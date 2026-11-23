Jak básníci nenávidí oslavy
zdroj: ChatGPT
Pamatuji si doby, kdy jsem se u téhle scény smál. Dnes, když během roku píšu několik básní – ke kulatinám, výročím, odchodům do důchodu a já nevím k čemu všemu – už mi k smíchu nepřijde. Vážně. Zkuste si každý měsíc napsat jednu originální a humornou báseň. Není to vůbec sranda (je to dokonce horší než každý týden napsat jeden článek na blog). A víte, proč je to tak těžké? Protože vás o básničku někdo požádá a vy pak většinou píšete pro lidi, které vlastně ani neznáte.
Štěpán Šafránek měl alespoň talent. Mně zůstala jen snaha a píle (což vnímám jako obří nespravedlnost – já chci taky talent! 😬). Takže zatímco on rozdával za pár korun citáty, slogany, rýmovačky a ještě k tomu složil píseň o tom, jak „žhavil Béda, žhavil drát“, já se bez nároku na odměnu lopotím s vymýšlením rýmů na slova, která dostanu jako charakteristiku jubilanta. A že to má grády! Obvykle je totiž zadání ve smyslu: „On je strašně fajn. Napiš o tom, že je kreativec, altruistický, misantropický a egalitářský. Ještě by tam určitě mělo zaznít KRLEŠ, to rád říká. A musíš nějak něžně zmínit, že je to tak trošku debil... Ale aby se neurazil, znáš to.“
A pak pište… 😅
Altruista se sice rýmuje se slovem kulturista, ale kolik altruistických kulturistů znáte… Nebo snad kulturistických altruistů? To je ale blbý slovní spojení. Takže buď najdu úplně jiný rým, nebo budu předstírat, že jde o moderní umění, které zadavatel (ani oslavenec) nepochopil. 🎨
Nejlepší je, když na závěr zadavatel přidá přání: „Hlavně ať je to osobní.“
Jasně. To je snadné. Jen mi dejte jméno, datum narození, krevní skupinu, rodinnou anamnézu, oblíbenou sexuální polohu (u žen i míry a pár fotek 😉) a seznam všech trapasů, které kdy oslavenec provedl. Jenže většinou dostanu informace typu: „Má rád pivo, fotbal a je hrozně hodný.“
A vy z toho máte vytvořit poezii, která dojme sál. 🥹
„Pivo si dává, fotbal rád hrává,
srdce má zlaté, rodinu objímává…“
Pardon, velebnosti, jdu blejt. 🤢
Nejsem Karel Jaromír Erben, netvořím Vodníka 🌊, nýbrž píšu o Pepovi z účtárny, ale i tak… Tohle přece nemůžu nikomu poslat (i když pod tím vlastně oficiálně nebudu podepsaný, takže bych mohl, ale stejně…).
Možná se ptáte, kde to vlastně začalo a proč jsem se dostal do role pisatele těchhle veršíků. Přesně nevím, ale kořeny mého předurčení sahají nejspíše už na základní školu. Tehdy jsem poprvé psal báseň pro holku. Je tedy pravda, že obsah a kvalita byly nevalné a jediným cílem bylo, aby se slova rýmovala, ale co už… Autentičnost textu nikdo zpochybnit nemohl. Dodnes si pamatuji silný verš v závěru textu: „Ve škole prdím, doma pak smrdím.“ No co, obsahově to možná nebylo mnoho, ale mělo to rytmus, rým, sebereflexi a hlavně… Zabralo to! 😎 Bylo to poprvé a také naposledy, co jsem nějakou holku utáhl na verše. Dodnes nevím, zda ji zaujal můj talent, nebo schopnost použít slovo prdím v milostné poezii.
Co z toho plyne? Ženy ocení upřímnost bez ohledu na to, jestli jsou v páté třídě, nebo v domově důchodců… 😁
No a od téhle eskapády se to už se mnou táhlo. Přes volný verš v pubertě, který byl velmi osobní, úpěnlivý a upřímný (takže nikoho nezajímal), až po dnešní veršovánky k narozeninám.
Vůbec, pubertální básně – to byla kapitola sama pro sebe. Člověk napsal nádherný text o životě, smrti, lásce a nespravedlnosti světa a byl přesvědčený, že právě vytvořil literární dílo, které změní celou generaci. Ve skutečnosti to přečetla jedna holka, která po třech řádcích odpověděla: „Aha.“ 😐
Takže co tímto textem chci říct? Přátelé, dnes na vás chci apelovat! Jestli vám někdy někdo k životnímu jubileu přečte básničku nebo dokonce zazpívá písničku – važte si toho. Nehodnoťte kvalitu rýmu, povzneste se nad ohrané verše: „láska, sázka, páska / baví, slaví / skvělá, těla / kozy, vozy / prdím, smrdím…“
Nejde totiž o kvalitu, ale o hlavní sdělení – někdo vás má rád a věnoval spoustu času tomu, aby vymyslel něco jen a jen pro vás… Anebo jsem si s tím spoustu času dal já. A to se taky počítá. I když se možná vůbec neznáme, tak mě to stálo přinejmenším jedno odpoledne, abych přišel na to, jak si poradit se zadáním: „Napiš, že umí s Excelem.“ 😅
A teď se přiznejte – kdo z vás také veršuje básničky pro kamarády, kolegy a náhodné známé z ulice? Kdo zkoušel na verše sbalit holku či kluka? A pokud je tu někdo, kdo skutečně uspěl – chci to vědět!
P. S. „Skvělá holka, excelový mág, máme tě rádi, je to prostě tak.“ 😁
Ano, takhle jsem si s tím poradil.
P. P. S. Hlavně nikdy po autorovi nechtějte opravu. 😬
„Tohle se ti tam nějak nerýmuje.“
Věřte mi, autor to ví. Ví to velmi dobře. Jenže když máte v zadání „řekni, že pracuje ve skladu, nepodvádí manželku (moc), chová slepice a občas chlastá“, možnosti rýmu se poněkud zužují. 😂
Marek Cabák
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