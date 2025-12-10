Demence pod lupou psychologa. Jak ji chápat a zvládat
Demence je jedním z největších strašáků stárnutí. Nejde jen o zapomínání jmen nebo občasné hledání brýlí. Demence je závažné onemocnění mozku, které postupně mění člověka v jeho myšlení, chování i osobnosti. Psychologové ji řadí mezi organické duševní poruchy, tedy takové, které vznikají v důsledku poškození mozku. Nejčastěji se objevuje ve vyšším věku, ale není výlučně nemocí stáří. Vzácně se může vyskytnout i u mladších lidí. Podstatou demence je ztráta kognitivních funkcí, tedy schopností, které nám umožňují učit se, pamatovat si, orientovat se, rozhodovat a komunikovat. Zpočátku si člověk všimne nenápadných potíží s pamětí, zejména při učení nových informací. Zapomene, kam položil klíče, co chtěl koupit, nebo co mu někdo právě řekl.
Tyto drobnosti se však postupně mění v závažné problémy. Člověk začne zapomínat i to, co dříve dobře znal, ztrácí schopnost vykonávat běžné činnosti, jako je vaření, nakupování, orientace v prostoru. V pokročilých stádiích se přidává ztráta řeči, neschopnost obsluhy, zanedbávání hygieny a nakonec úplná závislost na péči druhých. Demence není jen nemoc paměti. Postihuje i náladu, spánek, emotivitu a chování. Člověk se mění. Může být apatický, podrážděný, někdy agresivní, jindy uzavřený do svého světa. Vznikají poruchy spánku, bludy, halucinace, obsedantní projevy.
„Mozek je největší záhadou vesmíru – a jeho ztráta je největší lidskou tragédií. Proto musíme chránit to, co nás činí lidmi ...“ Antonio Damasio
To vše je pro rodinu velmi náročné. Péče o člověka s demencí vyžaduje trpělivost, čas a často i odbornou pomoc. Mnozí pacienti zůstávají doma, kde jim pomáhají blízcí, ale velká část potřebuje specializovaná zařízení s vyškoleným personálem. Ten se kromě základní péče snaží udržovat zbytky kognitivních funkcí pomocí paměťových cvičení, jednoduchých her či fyzické aktivity. Proč je tak důležité všímat si prvních příznaků ? Protože včasná diagnostika a léčba mohou průběh onemocnění zpomalit. Léky sice demenci nevyléčí, ale dokážou oddálit její rozvoj a zlepšit kvalitu života.
Bohužel statistiky ukazují, že správně diagnostikováno je jen asi 20 % případů, zatímco většina zůstává nerozpoznaná. Přitom signály jsou poměrně jasné. Tedy pakované výpadky paměti, problémy s orientací, ztráta schopnosti vykonávat běžné činnosti, změny nálady a chování a jiné. Pokud si něčeho takového všimnete u blízkého, nepodceňujte to. Komunikujte, ptejte se, zapojujte ho do aktivit, podporujte čtení, luštění křížovek, jednoduché hry. Důležitá je i správná strava, pitný režim a pohyb. Rodinné prostředí hraje také obrovskou roli. Pocit bezpečí a blízkosti dokáže zpomalit postup nemoci.
Demence má mnoho forem, nejznámější je Alzheimerova choroba. Existují také i jiné typy, například vaskulární demence způsobená tzv. poruchami cévního zásobení mozku. Společné mají to, že jde o syndrom vyvolaný chronickým nebo progresivním onemocněním mozku, které poškozuje vyšší nervové funkce. Tedy paměť, myšlení, orientaci, jazyk, schopnost učení. Světová zdravotnická organizace uvádí, že příznaky musí trvat alespoň šest měsíců a významně omezovat soběstačnost.
„Demence bere slova, ale ne vždy bere city. Dotek, úsměv a laskavost zůstávají jazykem, kterému rozumí každý ...“
Zajímavostí je, že termín „demence“ poprvé použil francouzský lékař Philippe Pinel už na počátku 19. století. Od té doby se naše znalosti výrazně rozšířily, ale stále nemáme 100% spolehlivé biologické markery, které by umožnily přesnou diagnostiku. Proto je klíčová pečlivá anamnéza, klinické vyšetření a neuropsychologické testy. Moderní medicína využívá i zobrazovací metody, genetické testy či elektrofyziologické vyšetření, ale základ zůstává stejný. Všímavost a včasné rozpoznání. S prodlužováním délky života bude počet lidí s demencí narůstat. To je výzva nejen pro zdravotnictví, ale i pro nás jako společnost.
Demence není jen medicínský problém. Je to i problém lidský, rodinný, sociální. Každý z nás může přispět ím, že budeme informovaní, že si všimneme změn u svých blízkých, že nabídneme pomoc a nebudeme nechávat nemocné izolované. Nikdo z nás neví, jaká bude jeho vlastní stáří. Proto je důležité mít oči otevřené, být připravený a hlavně nezapomínat na lidskost. Demence bere paměť, ale neměla by brát důstojnost. Demence bere slova, ale ne vždy bere city. Dotek, úsměv a laskavost zůstávají jazykem, kterému rozumí každý z nás ....“ ✅ Marek Horňanský psycholog Ψ bibliografie:
Je absolventem několika vysokoškolských oborů, mimo jiné v oblastech psychologie, ekonomie, managementu nebo sociální práce. Získal řadu certifikací v oblastech mediace, hypnózy, supervize, terapie, koučingu, psychotraumatologie, jiné. Pomáhá jednotlivcům, párům, skupinám i organizacím hledat rovnováhu, porozumění a vnitřní stabilitu. Rád inspiruje odborníky i širší veřejnost. Jeho přístup je založen na respektu, lidskosti a hlubokém porozumění individuálním potřebám klienta.
Pravidelně přispívá odbornými články na téma duševního zdraví, psychologie a osobního rozvoje. Jako příležitostný autor se aktivně zapojuje do diskusí o společenských a sociálních tématech. Jeho texty se věnují oblastem jako jsou sociologie, ekonomie, cestování či filozofie. Srozumitelně a lidskou řečí. Publikované články najdete také na blogu iDNES.cz - kde se věnuje tématům jako psychosomatika, duševní zdraví, vztahová vazba, vliv traumatu, závislosti, spánek nebo syndrom vyhoření.
