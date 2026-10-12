Typy lidí, které potkáte na každé rodinné oslavě.
Není moc věcí, ve kterých my Češi vynikáme. Dali jsme sice světu spoustu skvělých lidí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech, ale v čem jsme dobří jako společnost? Umíme si skvěle stěžovat, máme možná nejvíc sprostých slov ze všech národů a pak… Umíme fantasticky slavit – obzvláště, když jde o rodinné sešlosti. 🍻
V tom jsme neoddiskutovatelně jedničky. Viděli jste někdy v americkém filmu, že by se společně potkávali bratranci, sestřenice, vlastníci? Samozřejmě ne, zatímco u nás je to na denním pořádku. Kdyby někdo chtěl udělat seriál o mém životě, zjistil by, že většinu víkendů trávím na rodinných sešlostech. Slaví se všechno. Osmdesátiny prarodičů, šedesátiny rodičů, desáté narozeniny dítěte, dvanácté narozeniny psíka od tety z třetího kolena a svátek té paní, co se jednou na zábavě líbala s pradědou… 😂 Do rodiny vlastně úplně nepatří, ale všichni ji bereme jako naši součást…
A teď jedna zajímavost. Všimli jste si, že bez ohledu na to, čí rodina se sejde, vždy se tam objeví stejné postavy a stejné charakterové rysy…? Ať se nám to líbí, nebo ne, je to tak. Pojďme se podívat, kdo nemůže chybět na žádné family párty: 🍰
Strýc Expert – rozumí úplně všemu a nebojí se o tom mluvit. Nedá se mu utéct. Je všudypřítomný (ale přesto nejčastěji u baru). 🍺 Nezáleží na tom, jestli diskutujete o hypotéce, chřipce, výměně baterie, nebo sexu s Margot Robbie – on už to dělal. Dvakrát. Levněji. A lépe. Je amatérským odborníkem ve fotbale, politice, elektřině i v tom, proč „dnešní auta nic nevydrží“. 🚗 Po pár panácích se z něj navíc stává vztahový poradce a znalec ženské nátury. Nikdo se ho na nic neptá, ale to ho nezastaví.
Teta Krmička – miluje lidi, ale jen dokud „pěkně papkají“. 🍗 Má speciální schopnost objevit se vedle každého, kdo si zrovna povolil pásek. Větu „už nemůžu“ vnímá jako osobní útok. Klidně ji zkritizujte účes, sukni, nebo výchovu dětí, ale jestli pomluvíte její svatební koláče, dostanete se na blacklist, z kterého vás vykoupí leda patnáct knedlíků k domácí svíčkové. Je jediná, kdo vydrží se Strýcem Expertem, protože: „Na talíři máš další řízek, tak si ho dej, než to dopovíš.“ 😅
Úspěšný Bratranec – chodí na všechny akce. Často se tváří, že je tam z donucení, ale už několik dní dopředu nemohl dospat a představoval si, jak oslní novým mzdovým výměrem, sekretářkou a ojetým BMW s nefunkčními blinkry. 😎 Každou druhou větu začíná slovy: „U nás ve firmě…,“ přestože dělá ve skladu pneumatik. Obvykle se věnuje fitness nebo golfu. 🏌️ Rád tvrdí, že přišel jen na chvíli, protože „zítra mám nohy“ nebo „musím na green – vždyť víš.“ Sní půlku chlebíčků, zapije je colou s rumem, a nakonec celou akci zavírá v objetí se Strýcem Expertem, zatímco Teta Krmička jim nosí zákusky, vždyť: „Někdo to dojíst musí.“
Babička Vyšetřovatelka – během pěti minut zjistí, kdo s kým chodí, kdo se s kým rozešel a proč ještě nemáš děti. 🕵️♀️ Informace získává metodou, kterou FBI nazývá – dlouhý oční kontakt. Po zjištění všeho podstatného se mění v místní rozhlas, aby všechny informovala, kdo s kým chodí, kdo se s kým rozešel a proč ještě, sakra, nemáš děti. Je to nekorunovaná hlava rodiny, bez které si nikdo neumí žádnou akci představit.
Dítě Chaosu – bez ohledu na věk, běhá rychlostí světla. ⚡ Dokud je malé, lepí ruce od dortu na nábytek a bílé stěny, občas bez varování spadne do květinové výzdoby. Starší „Chaosáci“ mají pokročilejší metody, jak rozložit rodinnou zábavu. Může jít o házení balónků s vodou po ostatních příbuzných, nebo důmyslné podsunutí informace Babičce Vyšetřovatelce, že sestřenice opustila přítele a teď žije v polyamorním vztahu s třemi muži a jedním hrochem. 🦛 Zkrátka malé děti ničí majetek, teenageři psychickou stabilitu všech okolo.
Tichý Partner Někoho – nikdo přesně neví, jak se jmenuje, ale všichni tuší, že ho někdy viděli. 😐 I po čtyřech letech chození se sestřenkou o něm rodina mluví jako o „tom vysokém se začínající pleškou“. Už třetí oslavu sedí na stejném místě a zdvořile se usmívá. Na všechny otázky odpovídá: „Ne, děkuji,“ čímž prudí hlavně Tetu Krmičku, která ho považuje za nebezpečného rozvraceče rodinné harmonie. V závěru večírku si ho nachází Strýc Expert, který k němu usedá se slovy: „Já ti nechci radit, ale…“ 😬
Svůdník / Koketa – téměř na každé akci se najde. Rodinné foto bere jako casting do Love Islandu. 💋 Šilhá po opačném pohlaví z druhé strany rodiny, či přizvaných kamarádů. Častokrát se neštítí ani manželů/manželek příbuzných a když je nejhůř, je připraven vyjednávat o sestřenicích. Na akce je zván jen z povinnosti a všichni doufají, že půjde brzo domů a hlavně – SÁM!
Opilý Filosof – po třetím panáku začne řešit smysl života. 🍷 Po pátém tvrdí, že má všechny rád, což mu vydrží do momentu, než k němu přisedne Strýc Expert. Jeho životní cesta vede od Nietzscheho k bufetovému stolu a obvykle končí na záchodě, kde existenciálně opuštěný objímá mísu, do které vyprazdňuje obsah žaludku. 🤢
Rodinný Fotograf – nutí všechny na společnou fotku právě ve chvíli, kdy někdo kouše řízek, miminko brečí a babička si odchází odpočinout na vzduch, protože se od Dítěte Chaosu dozvěděla zdrcující „pravdu“ o jednom ze svých zeťáků. 📸 Hned druhý den ráno zaplavuje rodinnou WhatsAppovou skupinu snímky z momentů, na které se všichni už ten večer snažili zapomenout.
Člověk „Jen na skok“ – přijde na 20 minut a odchází po šesti hodinách s alobalem plným cukroví. 🍪 Ve dveřích se ještě srazí s Opilým Filosofem vracejícím se ze záchodu, jenž si ho měří skleněným pohledem a přemýšlí, jestli se už vlastně někdy viděli a zda sem tenhle Člověk vůbec patří.
Rodinný Historik – v hlavě má uložené úplně všechno. 📚 Kdo komu půjčil pět set korun v roce 1998, kdo rozbil mísu po prababičce a kdo „už tehdy byl takový divný“. Nikdo ho neposlouchá dobrovolně, ale všichni vědí, že má pravdu.
Politický Sebevrah – člověk, který pronese větu: „Nebudeme se bavit o politice…“ pak přidá „Nejsem rasista, ale…“ a o třicet sekund později už hoří občanská válka mezi obývákem a terasou. 🔥
Ano, tahle nesourodá skupina se potká vždycky! 😄
A když dohraje kapela, když se zhasnou světla a my jdeme druhý den uklízet, všichni dozajista víme, že tohle bylo naposledy a už nikdy nikam nepůjdeme, natož abychom to organizovali… Jenže rok se sejde s rokem a my v sobotu v deset ráno stojíme v kuchyni, mažeme chlebíčky 🥪 a ptáme se: „A přijde letos zase Strýc Expert?“
Marek Cabák
Statistika mluví jasně. Smrt, daně a nevěra – jediné životní jistoty!
„No jo, ale nám v tanečních vždycky říkali, že holku nesmíš odmítnout... Jen zapomněli říct, že to platí maximálně jednou za večer...“
Marek Cabák
Velké volby v malém městě
Přátelé – blíží se volby do obecních zastupitelstev. Protože 99 % z vás právě přestalo číst – zdravím své nejvěrnější jedno procento čtenářů. A nebojte se, dnešní článek nebude tak úplně o politice.
Marek Cabák
Peklo má jméno – rodinná dovolená
Můžeme si gratulovat! Přežili jsme další prázdniny a úspěšně předali naše potomky učitelům. Jak říká Homer Simpson, odteď je výchova jejich starost. My jsme udělali, co jsme mohli... A stejně to nestačilo.
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