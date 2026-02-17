Melancholie jako zimní splín

Článek o zimní melancholii nabídne úvahy o tom, proč vzniká a jak může být překvapivě cennou příležitostí k hlubšímu sebepoznání a laskavějšímu vztahu k sobě samým.

Zimní období v sobě nese zvláštní druh ticha, které člověka obklopí dřív, než si uvědomí, že znovu nastala doba krátkých dnů a dlouhých večerů. Světlo se vytrácí, rytmus dne se zkracuje a naše psychika na tyto změny reaguje jemným, ale vytrvalým stínem melancholie. Nejde o nemoc ani známku slabosti. Jde spíše o přirozený důsledek toho, že jsme bytosti citlivé na prostředí, v němž žijeme. Zima nás nutí být více doma, méně se pohybovat, více se setkávat sami se sebou. Tělo zpomaluje a spolu s ním i naše mysl. A právě v tomto zpomalení se mohou ozvat emoce, které během rušnějších měsíců zůstávaly pod povrchem. Melancholie v zimě má mnoho podob. Někdo ji prožívá jako únavu, která ho provází od rána do večera, jiný jako jakýsi šedý filtr, přes který vidí svět. Jde o stav zvýšené citlivosti, kdy člověk snadněji bilancuje, hodnotí, přemýšlí o svém životě, vztazích i směřování.

„Zimní útlum není poruchou. Je to rytmus těla i duše, který se snaží být vyslyšen ...“

V psychologické praxi se setkávám s lidmi, kteří v zimních měsících popisují sebe sama jako „ztišené“, „nenaladěné“ či „podivně zamlžené“. Tenhle stav nebyl selháním ani poruchou, ale přirozenou reakcí na nedostatek světla, přetížení a zanedbávání odpočinku. Zimní melancholie tak může být i užitečným signálem, upozorněním, že je třeba přehodnotit tempo, dopřát si prostor, obnovit vlastní energii. Zajímavé je, že melancholie není pojmem moderním. Už Hippokrates ji popisoval jako stav spojený s převahou „černé žluči“ a řadil ji mezi základní temperamenty. Antičtí myslitelé sledovali, jak se lidská nálada mění, a všímali si, že melancholie se často prolíná s povznesenými stavy mánie. Aristoteles dokonce tvrdil, že mnozí významní filozofové a umělci byli melancholici. Ne proto, že by trpěli chorobou, ale proto, že jejich citlivost umožňovala hlubší vnímání světa.

V historii měla melancholie podezřele dvojí tvář. Byla považována za nemoc, ale také za zdroj inspirace, hloubky, tvořivosti. Moderní psychologie ji chápe spíše jako krizi. Psychoanalytická tradice např. popisuje melancholii jako stav, v němž se člověk odvrací od vnějšího světa, obrací pozornost dovnitř a zažívá bolestné ztišení. Přesto tento stav může být i branou k sebepoznání. Tedy k pochopení, co jsme ztratili, co nás vyčerpává a po čem ve skutečnosti toužíme. Historie melancholie je pestrá a zasahuje medicínu, filozofii, umění i teologii. Postupně se pojem „melancholie“ dostal do pozadí a nahradil jej pojem „deprese“. Oba se často zaměňují, přesto nejsou totožné. Zatímco deprese je klinicky definovaný syndrom, melancholie je širší kulturně, psychologický fenomén. Je to prostor mezi normální lidskou citlivostí a hlubokým zármutkem, mezi introspekcí a vyčerpáním, mezi ztišením a potřebou světla.

Možná právě proto je zimní období tak symbolicky spojeno s melancholií. Tma zpomaluje naši aktivitu, nutí nás více odpočívat, ale zároveň otevírá bránu k vnitřním úvahám. Lidé mají v zimě tendence bilancovat a klást si otázky, které během roku odkládají. Někoho to posílí, jiného znejistí. Melancholie pak může působit jako jemný tlak. Připomíná nám, že něco uvnitř nás touží po pozornosti. Zimní melancholie se často projevuje i fyzicky. Spomeňme horší spánek, menší chuť k jídlu nebo naopak přejídání, menší motivace, zpomalení myšlení. Tyto projevy jsou do jisté míry běžné. Problém nastává tehdy, když přerůstají do symptomu deprese. Například dlouhodobá neschopnost prožívat radost, výrazná bezmoc, sebeobviňování či myšlenky na sebepoškození. Tehdy je pak namístě odborná pomoc.

„Melancholie není slabostí. Je to signál, že naše psychika žádá pozornost, nikoli odsouzení ...“

U převážné většiny lidí zimní melancholie není nemocí, ale reakcí. Voláním po sebapéči, kterou jsme si možná dlouho nedopřáli. Nabízí prostor zpomalit tempo, rozpoznat, co nás vyčerpává, co zanedbáváme a co skutečně potřebujeme doplnit. Jeden známy mi s úžasem popsal, že když se přestal snažit svůj stav „přetlačit“ a začal mu naslouchat, jeho únava se změnila z nepřítele v průvodce. Díky tomu pozměnil některé své návyky. Méně práce po večerech, více pobytu na denním světle, větší ohled na své limity. Postupně se vracela radost i energie. To je ostatně poselství zimní melancholie ...nemusí být něčím, co je třeba porazit. Může být obdobím, které přijmeme podobně jako příroda přijímá zimu. Jako nezbytnou fázi regenerace. Když jí dopřejeme laskavost, trpělivost a pozornost, může se stát zdrojem síly, inspirace a hlubšího sebepoznání. A pokud se emoce přece jen stanou tíživými, není ostudou vyhledat podporu. Někdy stačí několik bezpečných, rozhovorů a v šedi se může objevit první světlo … to, které nám ukazuje cestu dál 😊

Autor: Marek Horňanský | úterý 17.2.2026

Marek Horňanský

  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 168x
Marek Horňanský psycholog, PhDr., Mgr. MSc. MBA. Více než 20 let odborné praxe v oblasti individuální, párové, skupinové i komunitní práce. Aktuálně žije a profesně působí v České republice, na Slovensku a v Německu.

Je absolventem několika vysokoškolských oborů, mimo jiné v oblastech psychologie, ekonomie, managementu nebo sociální práce. Získal řadu certifikací v oblastech mediace, hypnózy, supervize, terapie, koučingu, psychotraumatologie, jiné. Pomáhá jednotlivcům, párům, skupinám i organizacím hledat rovnováhu, porozumění a vnitřní stabilitu. Rád inspiruje odborníky i širší veřejnost. Jeho přístup je založen na respektu, lidskosti a hlubokém porozumění individuálním potřebám klienta.

Pravidelně přispívá odbornými články na téma duševního zdraví, psychologie a osobního rozvoje. Jako příležitostný autor se aktivně zapojuje do diskusí o společenských a sociálních tématech. Jeho texty se věnují oblastem jako jsou sociologie, ekonomie, cestování či filozofie. Srozumitelně a lidskou řečí. Publikované články najdete také na blogu iDNES.cz - kde se věnuje tématům jako psychosomatika, duševní zdraví, vztahová vazba, vliv traumatu, závislosti, spánek nebo syndrom vyhoření.

