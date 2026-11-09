Co bych byl, kdybych nebyl…
Znáte hloupější novinářskou otázku než tuhle? Možná to vypadá hluboce, ale je to takový rozhovorový fastfood s dlouho prošlými kuřaty 🍗🤢
„Co bys dělala, kdybys nebyla influencerka? Čím by ses živil, kdybys nebyl herec? Kdyby tě minula dráha zpěvačky, co by bylo tvou obživou?“
To se rovnou můžou zeptat – kdybys nebyl člověk, byl bys radši toustovač, rychlovarná konvice, nebo daňový poradce? 😄 Je to stejně blbá otázka… Navíc, každý by si vybral rychlovarnou konvici, to přeci dává smysl.
Co na to mají tázaní chudáci říct? Tak schválně, sáhněme si do svědomí a zkusme si na tu otázku odpovědět. Co bychom dělali, kdybychom se nevěnovali svému povolání? Věřím tomu, že 99 % lidí by odpovědělo stejně jako já… Sakra, nic neumím, tak dělám to, co dělám… 😅 Kdybych to nedělal, tak bych nejspíš byl… bezdomovcem. Volně přeloženo, můj plán B je úplně stejný, jako plán A. Jen bez výplaty. 💸
Úplně jinak zní otázka – co bys chtěl být? Tam mám jasno. Kdybych si mohl vybrat profesní dráhu, vydal bych se cestou miliardáře 💰 (a čert vem, že ani Elon Musk si do svého CV nepíše – nejbohatší muž na světě… I když v jeho případě jeden nikdy neví). Možná to není úplně práce, ale kdybych si mohl vybrat, co budu dělat, měl bych jasno. Válel bych se na plážích Karibiku 🏝️, popíjel českou piňakoládu 🍺 (tedy Pilsner Urquell, prokládaný sem tam nějakým panákem 🥃), četl si knihy, hrál hry, rozmazloval děti a manželku… Jo, představy by byly, ale v Eurojackpotu jsem zatím vyhrál nejvýš 60 Kč, čímž jsem si při dnešních cenách vydělal přibližně na litr benzínu ⛽… A za litr benzínu ani můj hybrid nedokáže dojet k moři. ✈️😄
Každopádně zpátky k tématu. Určitě i vy jste zaregistrovali, jak se lecjaká celebrita zapotí, když odpovídá na tuto nejapnou otázku. Čest výjimkám, které dokáží reagovat pohotově a vtipně. Například Peter Crouch, když se ho zeptali: „Co bys dělal, kdybys nebyl fotbalista?“ odvětil: „Kdybych nebyl fotbalista, byl bych panic.“ 😄 Neříká to nic o povolání, ale média a sociální sítě se jeho reakcí baví dodnes. V zapomnění pak zcela zůstávají odpovědi jako: „Asi elektrikář, dva týdny jsem totiž chodil na učňák… Byla bych letuškou, protože mě baví cestovat ✈️… Moje máma byla pekařka, můj táta byl pekař, takže pekařina pro mě byla jasná volba. Teda do chvíle, než jsem se prosadil v pornoprůmyslu.“
Úplně v těch odpovědích slyšíte to uklidnění – kdyby nevyšel Hollywood, vždycky je tu elektroinstalace. 😄
Takže vážně. Milé redaktorky, milí redaktoři – než se zase někoho zeptáte, co jiné by ho živilo, kdyby se neprosadil v nějakém populárním oboru – zkuste si sami na tuhle otázku odpovědět. Víte to? Máte něco takového? Dokázali byste reagovat pohotově a zábavně?
Kdy Vám konečně dojde, že tázaný si při své odpovědi neuvědomí, kolik dalších skvělých možností se mu nabízí, ale místo toho upadne do hluboké deprese 😅, protože mu dojde, jak k ničemu je… O to stojíte?
Já ne. A kdybyste se zeptali mě – nejspíš bych se rozplakal 😄, utekl do nejbližšího parku a tam začal hledat vhodnou lavičku, na které budu po zbytek života bydlet. Vždyť neumím nic jiného než to, co mě živí (a zlý jazykové tvrdí, že dokonce ani to neumím) …
A teď dotaz na Vás, milý čtenáři? Jak byste na takovou otázku reagovali Vy? Máte talent pro více věcí a víte, co jiného by Vás uživilo?
A mimochodem, jsou otázky, které se ustavičně pohybují ve veřejném prostoru a Vy už jste na ně alergičtí? 😄 Jestli ano, tak mi napište, co byste dělali, nebo co Vás dokáže zvednout vždycky z gauče
Marek Cabák
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