetí, řád nebo bezpečný únik před psychickým tlakem. Netolismus jako pojem se objevil už v roce 1995, kdy americký psychiatr Ivan Goldberg s nadsázkou popsal „závislost na internetu“. I když jeho původní text vznikl spíše humorně, podstata problému se ujala a zůstala s námi dodnes. A s rostoucí dostupností technologií se stává stále aktuálnější. To, co dříve vyžadovalo cestu do kavárny nebo knihovny, se dnes vejde do kapsy. Jsme online 24/7, kdykoli a kdekoli, a to je půda, na které jakákoli závislost roste rychleji než kdykoli předtím.
Přesto není jednoduché přesně říct, kdy už jde o závislost. Někdo tráví online tři hodiny denně, někdo deset, a oba mohou být v pořádku – nebo také ne. Profesor Michal Miovský upozorňuje, že netolismus není typická závislost jako alkohol nebo drogy, ale spíše porucha chování spojená s impulzivitou, nižší sebekontrolou a nadužíváním technologií na úkor jiných oblastí života. Rozhodující není počet hodin online, ale to, co člověk kvůli tomu přestává žít. Nejohroženější skupinou jsou děti a dospívající, zejména okolo 12 až 15 let. Jejich mozek je citlivější na odměny, sociální tlak i potřebu přijetí, což jsou přesně ty prvky, které online svět poskytuje. Závislost se ale může objevit v jakémkoli věku. Typickým rizikovým faktorem je osamělost, depresivní nálada, úzkost v sociálních situacích či nízké sebevědomí. Pro tyto lidi je online komunikace jednodušší, méně ohrožující a umožňuje větší kontrolu nad tím, jak se prezentují. Jenže čím víc času stráví ve virtuálních vztazích, tím víc ztrácejí jistotu v těch skutečných, což celý problém dále prohlubuje.
Technologie nejsou hrozbou. Hrozbou je jen to, že se stanou jediným místem, kde se cítíme dobře ...“
Netolismus není problém, který vyřeší vypnutí Wi‑Fi nebo nastavení limitů na mobilu. Je to především psychologický signál. Problém, že člověku něco v jeho životě chybí nebo něco nezvládá. Technologie nejsou nepřítelem. Nebezpečným se stávají, až když začnou nahrazovat realitu. Když člověk přestává být přítomný v situacích, kde na něm záleží. Když upřednostní virtuální svět před vlastní rodinou, zdravím či odpočinkem. Když se jeho život začne řídit rytmem notifikací. Lidé se do digitální závislosti nepropadají proto, že by byli „slabí“, ale proto, že virtuální prostředí naplňuje potřeby, které v reálném světě zůstaly nenaplněné.
Pocit, že někde uspějí, že je někdo oceňuje, že někam patří, že mohou alespoň na chvíli vypnout bolest, napětí či neúspěch. Je to rychlé, pohodlné a funguje to. Ale jen krátkodobě. Potom se člověk ocitá v začarovaném kruhu. Cesta ven začíná uvědoměním. Všímat si, zda technologie začínají ovládat náš čas, myšlenky nebo vztahy. Přiznat si, že máme problém. Tedy bez obviňování a bez studu. A především nebát se vyhledat odbornou pomoc, pokud se situace vymyká kontrole. Digitální technologie tu s námi budou stále. Nejde o to se jim vyhnout, ale naučit se je používat tak, aby zůstaly dobrým sluhou a nikdy se nestaly špatným pánem. A možná i o to vracet se častěji do skutečného světa. Tam, kde se odehrává život, který virtuální realita ani při nejlepší grafice nedokáže nahradit. 😊
📚 Marek Horňanský psycholog Ψ Autor se dlouhodobě věnuje poradenské a terapeutické praxi, psychologickému vzdělávání a projektům podporujícím duševní zdraví doma i v zahraničí. Článek vznikl jako výsledek odborného studia, zkušeností a analýzy literatury s cílem poskytnout čtenářům srozumitelný a hodnotný pohled na danou problematiku. Odborné zdroje: Russell, J. Cambridge International AS & A Level Psychology Coursebook (Cambridge University Press, 2022, ISBN 1009152483) Nolen-Hoeksema, S. Atkinson and Hilgard’s Introduction to Psychology (2014, ISBN 1408044102) Geiser, J. Lehrbuch Allgemeine Psychologie (Outlook Verlag, 2024, ISBN 3368659308)
