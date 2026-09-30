Statistika mluví jasně. Smrt, daně a nevěra – jediné životní jistoty!
Ano, nevěra. Téma, které se dotýká velké části populace, aniž bychom si to kolikrát uvědomovali. Prožili jste ji? Nebojte, nejste v tom sami – alespoň soudě podle čísel. A proto se pojďme zcela vědecky a (téměř) bez předsudků podívat na data. 📊
Podle oficiálních statistik se v manželství k záletům uchýlí každý čtvrtý. U nesezdaných párů je toto číslo ještě vyšší… Některé odhady a průzkumy ale hovoří až o 46 %, což by se dalo interpretovat slovy – jsi ve vztahu? Nepodvádíš? Tak jsi podváděn… 😅 (A pokud myslíš, že ne… Obdivuji, když věříš partnerce, že každý večer ťuká několik hodin do telefonu nákupní seznam na druhý den 📱).
Zkrátka: zahýbají všichni, a kdo tvrdí opak, jen zapomněl PIN ke svému druhému telefonu.
Kde nevěra začíná? Obvykle na pracovišti nebo ve světě jedniček a nul. Nepředstavujte si to ale tak, že romantika startuje mezi dvěma excely s krásně vyplněnými sloupci a řádky. To spíš mezi dvěma silikony, krásně doplněnými filtrem na IG 📸 Dnes již není těžké najít milenku, ale pak si vzpomenout, na které platformě vlastně byla (protože když napíšete „chybíš mi“ na špatném chatu, najednou nechybí jen ona, ale i kufry z předsíně).
Znáte větu: „podvedl jednou, udělá to znovu“? Určitě jste ji slyšeli. Pravda to ale podle výzkumů není! Něco málo přes 50 % případů je jednorázový úlet. Prostě taková zkušební verze nových Windows – člověk párkrát klikne na myšku a zjistí… že doma má starý systém, který alespoň funguje 💻
Zajímavostí je, že 60 % všech poměrů začíná v zaměstnání (proto některé porady trvají tak dlouho a jdou opravdu… do hloubky). Pokud připustíme, že nevěrný je „pouze“ každý čtvrtý, znamená to, že 15 % lidí nechodí do práce kvůli práci. Těch zbylých 85 % je nejspíše v důchodu nebo čeká, až dostanou odpověď na e-mail s dickpickem 😏
A pojďme ještě dál – který věk je nejnáchylnější k úletům?
Tady vás možná překvapím – muži nejčastěji zahýbají v rozmezí 55–65 let a ženy přesně o deset let dříve (45–55). Máte nějaké vysvětlení? Já jedno nabízím… Ještě před pár lety (dobře, třeba dvaceti) mě u věkové kategorie 50 plus nejvíce překvapovalo, že se jí dá dožít… Teď, když mám blíže k padesátinám než k pubertě, mi dochází, že kdysi měl člověk čas úplně na vše, nyní už ale zbývá prostor jen na špatná rozhodnutí (akorát tentokrát si je chce opravdu užít i přes riziko, že je na mladickou nerozvážnost nesvede) 😈 Muži prý v tomhle „kritickém“ věku nejvíce touží po pocitu, že jsou stále žádoucí, zatímco ženy chtějí, aby je vydržel někdo poslouchat déle než deset minut při večeři. Zkrátka už nejste nevěrní, protože jdete do krize. Jen potřebujete aktualizaci systému, na kterou už dosavadní servisák nestačí 🔄
A co až to praskne? Pokud se na vaše zálety někdy přišlo, tak… Do tajné služby se raději nehlaste 🤫 Utajit nevěru je totiž podle všeho mnohem snazší než se třeba schovat před dětmi, které už zase chtějí, abyste si hráli s panenkami (a ještě Vám do ruky narvou tu afektovanou Cindy… proč vám nikdy nedovolí být sympatickou zrzkou Lucy?). Až dvě třetiny poměrů se nikdy neprovalí! Nejspíše to bude tím, že rtěnky už drží na rtech a na košilích se fleky, jako předmět doličný, neobjeví. Dneska nás mnohem spíše než make-up zradí synchronizace telefonů 📲
Ale vážně – pokud se už (zcela náhodou) milostný trojúhelník stane veřejnou záležitostí, pak více než polovina z nás se pokusí situaci ustát. Jde to? No, je to jak s rozbitým telefonem. Občas se opravit dá, ale stejně pak pořád kontrolujeme, jestli náhodou nevolá, kam nemá… 📵 Reálně i většina vztahů, které se pokusí spolu zůstat, skončí u toho, že nakonec musí od sebe. Jen asi 25 % párů dokáže zapomenout a skutečně spolu žít dále.
A ještě k tomu provalení poměru… V 30 % provalených avantýr jde o přímé přiznání nevěrníka, zbytek? Čistá náhoda 🎯 Znáte to, vracíte se z odpolední směny a před domem zjistíte, že jste si zapomněli klíče. Sesbíráte kamínky a házíte je do oken až do chvíle, než manželka otevře a do tmy zašeptá: „Co blbneš? Dnes ne! Vždyť jsem říkala, že ten můj vůl se musí každou chvíli vrátit.“ 😄
Podtrženo, sečteno, zjistit, že vás partner podvádí, není příjemné, ale statisticky by vás více než to, že uklouzl někde jinde, mělo štvát, že se ten pitomec nechal tak amatérsky chytit.
A mě by zajímalo, máte i Vy zkušenost s poměrem mimo vztah? Přišlo se na to? Jak? A jak jste to odůvodňovali, nebo jakou omluvnou frázi jste si od partnera vyslechli?
Napište mi!
Obrázek: ChatGPT:
Marek Cabák
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