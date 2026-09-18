Velké volby v malém městě
Na úvod chci říct, že žiji v malém městě. Říkejme mu anonymně a nesobecky – třeba Velký Markov (velký samozřejmě jen jménem, jinak se mi smějí i v sauně… no nic, pojďme raději dál). V téhle malebné obci s cool názvem před čtyřmi lety uspěly ve volbách nová sdružení jako Změna pro Markov nebo Za Velký Markov.
Pomohla obměna něčemu? Ne! 😐 Nechci tu brečet, tak jen zmíním, že večer se po ulicích dá chodit jen s baterkou 🔦, protože nové strany vyměnily staré žárovky v obecním osvětlení a daly tam cosi, co svítí méně než já po dvou pivech. 🍺
Každopádně úspěch těchto sdružení motivoval další, aby vyrazily do voleb pod jakousi nic neříkající značkou – Pro Markov, Srdcem Markov, Hlavou Markov, K Markovu a již tradiční Změna pro Markov a Za Velký Markov.
Člověk po přečtení volebních lístků má pocit, že nekandidují politici, ale všechny možné předložky a tělní orgány. 🤨 Chybí už jen Játra pro Markov, aneb sdružení anonymních alkoholiků. 🍻
Protože jsem zodpovědný volič, prošel jsem si jejich programy, a abyste vy už nemuseli, připravil jsem univerzální přehled stran kandidujících v každé malé obci: 📋
Sdružení za obecní blaho (předseda strany Franta Traktor 🚜 – povolání: zemědělec)
Jediná strana, která ví, co chce. V programu stojí:
- opravit kravín, 🐄
- opravit kravín pořádně, 🔨
- zjistit, kdo pokazil kravín. 🕵️
Na plakátech mají statečně vyvedený slogan v národních barvách: „Kravín není problém. Kravín je řešení!“ Když předseda strany dostal v novinách dotaz na úbytek obyvatelstva v obci, odvětil hrdě: „Mladí nerodí, protože je málo krav… Musíme opravit kravín.“
Nezávislí pro naši obec (předseda strany Karel Nicnedělal – povolání: starosta) 🤝
Nikdo netuší, na čem jsou vlastně nezávislí. Když se zeptáte, dozvíte se: „My nejsme žádná politika. My jsme normální lidi.“ 😇
Na kandidátce jsou starosta, místostarosta, vedoucí pošty, manželka místostarosty a bývalý předseda vlády, který doufá, že už se na něj zapomnělo. Nikdo z nich samozřejmě není členem žádné politické strany. Tedy kromě těch, kteří jsou. 🙃
Naše obec, naše pravidla (předsedkyně strany Jiřina Milá – povolání: bachařka v důchodu) 🚧
Hlavní programový bod: zastavit migraci, cizáctví a vůbec všechno, co naši krásnou obec ohrožuje. 🛑
Čert vem, že poslední, kdo do obce přijel, byl senátní kandidát v rámci své kampaně před třemi lety. Od té doby se zde nikdo neobjevil, vždyť i opravář praček z vedlejší vesnice sem odmítá jezdit. 🚫
Ale co kdyby náhodou, že? 🤷
Mladí pro obec (předsedkyně strany Kateřina Stará – na mateřské ROZHODNĚ NE dovolené) 👶
Progresivně smýšlející kandidáti ve věku 28–42 let. Požadují kavárnu, cyklostezku, kulturní centrum, hip-hopový festival a místo kravína coworking. ☕🚲
Strana se rozpadne týden po volbách, protože se nedokáže dohodnout, co je priorita. V obci tak zůstane jediná hospoda, která zavírá ve 20:30, což nikomu nevadí, protože průměrný věk 423 občanů je 73 let. 👴
Zkušení pro obec (předseda strany Jiří Mladý – povolání: emeritní starosta z roku 1976). 👴
Jejich program začíná větou: „Tohle už jsme jednou zkoušeli a nedopadlo to dobře.“
Jsou proti všemu, co má v názvu multi-, smart- nebo digital-. Co smrdí angličtinou, je pro ně a priori podezřelé!
Volební slogan je jasný: „Když chcete Starbucks, jeďte do Brna.“ ☕
Za čistou obec (předsedkyně strany Lucie Špinavá – nespokojená důchodkyně) 🧹
Sdružení založily dvě penzistky z domu číslo 46. Na první pohled působí jako recese, jenže ony to myslí vážně. Program shrnuly do tří bodů:
1) Psí hovínka. 💩
2) Soused z čísla 47, protože jeho pes sere na návsi. 🐕
3) Na bodu tři se pracuje. 🤔
Občané proti starostovi (předsedkyně strany Světlana Starostová – bývalá žena starosty, dnes manželka chovatele slepic) 🐔
Vznikli před třemi týdny. Sami nevědí, co chtějí dělat, ale přesně vědí, co dělá špatně starosta (například že nechal zchátrat kravín)! 😠
Obec bez zbytečných investic (předseda strany Karel Nikdynekandidoval – kandidoval do sněmovny, senátu, na prezidenta a čtyřikrát na starostu. Nikdy ho nezvolili.) 💰
Od začátku slibují, že ušetří peníze. Nikdo neví proč, na čem a jestli je vlastně dobře, aby obec šetřila.
Po volbách se zjistí, že chtějí ušetřit tím, že nebudou nic dělat. 🤷
Hasiči pro obec 🚒 (předseda strany Lukáš Požár – povolání: učitel tělocviku)
Loni při vánočním uzení masa omylem podpálili zbrojnici. 🔥 Do voleb jdou s cílem postavit novou, k tomu pořídit vybavení na soutěže, rozšířit oddíl mládeže a hlavně – zbudovat bezpečnější udírnu. 🥩 Na dotaz, proč by měla být udírna bezpečnější než zbrojnice, uvalili informační embargo. 🤐
Ženy za obec (předseda strany Jiří Chlap – povolání: řidič kamionu) 🚛
Nikdo neví, co přesně chtějí, ani jestli skutečně kandidují nějaké ženy (na druhém a třetím místě kandidátky jsou předsedovi bratři – oba se jmenují Jiří). Volební potenciál ale mají. Všichni totiž doufají, že uklidí kulturní dům, kde je nazvraceno ještě od poslední oslavy lékárníkových narozenin. 🤢
Obec 2.0 (předseda strany Flynn Taggart – povolání: věčný student) 💻
Pár IT nadšenců (hrajících Dooma ve sklepní místnosti, kterou lídrovi strany uvolnila maminka). 🎮 Slibují aplikace, QR kód na kravín, chytré osvětlení a digitální úřední desku. 📱
Když se na předvolebním meetingu jedna dívka zeptala: „K čemu to všechno bude, když v obci není internet?“ předseda strany se rozplakal a utekl domů, kde našel disketu s letní olympiádou. 💾 Následně se uklidnil tím, že to všem nandal v lukostřelbě. 🏹
JedináSkutečnáOpozičníStranaVoltePravoLevýStředněOrientovanýBlokMySeTotižNebojímeBojujemeZaPravduVásAVůbecTakNějakZaVšechnoCoNejenNašeObecPotřebuje(ATakDáleATakDáleATakDále). (předseda strany Jiří Krátký – povolání: věštec) 🔮
Na kandidátce je jeden člověk, který to myslí upřímně… A má siderické kyvadélko… A nebojí se ho použít.
A téhle nádheře se, přátelé, říká demokracie. 🗳️ Je jedno, jak moc jsou strany absurdní a jejich program stejný. Všichni mohou kandidovat.
A protože vím, že jste pozorní čtenáři, jistě jste si všimli, že ani jedna strana nemá v programu odmontovat to nové – a zcela debilní – veřejné osvětlení, takže je otázka, jestli se k volbám vůbec vydám. 💡
I když, jak o tom přemýšlím – ten kravín je vážně v havarijním stavu a chtělo by to s ním něco dělat, takže možná… 🐄
Obrázek: ChatGPT:
Marek Cabák
Peklo má jméno – rodinná dovolená
Můžeme si gratulovat! Přežili jsme další prázdniny a úspěšně předali naše potomky učitelům. Jak říká Homer Simpson, odteď je výchova jejich starost. My jsme udělali, co jsme mohli... A stejně to nestačilo.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Po více než dvouleté pauze se v Jihlavě znovu otevře Oblastní galerie Vysočina
Oblastní galerie Vysočiny (OGV) příští týden v pátek otevře v krajském městě po více než dvouleté...
Rozhodla těsná většina. Boršov podepíše smlouvu ke gigantické hale Amazonu
Plánovaná výstavba půl kilometru dlouhé a přes 15 metrů vysoké haly pro společnost Amazon u Boršova...
Společnost Huawei představuje OceanStor M900 Context Memory Storage pro akceleraci inference AI v hyperscale datových centrech
Petřínská lanovka má za sebou bouřlivý příběh. Jak do jejího osudu zasáhla sovětská okupace?
Petřínská lanovka zažila císaře pána, první republiku, sesuv půdy i sovětskou okupaci. Začínala s...
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 177x
Všechny mé texty na www.marekcabak.cz/blog